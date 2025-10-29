OpenAI Mengungkapkan Rencana Infrastruktur AI Senilai $1,4 Triliun Di Tengah Dorongan Menuju AGI

TLDRs;

OpenAI mengungkapkan rencana untuk menginvestasikan $1,4 triliun dalam infrastruktur AI, menargetkan 30 gigawatt daya komputasi.

CEO Sam Altman mengatakan OpenAI bertujuan membangun peneliti AI otomatis pada 2028, mencapai tingkat magang pada 2026.

Perusahaan bertransisi menjadi korporasi manfaat publik, menyelaraskan tujuan profit dengan keamanan AI dan penelitian jangka panjang.

Hanya 15% dari target infrastrukturnya yang tampak didanai, memicu keraguan atas pembiayaan dan kelayakannya.

OpenAI telah mengungkapkan rencana $1,4 triliun yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk membangun infrastruktur AI yang mampu menggerakkan era kecerdasan buatan berikutnya.

Pengumuman tersebut, yang dibuat selama siaran langsung oleh CEO Sam Altman pada 28 Oktober, menandai ekspansi paling ambisius perusahaan hingga saat ini, yang memposisikannya di pusat perlombaan global menuju Kecerdasan Umum Buatan (AGI).

Altman menguraikan niat OpenAI untuk menciptakan peneliti AI otomatis yang mampu mengelola proyek-proyek ilmiah skala besar secara mandiri pada 2028. Perusahaan mengharapkan sistemnya mencapai kemahiran asisten penelitian "tingkat magang" pada September 2026, meletakkan dasar untuk model yang suatu hari nanti dapat melampaui kecerdasan manusia di berbagai bidang.

Pergeseran Korporasi OpenAI dan Komitmen Penelitian $25B

Dalam perombakan struktural, OpenAI secara resmi bertransisi menjadi korporasi manfaat publik (PBC), langkah yang dirancang untuk menarik investasi swasta yang signifikan sambil mempertahankan pengawasan dari yayasan nirlabanya. Yayasan tersebut akan memiliki 26% dari divisi yang berorientasi profit dan mengarahkan prioritas keamanan dan penelitiannya.

Sebagai bagian dari struktur baru ini, OpenAI telah menjanjikan $25 miliar untuk penelitian penyakit berbasis AI, bertujuan untuk mengkatalisasi terobosan dalam bioteknologi dan ilmu kedokteran. Komitmen tersebut diharapkan akan mendanai hibah dan kemitraan dengan laboratorium akademis, perusahaan bioteknologi, dan lembaga penelitian nirlaba.

Ini bisa terbukti transformatif bagi sektor ilmu kehidupan, di mana AI sudah mempercepat penemuan obat, optimalisasi uji klinis, dan desain perawatan yang dipersonalisasi. Para analis percaya inisiatif tersebut dapat mencerminkan program keamanan awal OpenAI, terstruktur, berbasis data, dan berfokus pada hasil sosial yang terukur.

Pertanyaan $1,4 Triliun

Sementara rencana infrastruktur $1,4 triliun telah menarik perhatian karena skalanya yang besar, banyak ahli mempertanyakan apakah investasi semacam itu layak secara finansial atau logistik. OpenAI mengatakan rencana tersebut melibatkan pembangunan 30 gigawatt (GW) infrastruktur komputasi untuk mendukung generasi sistem AI masa depan, jumlah daya yang setara dengan sekitar 30 pembangkit nuklir besar.

Namun, laporan menunjukkan bahwa hanya 4,5 GW, atau sekitar 15% dari target tersebut, yang saat ini terkait dengan kemitraan $30 miliar dengan Oracle. Sisanya, lebih dari 25 GW, tidak memiliki pembiayaan yang dikonfirmasi, kesepakatan daya, atau persetujuan regulasi.

Sebagian besar kemajuan OpenAI bergantung pada inisiatif Stargate, program pembangunan pusat data terkait yang didukung oleh investor seperti Oracle dan MGX, platform infrastruktur AI berbasis Abu Dhabi. Sejauh ini, Stargate telah mengumpulkan sekitar $50 miliar, meninggalkan kesenjangan pendanaan yang mengejutkan yang menimbulkan keraguan tentang jadwal 2030.

Daya, Kebijakan, dan Jalan Menuju AGI

Membangun infrastruktur AI 30GW bukan hanya tantangan finansial, tetapi juga tantangan logistik dan regulasi. Pusat data dengan besaran ini memerlukan izin daya, koneksi jaringan, dan persetujuan pemerintah lokal di berbagai yurisdiksi. Para analis memperingatkan bahwa tanpa kemitraan strategis dengan utilitas AS dan regulator energi, rencana OpenAI bisa menghadapi penundaan signifikan.

Namun Altman dan ilmuwan kepala OpenAI Jakub Pachocki tetap optimis. Pachocki menekankan bahwa peningkatan algoritma berkelanjutan dan akses ke sumber daya komputasi yang luas dapat memungkinkan sistem AI tidak hanya melakukan tugas penelitian tetapi juga menghasilkan pengetahuan ilmiah baru secara mandiri dalam dekade ini.

Jika terwujud, sistem seperti itu dapat merevolusi bidang dari pemodelan iklim hingga sintesis obat, secara efektif mengawali gelombang pertama institusi ilmiah bertenaga AI.

