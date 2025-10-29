BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
TLDRs; OpenAI mengungkapkan rencana untuk menginvestasikan $1,4 triliun dalam infrastruktur AI, menargetkan 30 gigawatt daya komputasi. CEO Sam Altman mengatakan OpenAI bertujuan membangun peneliti AI otomatis pada 2028, mencapai tingkat magang pada 2026. Perusahaan bertransisi menjadi korporasi manfaat publik, menyelaraskan tujuan profit dengan keamanan dan penelitian AI jangka panjang. Hanya 15% dari [...] Artikel OpenAI Mengungkapkan Rencana Infrastruktur AI $1,4 Triliun Di Tengah Dorongan Menuju AGI pertama kali muncul di CoinCentral.TLDRs; OpenAI mengungkapkan rencana untuk menginvestasikan $1,4 triliun dalam infrastruktur AI, menargetkan 30 gigawatt daya komputasi. CEO Sam Altman mengatakan OpenAI bertujuan membangun peneliti AI otomatis pada 2028, mencapai tingkat magang pada 2026. Perusahaan bertransisi menjadi korporasi manfaat publik, menyelaraskan tujuan profit dengan keamanan dan penelitian AI jangka panjang. Hanya 15% dari [...] Artikel OpenAI Mengungkapkan Rencana Infrastruktur AI $1,4 Triliun Di Tengah Dorongan Menuju AGI pertama kali muncul di CoinCentral.

OpenAI Mengungkapkan Rencana Infrastruktur AI Senilai $1,4 Triliun Di Tengah Dorongan Menuju AGI

Oleh: Coincentral
2025/10/29 21:11
4
4$0.06213+2.35%
Sleepless AI
AI$0.06291-1.06%
EPNS
PUSH$0.01476+0.20%
Delysium
AGI$0.02677-2.51%
PUBLIC
PUBLIC$0.03045-0.26%

TLDRs;

  • OpenAI mengungkapkan rencana untuk menginvestasikan $1,4 triliun dalam infrastruktur AI, menargetkan 30 gigawatt daya komputasi.
  • CEO Sam Altman mengatakan OpenAI bertujuan membangun peneliti AI otomatis pada 2028, mencapai tingkat magang pada 2026.
  • Perusahaan bertransisi menjadi korporasi manfaat publik, menyelaraskan tujuan profit dengan keamanan AI dan penelitian jangka panjang.
  • Hanya 15% dari target infrastrukturnya yang tampak didanai, memicu keraguan atas pembiayaan dan kelayakannya.

OpenAI telah mengungkapkan rencana $1,4 triliun yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk membangun infrastruktur AI yang mampu menggerakkan era kecerdasan buatan berikutnya.

Pengumuman tersebut, yang dibuat selama siaran langsung oleh CEO Sam Altman pada 28 Oktober, menandai ekspansi paling ambisius perusahaan hingga saat ini, yang memposisikannya di pusat perlombaan global menuju Kecerdasan Umum Buatan (AGI).

Altman menguraikan niat OpenAI untuk menciptakan peneliti AI otomatis yang mampu mengelola proyek-proyek ilmiah skala besar secara mandiri pada 2028. Perusahaan mengharapkan sistemnya mencapai kemahiran asisten penelitian "tingkat magang" pada September 2026, meletakkan dasar untuk model yang suatu hari nanti dapat melampaui kecerdasan manusia di berbagai bidang.

Pergeseran Korporasi OpenAI dan Komitmen Penelitian $25B

Dalam perombakan struktural, OpenAI secara resmi bertransisi menjadi korporasi manfaat publik (PBC), langkah yang dirancang untuk menarik investasi swasta yang signifikan sambil mempertahankan pengawasan dari yayasan nirlabanya. Yayasan tersebut akan memiliki 26% dari divisi yang berorientasi profit dan mengarahkan prioritas keamanan dan penelitiannya.

