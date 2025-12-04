BursaDEX+
2026-01-15 Kamis

Berita Kripto

Nikmati Berita Kripto dan Perkembangan Pasar Terhangat
Postingan Prediksi Harga XRP Saat Arus Masuk ETF Spot Mendekati $1 Miliar: Apa Selanjutnya? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga XRP turun 5% dalam 24 jam terakhir, stabil sekitar $2,00 saat pasar menghadapi tren bearish. Meskipun pertumbuhan institusional yang kuat dalam Ripple, penurunan pasar kripto yang lebih luas memengaruhi XRP. Harga Bitcoin melayang di bawah $90k, mendorong harga turun lebih jauh. Namun demikian, arus masuk ETF Spot mendekati $1 miliar. Analis optimis bahwa XRP mungkin mengalami tren positif jika pasar pulih dan investasi institusional terus meningkat. ETF Spot XRP Melihat Pertumbuhan Tak Terhentikan: Mendekati $1 Miliar dalam Arus Masuk ETF spot XRP Amerika Serikat juga mengambil arah yang sama seperti ETF SOL di mana mencatat 14 hari berturut-turut arus masuk dan nol arus keluar. Tren seperti itu menunjukkan minat yang meningkat pada XRP, karena ETF sekarang mendekati tonggak besar total arus masuk sebesar $1 miliar. Statistik terbaru menunjukkan arus masuk bersih yang tinggi, dan harga XRP berubah tidak signifikan, yang merupakan tanda permintaan tinggi terhadap cryptocurrency, yang memiliki suasana pasar positif. ETF spot $XRP AS 🇺🇸 mengikuti jejak $SOL dengan 14 hari berturut-turut arus masuk dan nol arus keluar sejauh ini. Saat ini mendekati arus masuk $1 Miliar 👌 pic.twitter.com/tj9A7nFgv7 — Rand (@cryptorand) 5 Desember 2025 Harga XRP Menunjukkan Potensi Beli, Kata Analis Seorang analis kripto Ali baru saja memberikan studi menarik tentang pasar XRP. Menurut Ali, cryptocurrency tersebut dapat memasuki periode pembelian menurut indikator TD Sequential. TD Sequential adalah alat pengikut tren yang banyak digunakan untuk memprediksi tren pasar. Grafik oleh Ali menunjukkan kemungkinan titik beli XRP. Grafik tersebut menggambarkan candlestick dengan beberapa berukuran besar dan lainnya berukuran kecil. $XRP adalah beli, menurut TD Sequential. pic.twitter.com/uI9s9Qwu6Y — Ali (@ali_charts) 5 Desember 2025 Apakah Harga XRP...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/06 12:17
Postingan Momentum Bullish Solana Meningkat karena Arus Masuk ETF dan Pola Double-Bottom muncul di BitcoinEthereumNews.com. Solana (SOL) melonjak 12,05% ke $142, didorong oleh rekor arus masuk ETF sebesar $45,77 juta dan peningkatan open interest, menandakan permintaan investor yang kuat dan potensi kelanjutan bullish menuju $169. Solana Spot ETF mencatat arus masuk bersih sebesar $45,77 juta pada 2 Desember 2025, membalikkan arus keluar sebelumnya dan meningkatkan kepercayaan pasar. Open interest untuk SOL melonjak 10,61% menjadi $7,40 miliar dalam 24 jam, menunjukkan masuknya modal baru ke pasar. Pola double-bottom pada grafik harian memposisikan SOL untuk kenaikan 16% jika ditutup di atas $145, menurut analisis teknis dari COINOTAG. Arus masuk ETF Solana mendorong harga SOL ke $142 di tengah tren bullish. Jelajahi rekor arus masuk, setup teknis, dan taruhan trader untuk wawasan kripto. Baca sekarang untuk strategi investasi. Apa yang mendorong reli harga Solana pada Desember 2025? Arus masuk ETF Solana telah menjadi katalisator utama untuk reli harga terbaru Solana (SOL), dengan cryptocurrency ini naik 12,05% ke $142 per 3 Desember 2025. Lonjakan ini mengikuti permintaan kuat dari investor institusional, dibuktikan dengan rekor arus masuk bersih ke Solana Spot ETF. Indikator teknis, termasuk pola double-bottom dan peningkatan open interest, semakin mendukung momentum ke atas, menunjukkan sentimen bullish yang berkelanjutan di pasar. Bagaimana Solana Spot ETF mempengaruhi sentimen investor? Solana Spot ETF telah mengalami aktivitas signifikan, mencatat total arus masuk bersih sebesar $45,77 juta pada 2 Desember 2025, menurut data dari SoSoValue. Ini menandai pembalikan tajam dari arus keluar yang dilaporkan pada 1 Desember, menyoroti minat yang berkembang di kalangan investor Wall Street terhadap ekosistem Solana. Arus masuk seperti itu biasanya mencerminkan kepercayaan institusional pada skalabilitas blockchain dan aplikasi DeFi, yang dapat menstabilkan harga SOL dan menarik lebih banyak partisipasi ritel. Menurut CoinGlass, permintaan ini bertepatan dengan lonjakan signifikan dalam open interest untuk derivatif SOL, naik 10,61% menjadi $7,40 miliar selama 24 jam terakhir. Peningkatan open interest...
Penulis: BitcoinEthereumNews2025/12/04 11:10

