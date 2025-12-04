Prediksi Harga XRP Saat Arus Masuk ETF Spot Mendekati $1 Miliar: Apa Selanjutnya?

Postingan Prediksi Harga XRP Saat Arus Masuk ETF Spot Mendekati $1 Miliar: Apa Selanjutnya? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga XRP turun 5% dalam 24 jam terakhir, stabil sekitar $2,00 saat pasar menghadapi tren bearish. Meskipun pertumbuhan institusional yang kuat dalam Ripple, penurunan pasar kripto yang lebih luas memengaruhi XRP. Harga Bitcoin melayang di bawah $90k, mendorong harga turun lebih jauh. Namun demikian, arus masuk ETF Spot mendekati $1 miliar. Analis optimis bahwa XRP mungkin mengalami tren positif jika pasar pulih dan investasi institusional terus meningkat. ETF Spot XRP Melihat Pertumbuhan Tak Terhentikan: Mendekati $1 Miliar dalam Arus Masuk ETF spot XRP Amerika Serikat juga mengambil arah yang sama seperti ETF SOL di mana mencatat 14 hari berturut-turut arus masuk dan nol arus keluar. Tren seperti itu menunjukkan minat yang meningkat pada XRP, karena ETF sekarang mendekati tonggak besar total arus masuk sebesar $1 miliar. Statistik terbaru menunjukkan arus masuk bersih yang tinggi, dan harga XRP berubah tidak signifikan, yang merupakan tanda permintaan tinggi terhadap cryptocurrency, yang memiliki suasana pasar positif. ETF spot $XRP AS 🇺🇸 mengikuti jejak $SOL dengan 14 hari berturut-turut arus masuk dan nol arus keluar sejauh ini. Saat ini mendekati arus masuk $1 Miliar 👌 pic.twitter.com/tj9A7nFgv7 — Rand (@cryptorand) 5 Desember 2025 Harga XRP Menunjukkan Potensi Beli, Kata Analis Seorang analis kripto Ali baru saja memberikan studi menarik tentang pasar XRP. Menurut Ali, cryptocurrency tersebut dapat memasuki periode pembelian menurut indikator TD Sequential. TD Sequential adalah alat pengikut tren yang banyak digunakan untuk memprediksi tren pasar. Grafik oleh Ali menunjukkan kemungkinan titik beli XRP. Grafik tersebut menggambarkan candlestick dengan beberapa berukuran besar dan lainnya berukuran kecil. $XRP adalah beli, menurut TD Sequential. pic.twitter.com/uI9s9Qwu6Y — Ali (@ali_charts) 5 Desember 2025 Apakah Harga XRP...