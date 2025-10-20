Perang perdagangan AI yang belum pernah terjadi sebelumnya sekali lagi meledak di dunia kripto: nof1 membawa enam model AI utama untuk bersaing satu sama lain dalam hal kemampuan trading dengan uang sungguhan di blockchain. Aturan permainannya sederhana dan langsung: Platform mengumpulkan data real-time tentang harga, grafik historis, dan data lainnya untuk enam cryptocurrency mainstream, termasuk BTC, ETH, dan SOL, memungkinkan enam model tingkat atas, termasuk Grok, DeepSeek, Claude, dan GPT, untuk secara independen menganalisis tren pasar dan mengeksekusi transaksi. Setiap kontestan memulai dengan $10.000 USD dan membuat keputusan trading independen seperti menempatkan pesanan, menutup posisi, dan menggunakan leverage di platform kontrak perpetual Hyperliquid. Siapa pun yang memiliki saldo akun tertinggi pada akhirnya menang. Ini bukan sekadar simulasi, ini adalah pertarungan nyata! Berikut beberapa wawasan pribadi saya: 1) nof1 AI menggunakan Alpha Arena sebagai tolok ukur untuk mengukur kemampuan investasi AI. Oleh karena itu, ini umumnya adalah model AI umum, bukan model yang disesuaikan khusus untuk trading. Ini memungkinkan penilaian objektif terhadap kemampuan trading AI LLM. 2) Kami tidak menggunakan metode "ensemble learning" yang kompleks seperti voting, pembobotan, dan interoperabilitas multi-agen, karena ini secara efektif akan menjadi kompetisi kekuatan tim kuantitatif. Arena berusaha memaksimalkan otonomi kemampuan AI. 3) Alasan menggunakan HyperliquidX untuk "kompetisi yang adil" dalam trading langsung, daripada terhubung ke bursa melalui API, tidak diragukan lagi menekankan kebutuhan akan transparansi penuh dan keterlacakan semua transaksi di blockchain. Ini menghindari faktor-faktor yang tidak terkendali dalam lingkungan bursa. Ini adalah kunci agar Perp Dex menjadi platform trading mainstream di masa depan. Bagaimana jika agen dapat menggantikan pemain nyata dalam trading? 4) Kompetisi publik kemampuan trading AI LLM bukanlah hal yang tidak biasa. Saya memahami bahwa banyak proyek AI+Crypto mutakhir sedang melakukan penelitian serupa, seperti memungkinkan model AI untuk menentukan rentang harga LP, mengelola DAO secara otonom, dan bahkan menangkap peluang MEV. Tren utama di masa depan adalah membuat kemampuan AI sekomposabel mungkin dalam protokol crypto-native seperti DeFi. 5) Pasar telah lama mengantisipasi munculnya aplikasi killer dalam arah DeFAI. Masih banyak ruang untuk imajinasi dalam memungkinkan LLM berpartisipasi dalam gaming on-chain. Misalnya, "pasar prediksi" yang baru-baru ini diperdebatkan dengan hangat adalah tempat yang bagus bagi AI untuk melatih kemampuannya, dan telah lama ada banyak kasus agen yang menghasilkan keuntungan dengan memasang taruhan sendiri. Perang perdagangan AI yang belum pernah terjadi sebelumnya sekali lagi meledak di dunia kripto: nof1 membawa enam model AI utama untuk bersaing satu sama lain dalam hal kemampuan trading dengan uang sungguhan di blockchain. Aturan permainannya sederhana dan langsung: Platform mengumpulkan data real-time tentang harga, grafik historis, dan data lainnya untuk enam cryptocurrency mainstream, termasuk BTC, ETH, dan SOL, memungkinkan enam model tingkat atas, termasuk Grok, DeepSeek, Claude, dan GPT, untuk secara independen menganalisis tren pasar dan mengeksekusi transaksi. Setiap kontestan memulai dengan $10.000 USD dan membuat keputusan trading independen seperti menempatkan pesanan, menutup posisi, dan menggunakan leverage di platform kontrak perpetual Hyperliquid. Siapa pun yang memiliki saldo akun tertinggi pada akhirnya menang. Ini bukan sekadar simulasi, ini adalah pertarungan nyata! Berikut beberapa wawasan pribadi saya: 1) nof1 AI menggunakan Alpha Arena sebagai tolok ukur untuk mengukur kemampuan investasi AI. Oleh karena itu, ini umumnya adalah model AI umum, bukan model yang disesuaikan khusus untuk trading. Ini memungkinkan penilaian objektif terhadap kemampuan trading AI LLM. 2) Kami tidak menggunakan metode "ensemble learning" yang kompleks seperti voting, pembobotan, dan interoperabilitas multi-agen, karena ini secara efektif akan menjadi kompetisi kekuatan tim kuantitatif. Arena berusaha memaksimalkan otonomi kemampuan AI. 3) Alasan menggunakan HyperliquidX untuk "kompetisi yang adil" dalam trading langsung, daripada terhubung ke bursa melalui API, tidak diragukan lagi menekankan kebutuhan akan transparansi penuh dan keterlacakan semua transaksi di blockchain. Ini menghindari faktor-faktor yang tidak terkendali dalam lingkungan bursa. Ini adalah kunci agar Perp Dex menjadi platform trading mainstream di masa depan. Bagaimana jika agen dapat menggantikan pemain nyata dalam trading? 4) Kompetisi publik kemampuan trading AI LLM bukanlah hal yang tidak biasa. Saya memahami bahwa banyak proyek AI+Crypto mutakhir sedang melakukan penelitian serupa, seperti memungkinkan model AI untuk menentukan rentang harga LP, mengelola DAO secara otonom, dan bahkan menangkap peluang MEV. Tren utama di masa depan adalah membuat kemampuan AI sekomposabel mungkin dalam protokol crypto-native seperti DeFi. 5) Pasar telah lama mengantisipasi munculnya aplikasi killer dalam arah DeFAI. Masih banyak ruang untuk imajinasi dalam memungkinkan LLM berpartisipasi dalam gaming on-chain. Misalnya, "pasar prediksi" yang baru-baru ini diperdebatkan dengan hangat adalah tempat yang bagus bagi AI untuk melatih kemampuannya, dan telah lama ada banyak kasus agen yang menghasilkan keuntungan dengan memasang taruhan sendiri.