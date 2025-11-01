Postingan Peta Jalan Tokenisasi Aset Malaysia: Rencana 3 Tahun BNM untuk Membangun Pusat Inovasi Aset Digital pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News
Bank Negara Malaysia (BNM) telah memulai program tiga tahun untuk menguji tokenisasi aset dunia nyata. Peta jalan yang baru dirilis bertujuan untuk memahami bagaimana tokenisasi berbasis blockchain dapat mengubah lanskap keuangan Malaysia, dari keuangan Islam hingga manajemen rantai pasokan, dengan masukan industri terbuka hingga 1 Maret 2026.
BNM telah merilis Makalah Diskusi tentang Tokenisasi Aset untuk mengumpulkan umpan balik dari sektor keuangan dan teknologi. Tujuannya adalah untuk menciptakan Pusat Inovasi Aset Digital dan kelompok kerja industri yang akan mengeksplorasi bagaimana tokenisasi dapat digunakan dalam sistem keuangan dunia nyata.
Rencana tersebut mengikuti peta jalan tiga tahun yang jelas
Kelompok kerja BNM akan mengeksplorasi kasus penggunaan di area seperti:
Namun, BNM telah menegaskan bahwa tidak setiap ide memenuhi syarat, proyek harus menunjukkan manfaat dunia nyata yang nyata, menggunakan blockchain hanya ketika itu cocok, dan tetap layak secara teknis dalam infrastruktur saat ini.
BNM ingin tokenisasi untuk mengatasi tantangan dunia nyata, dimulai dengan kesenjangan pembiayaan UKM Malaysia sebesar RM101 miliar dengan mengubah faktur menjadi token digital, membantu usaha kecil mendapatkan pinjaman yang lebih cepat dan lebih murah.
Bank sentral juga berencana untuk menerapkan ini pada keuangan Islam, di mana Malaysia sudah memimpin secara global. Menggunakan sukuk yang ditokenisasi & kontrak pintar untuk mengotomatisasi pembayaran, meningkatkan likuiditas, dan meningkatkan pasar Islam Malaysia senilai RM2,4 triliun, sambil mengikuti aturan Syariah.
Untuk keberlanjutan, obligasi hijau yang ditokenisasi dapat menghubungkan pembayaran dengan hasil iklim yang terverifikasi, mengurangi greenwashing dan meningkatkan kepercayaan investor di sektor ESG Malaysia yang berkembang pesat.
Dengan rencana terstruktur ini, BNM bertujuan untuk menjembatani inovasi dan kepraktisan, memposisikan Malaysia sebagai pemimpin regional dalam keuangan digital yang diregulasi.
Ini adalah panduan untuk umpan balik industri tentang bagaimana tokenisasi dapat diterapkan dengan aman dalam keuangan, membentuk dasar untuk kerangka aset digital Malaysia.
Dengan mengkonversi faktur atau aset menjadi token, UKM dapat mengakses pembiayaan yang lebih cepat, berbiaya lebih rendah dan meningkatkan transparansi arus kas.
Ya. Sukuk yang ditokenisasi dan kontrak pintar dapat merampingkan perdagangan, memotong waktu penyelesaian, dan meningkatkan likuiditas di pasar Islam Malaysia.
Pilot BNM dimulai pada 2026, menguji keuangan yang ditokenisasi untuk UKM, rantai pasokan, dan produk Islam sebelum meningkatkan skala nasional pada 2027.