Postingan Peta Jalan Tokenisasi Aset Malaysia: Rencana 3 Tahun BNM untuk Membangun Pusat Inovasi Aset Digital pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Bank Negara Malaysia (BNM) telah memulai program tiga tahun untuk menguji tokenisasi aset dunia nyata. Peta jalan yang baru dirilis bertujuan untuk memahami bagaimana tokenisasi berbasis blockchain dapat mengubah lanskap keuangan Malaysia, dari keuangan Islam hingga manajemen rantai pasokan, dengan masukan industri terbuka hingga 1 Maret 2026.

Rencana 3 Tahun Malaysia untuk Tokenisasi

BNM telah merilis Makalah Diskusi tentang Tokenisasi Aset untuk mengumpulkan umpan balik dari sektor keuangan dan teknologi. Tujuannya adalah untuk menciptakan Pusat Inovasi Aset Digital dan kelompok kerja industri yang akan mengeksplorasi bagaimana tokenisasi dapat digunakan dalam sistem keuangan dunia nyata.

Rencana tersebut mengikuti peta jalan tiga tahun yang jelas

Pada 2026, fokusnya akan pada bukti konsep dan pengujian percontohan untuk mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang tidak.

Pada 2027, percontohan ini akan berkembang menjadi uji coba yang lebih besar, dipandu oleh temuan awal dan masukan dari peserta industri.

Terakhir, BNM telah mengundang pemangku kepentingan untuk berbagi umpan balik dan ide mereka untuk kasus penggunaan pada 1 Maret 2026.

Area Fokus dan Kriteria Seleksi

Kelompok kerja BNM akan mengeksplorasi kasus penggunaan di area seperti:

Keuangan rantai pasokan , di mana tokenisasi dapat meningkatkan transparansi, keterlacakan, dan kecepatan pembayaran.

, di mana tokenisasi dapat meningkatkan transparansi, keterlacakan, dan kecepatan pembayaran. Keuangan Islam, di mana blockchain dapat membantu menciptakan produk yang sesuai Syariah yang lebih efisien dan transparan.

Namun, BNM telah menegaskan bahwa tidak setiap ide memenuhi syarat, proyek harus menunjukkan manfaat dunia nyata yang nyata, menggunakan blockchain hanya ketika itu cocok, dan tetap layak secara teknis dalam infrastruktur saat ini.

Baca Juga :

Regulasi Kripto di Malaysia 2025

,

Mengapa Malaysia Mengeksplorasi Tokenisasi Sekarang

BNM ingin tokenisasi untuk mengatasi tantangan dunia nyata, dimulai dengan kesenjangan pembiayaan UKM Malaysia sebesar RM101 miliar dengan mengubah faktur menjadi token digital, membantu usaha kecil mendapatkan pinjaman yang lebih cepat dan lebih murah.

Bank sentral juga berencana untuk menerapkan ini pada keuangan Islam, di mana Malaysia sudah memimpin secara global. Menggunakan sukuk yang ditokenisasi & kontrak pintar untuk mengotomatisasi pembayaran, meningkatkan likuiditas, dan meningkatkan pasar Islam Malaysia senilai RM2,4 triliun, sambil mengikuti aturan Syariah.

Untuk keberlanjutan, obligasi hijau yang ditokenisasi dapat menghubungkan pembayaran dengan hasil iklim yang terverifikasi, mengurangi greenwashing dan meningkatkan kepercayaan investor di sektor ESG Malaysia yang berkembang pesat.

Dengan rencana terstruktur ini, BNM bertujuan untuk menjembatani inovasi dan kepraktisan, memposisikan Malaysia sebagai pemimpin regional dalam keuangan digital yang diregulasi.

Jangan Pernah Ketinggalan Berita di Dunia Kripto! Tetap terdepan dengan berita terbaru, analisis ahli, dan pembaruan real-time tentang tren terbaru di Bitcoin, altcoin, DeFi, NFT, dan banyak lagi.

FAQ