Prediksi Harga Shiba Inu yang Wajib Dibaca Untuk Pemegang SHIB, Apakah Ini Crypto Terbaik Untuk Dibeli Sekarang?

Shiba Inu kembali muncul di layar para trader saat harga merosot mendekati titik terendah baru-baru ini dan data terbaru mengirimkan sinyal campuran. Lonjakan tajam 2.713% dalam tingkat pembakaran tidak mempengaruhi harga, membuat Shiba Inu tetap terjebak dengan momentum yang lemah. Penggunaan on-chain melalui Shibarium tetap besar, namun aktivitas jangka pendek tidak merata.

Itulah mengapa prediksi Shiba Inu sekarang berfokus pada level, arus, dan katalis daripada hanya headline saja. Untuk keseimbangan, investor Shiba Inu sering menggunakan token yang berfokus pada pembayaran seperti Remittix(RTX) sebagai lindung nilai karena utilitas dunia nyata dan potensi pertumbuhannya.

Tingkat Pembakaran Besar Gagal Menyalakan Momentum Harga Shiba Inu

Perdebatan utama untuk prediksi harga Shiba Inu adalah apakah pasokan cukup kuat. Lonjakan tingkat pembakaran 2.713% minggu ini menghancurkan sekitar 4,7 juta SHIB, namun harga hampir tidak bereaksi, sebuah pengingat bahwa lonjakan pembakaran harus berkelanjutan untuk mengubah tren.

Data bursa menunjukkan perkembangan positif untuk Shiba Inu. Sekitar 289 miliar token SHIB ditarik dari bursa pada 23 Oktober, yang menandai tren positif dalam hal akumulasi oleh pemegang jangka panjang.

Pandangan Teknis: Level Harga SHIB Utama Dan Perkiraan Jangka Pendek

Model jangka pendek untuk Shiba Inu (SHIB) menunjukkan token tersebut mungkin diperdagangkan antara $0,000010 dan $0,000012, dengan beberapa perkiraan menunjuk ke arah pemulihan menuju $0,0000118 pada akhir November jika minat pembelian meningkat. Yang lain tetap berhati-hati, menyoroti saluran menurun yang dapat menyebabkan penurunan lebih lanjut jika level dukungan saat ini gagal.

Agar sentimen berubah secara positif, SHIB akan membutuhkan tingkat pembakaran yang lebih tinggi, aktivitas jaringan Shibarium yang stabil, dan arus keluar bursa yang berkelanjutan yang menunjukkan kepercayaan pemegang. Jika faktor-faktor ini selaras dengan volume perdagangan yang meningkat, pergerakan menuju level tertinggi September menjadi target yang realistis.

Utilitas Pembayaran Remittix Mengalahkan Momentum Meme

Shiba Inu berkembang pada energi komunitas dan meme sementara Remittix berfokus pada utilitas pembayaran. Ini bertujuan menjadi pusat crypto-to-fiat untuk pengguna, pedagang, dan bisnis, dengan dompet, aplikasi web, jalur fiat, dan integrasi API dalam pembangunan.

Tim telah sepenuhnya diaudit dan diverifikasi oleh CertiK dan menduduki peringkat pertama di antara Token Pra-Peluncuran di Skynet, yang memperkuat kepercayaan dengan KYC yang siap kepatuhan. Remittix telah menjual lebih dari 681 juta token, dihargai $0,1166, dan telah mengumpulkan lebih dari $27,7 juta.

Referral USDT 15% aktif dengan klaim harian, dan hadiah $250.000 sedang berlangsung. Kode RTX50 dengan waktu terbatas menambahkan bonus token 50% saat proyek mendekati tonggak $30 juta.

Bagi investor yang mengamati Prediksi Harga Shiba Inu, token pembayaran ini menawarkan sudut pandang berbeda yang dipimpin utilitas.

Volatilitas SHIB Dan Kasus Untuk Lindung Nilai Pembayaran

Shiba Inu tetap menjadi aset likuid yang banyak diikuti di mana pembakaran, arus bursa, dan statistik Shibarium membentuk setiap prediksi harga. Jika arus keluar bertahan dan aktivitas stabil, Shiba Inu dapat mencoba pemulihan menuju band terbaru. Jika tidak, koin tersebut kemungkinan akan stagnan sampai katalis yang lebih kuat tiba.

Bagi mereka yang ingin menggabungkan jangkauan meme dengan penyelesaian dunia nyata, Remittix membawa rencana pembayaran-pertama yang didukung oleh verifikasi dan pencatatan bursa, itulah mengapa investor melihatnya sebagai pelengkap Shiba Inu.

