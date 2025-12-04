Momentum Bullish Solana Meningkat pada Arus Masuk ETF dan Pola Double-Bottom
Postingan Momentum Bullish Solana Meningkat karena Arus Masuk ETF dan Pola Double-Bottom muncul di BitcoinEthereumNews.com. Solana (SOL) melonjak 12,05% ke $142, didorong oleh rekor arus masuk ETF sebesar $45,77 juta dan peningkatan open interest, menandakan permintaan investor yang kuat dan potensi kelanjutan bullish menuju $169. Solana Spot ETF mencatat arus masuk bersih sebesar $45,77 juta pada 2 Desember 2025, membalikkan arus keluar sebelumnya dan meningkatkan kepercayaan pasar. Open interest untuk SOL melonjak 10,61% menjadi $7,40 miliar dalam 24 jam, menunjukkan masuknya modal baru ke pasar. Pola double-bottom pada grafik harian memposisikan SOL untuk kenaikan 16% jika ditutup di atas $145, menurut analisis teknis dari COINOTAG. Arus masuk ETF Solana mendorong harga SOL ke $142 di tengah tren bullish. Jelajahi rekor arus masuk, setup teknis, dan taruhan trader untuk wawasan kripto. Baca sekarang untuk strategi investasi. Apa yang mendorong reli harga Solana pada Desember 2025? Arus masuk ETF Solana telah menjadi katalisator utama untuk reli harga terbaru Solana (SOL), dengan cryptocurrency ini naik 12,05% ke $142 per 3 Desember 2025. Lonjakan ini mengikuti permintaan kuat dari investor institusional, dibuktikan dengan rekor arus masuk bersih ke Solana Spot ETF. Indikator teknis, termasuk pola double-bottom dan peningkatan open interest, semakin mendukung momentum ke atas, menunjukkan sentimen bullish yang berkelanjutan di pasar. Bagaimana Solana Spot ETF mempengaruhi sentimen investor? Solana Spot ETF telah mengalami aktivitas signifikan, mencatat total arus masuk bersih sebesar $45,77 juta pada 2 Desember 2025, menurut data dari SoSoValue. Ini menandai pembalikan tajam dari arus keluar yang dilaporkan pada 1 Desember, menyoroti minat yang berkembang di kalangan investor Wall Street terhadap ekosistem Solana. Arus masuk seperti itu biasanya mencerminkan kepercayaan institusional pada skalabilitas blockchain dan aplikasi DeFi, yang dapat menstabilkan harga SOL dan menarik lebih banyak partisipasi ritel. Menurut CoinGlass, permintaan ini bertepatan dengan lonjakan signifikan dalam open interest untuk derivatif SOL, naik 10,61% menjadi $7,40 miliar selama 24 jam terakhir. Peningkatan open interest...