Sebagai bagian dari struktur baru ini, OpenAI telah menjanjikan $25 miliar untuk penelitian penyakit berbasis AI, bertujuan untuk mengkatalisasi terobosan dalam bioteknologi dan ilmu kedokteran. Komitmen tersebut diharapkan akan mendanai hibah dan kemitraan dengan laboratorium akademis, perusahaan bioteknologi, dan lembaga penelitian nirlaba.

Ini bisa terbukti transformatif bagi sektor ilmu kehidupan, di mana AI sudah mempercepat penemuan obat, optimalisasi uji klinis, dan desain perawatan yang dipersonalisasi. Para analis percaya inisiatif tersebut dapat mencerminkan program keamanan awal OpenAI, terstruktur, berbasis data, dan berfokus pada hasil sosial yang terukur.

Pertanyaan $1,4 Triliun

Sementara rencana infrastruktur $1,4 triliun telah menarik perhatian karena skalanya yang besar, banyak ahli mempertanyakan apakah investasi semacam itu layak secara finansial atau logistik. OpenAI mengatakan rencana tersebut melibatkan pembangunan 30 gigawatt (GW) infrastruktur komputasi untuk mendukung generasi sistem AI masa depan, jumlah daya yang setara dengan sekitar 30 pembangkit nuklir besar.

Namun, laporan menunjukkan bahwa hanya 4,5 GW, atau sekitar 15% dari target tersebut, yang saat ini terkait dengan kemitraan $30 miliar dengan Oracle. Sisanya, lebih dari 25 GW, tidak memiliki pembiayaan yang dikonfirmasi, kesepakatan daya, atau persetujuan regulasi.

Sebagian besar kemajuan OpenAI bergantung pada inisiatif Stargate, program pembangunan pusat data terkait yang didukung oleh investor seperti Oracle dan MGX, platform infrastruktur AI berbasis Abu Dhabi. Sejauh ini, Stargate telah mengumpulkan sekitar $50 miliar, meninggalkan kesenjangan pendanaan yang mengejutkan yang menimbulkan keraguan tentang jadwal 2030.

Daya, Kebijakan, dan Jalan Menuju AGI

Membangun infrastruktur AI 30GW bukan hanya tantangan finansial, tetapi juga tantangan logistik dan regulasi. Pusat data dengan besaran ini memerlukan izin daya, koneksi jaringan, dan persetujuan pemerintah lokal di berbagai yurisdiksi. Para analis memperingatkan bahwa tanpa kemitraan strategis dengan utilitas AS dan regulator energi, rencana OpenAI bisa menghadapi penundaan signifikan.

Namun Altman dan ilmuwan kepala OpenAI Jakub Pachocki tetap optimis. Pachocki menekankan bahwa peningkatan algoritma berkelanjutan dan akses ke sumber daya komputasi yang luas dapat memungkinkan sistem AI tidak hanya melakukan tugas penelitian tetapi juga menghasilkan pengetahuan ilmiah baru secara mandiri dalam dekade ini.

Jika terwujud, sistem seperti itu dapat merevolusi bidang dari pemodelan iklim hingga sintesis obat, secara efektif mengawali gelombang pertama institusi ilmiah bertenaga AI.

Postingan OpenAI Reveals $1.4 Trillion AI Infrastructure Plan Amid Push Toward AGI pertama kali muncul di CoinCentral.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00211+1.93%
Bitcoin
BTC$102,966.58+1.01%
Major
MAJOR$0.10139+3.40%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.0002918-15.73%
Union
U$0.006192-2.41%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

TechBeat: Pemadaman AWS 2025: Apa yang Sebenarnya Terjadi pada 20 Oktober dan Apa yang Diajarkannya Tentang Cloud (9/11/2025)

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$102,904.55
$102,904.55$102,904.55

+1.17%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,462.54
$3,462.54$3,462.54

+2.54%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$159.79
$159.79$159.79

+1.99%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2733
$2.2733$2.2733

+0.74%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$599.21
$599.21$599.21

+17.24%