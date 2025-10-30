Saham Solana Company (HSDT): Melonjak saat Kepemilikan SOL Mencapai 2,3 Juta dengan Kinerja Yield 7%

TLDR

HSDT menumbuhkan simpanan SOL menjadi 2,3 juta, melampaui hasil validator teratas.

Solana Company memimpin dengan APY 7,03% dari strategi staking aktif.

Pertumbuhan aset yang transparan mendorong kinerja blockchain HSDT.

HSDT mengompound reward SOL harian melalui staking kelas institusional.

HSDT yang didukung Pantera menggabungkan disiplin keuangan dengan momentum Solana.

Solana Company (NASDAQ: HSDT) naik 1,06% diperdagangkan pada $6,68 pada pukul 14:40 EDT tanggal 29 Oktober.

Solana Company, HSDT



Saham bergerak lebih tinggi setelah perusahaan mengungkapkan kepemilikan SOL terbaru dan kinerja staking-nya. Ini terjadi di tengah pelaksanaan berkelanjutan dari strategi treasury aset digital dan transparansi yang jelas dalam pelaporan aset.

Perusahaan dan anak perusahaannya kini secara kolektif memegang lebih dari 2,3 juta token SOL, meningkat sekitar 1 juta sejak 6 Oktober. Pada saat yang sama, HSDT mempertahankan lebih dari $15 juta dalam bentuk uang tunai dan stablecoin untuk operasi aset digital di masa depan. Modal ini mendukung fokus strategis perusahaan pada nilai compounding melalui staking berkinerja tinggi dan manajemen onchain.

Perusahaan mencatat hasil staking kotor sebesar 7,03% APY selama epoch terakhir yang berakhir pada 27 Oktober. Hasil ini melampaui rata-rata APY 6,67% dari 10 validator teratas sebesar 36 basis poin. Semua staking dialihkan melalui infrastruktur validator kelas institusional dengan restaking reward otomatis untuk memaksimalkan keuntungan compounding.

Kepemilikan SOL Mendorong Pendapatan Onchain Compounding untuk HSDT

Kepemilikan SOL Solana Company secara aktif di-stake, memungkinkan pendapatan onchain yang konsisten sambil mempertahankan likuiditas dan kontrol aset penuh. Kepemilikan ini meningkat sebesar 5% dalam waktu kurang dari sebulan, mencerminkan penempatan modal yang efisien dan positioning onchain yang aktif. Pendekatan staking memastikan bahwa pengembalian dalam denominasi SOL terus bertambah sambil selaras dengan tolok ukur pasar yang lebih luas.

Strategi perusahaan menggabungkan akses ke pasar modal dengan mekanisme yield blockchain-native untuk menghasilkan pertumbuhan jangka panjang dalam nilai SOL. Ini berfokus pada menghasilkan alpha melalui alokasi aset digital yang disiplin dan manajemen onchain yang responsif. Kinerja yield telah menunjukkan kekuatan terhadap tolok ukur validator terkemuka, mengkonfirmasi keefektifan praktik staking perusahaan.

Manajemen mencatat bahwa staking aktif menghasilkan reward harian, yang dicompound secara otomatis untuk pengembalian yang lebih baik. Efek compounding ini membantu mendorong kinerja bahkan ketika kondisi pasar berfluktuasi. Struktur ini dirancang untuk mengoptimalkan yield sambil mempertahankan akses dana secara real-time.

Momentum Ekosistem Solana yang Lebih Luas Menambah Dukungan

Solana tetap menjadi salah satu ekosistem blockchain yang paling cepat berkembang, kini memproses lebih dari 3.500 transaksi per detik. Jaringan ini mendukung sekitar 3,7 juta dompet aktif harian, mencerminkan keterlibatan pengguna yang berkembang dan volume transaksi yang meningkat. Yield staking native SOL saat ini rata-rata sekitar 7%, memperkuat daya tariknya sebagai aset digital yang produktif.

Partisipasi institusional dalam jaringan Solana telah meningkat, didorong oleh pencapaian ekosistem terbaru dan metrik kinerja validator yang kuat. HSDT menyediakan saluran terstruktur untuk eksposur terregulasi ke jaringan, didukung oleh keahlian pasar modal dan strategi blockchain-native. Perusahaan melaporkan data transparan tentang kepemilikan, yield, dan kinerja untuk memenuhi standar institusional.

HSDT dibuat bermitra dengan Pantera Capital dan Summer Capital untuk menawarkan akses ke pertumbuhan Solana melalui satu kendaraan. Ini bertujuan untuk mengintegrasikan staking jangka panjang dengan alokasi modal yang transparan. Strategi ini memposisikan HSDT di persimpangan inovasi blockchain dan partisipasi pasar terstruktur.

Postingan Solana Company (HSDT) Stock: Melonjak saat Kepemilikan SOL Mencapai 2,3 Juta dengan Kinerja Yield 7% pertama kali muncul di CoinCentral.