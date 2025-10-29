Junk.Fun dari Solana, platform untuk mendaur ulang token sampah: "AiRecycle" on-chain membantu mengurangi biaya dan meningkatkan pendapatan.

Tahukah Anda bahwa setiap kali Anda menerima airdrop sampah di dompet Solana Anda, itu akan mengurangi 0,002 SOL dari akun Anda? Benar, ini adalah mekanisme sewa akun Solana. Beberapa dari Anda mungkin bertanya-tanya, "Saya tidak dikenakan biaya sewa saat membuat alamat Solana saya." Baiklah, sebelum memahami mekanisme akun Solana, mari kita bedakan antara konsep alamat dan akun. Dalam arsitektur Solana, akun tidak sama dengan alamat. Alamat Solana gratis untuk dibuat, dapat menerima aset, menandatangani transaksi, dan tidak menempati penyimpanan on-chain. Ini penting; itu tidak mengkonsumsi penyimpanan on-chain. Kapan "sewa" akan dikenakan? Itu akan terjadi ketika penyimpanan on-chain digunakan. Bagaimana penggunaan penyimpanan on-chain dihitung? Misalkan seseorang mentransfer USDC kepada Anda. Sistem Solana perlu membuat akun "USDC Token", pada saat itu 0,002 akan dikurangkan dari saldo SOL Anda sebagai biaya sewa. Setelah akun dibuat, USDC akan dikreditkan ke akun Anda. Situasi umum lainnya adalah menerima airdrop koin sampah secara pasif. Sistem akan secara otomatis membuat akun token koin sampah untuk Anda dan mengurangi 0,002 SOL sebagai sewa. Dompet Anda akan memiliki lebih banyak airdrop sampah dan lebih sedikit SOL. Oleh karena itu, hubungan antara alamat dan akun mirip dengan memiliki beberapa akun atas nama Anda, masing-masing menerima token yang berbeda. Setiap akun memerlukan biaya sewa 0,002 SOL. Namun, dalam banyak kasus, membuka akun tidak disengaja. Gambar di bawah ini, dibuat oleh Solscan, menunjukkan status token MEME SBAE, di mana SOL Balance 0,002039 mewakili biaya sewa. Di halaman USDC, meskipun SOL Balance tidak ditampilkan, Owner Program adalah Token Program, yang berarti bahwa sewa masih perlu dibayar. Mengapa ada "sewa"? Tujuan dari sistem ini sebenarnya adalah untuk mencegah ledakan status, mirip dengan serangan DDoS, dan untuk mencegah individu jahat dari menerbitkan token tanpa henti di blockchain. Namun, pada kenyataannya, tujuannya adalah untuk mengurangi biaya airdrop untuk proyek yang sah, menerapkan sistem di mana mereka yang mendapat manfaat membayar untuk hadiah. Ironisnya, ini telah dieksploitasi oleh banyak pembuat meme spam untuk membuat data alamat pemegang token palsu. Apakah ada kesempatan untuk memulihkan sewa? Junk.Fun mengatasi masalah ini. Junk.Fun adalah platform daur ulang token dalam ekosistem Solana. Setelah mendaur ulang MEME atau NFT bernilai nol, pengguna menerima Credits. Credits dapat ditarik langsung sebagai SOL, atau pengguna dapat menukarnya dengan peti harta Junk.Fun untuk memenangkan token $SOL, hadiah fisik (seperti iPhone), NFT, dan hadiah lainnya dalam airdrop masa depan. Selama bulan pertama kampanye, Junk.Fun akan memberikan hadiah minimal $50.000. Setiap kali pengguna menebus token, persentase tetap dari biaya transaksi masuk ke kumpulan hadiah yang terus bertambah. Pengguna awal dan mitra juga akan menerima tautan rujukan unik. Akses hanya akan melalui undangan selama 48 jam pertama. Faktanya, alat daur ulang Solana saat ini telah memproses lebih dari 400.000 SOL, bernilai lebih dari $900.000 USD, dengan lebih dari 100.000 alamat. Permintaan pasar sangat besar dan nyata. Modul inti Junk.Fun meliputi: 1) Penghancuran massal dan pemulihan pendapatan sewa Pilih semua token/NFT sampah dengan satu klik; hancurkan mereka secara batch dan tutup akun; sewa secara otomatis disimpan ke akun Junk.Fun Anda. 2) Lotere Peti Harta Beli peti harta dengan saldo Junk.Fun Anda; Ada peluang 46% untuk memenangkan hadiah dalam undian beruntung; Membuka harta legendaris dapat menghasilkan hingga 60% dari total kumpulan hadiah. 3) Sistem Rekomendasi Teman Ketika teman membuka peti harta, perujuk menerima komisi. 