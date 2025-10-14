Harga Starknet berjuang mempertahankan dukungan saat pembukaan kunci $16M mendekat

Harga Starknet berada di bawah tekanan jual menjelang pembukaan token besar.

Ringkasan Starknet turun 30% minggu ini menjelang pembukaan token senilai $16 juta.

Aktivitas derivatif menurun, menunjukkan momentum pasar yang lebih lemah.

Pembukaan dapat menambah tekanan jual lebih lanjut karena pasokan yang beredar meningkat.

Diperdagangkan pada $0,127 saat berita ini ditulis, token tersebut kehilangan 30% dalam seminggu terakhir dan 4,3% dalam sehari terakhir. Volume perdagangan turun tajam menjadi $72,1 juta, penurunan harian 29%, menunjukkan aktivitas pasar yang berkurang.

Menurut data CoinGlass, metrik derivatif juga melemah. Volume futures Starknet (STRK) turun 23% menjadi $154,5 juta, sementara open interest turun 11,6% menjadi $56,5 juta. Ini menunjukkan bahwa para trader menutup posisi daripada menambah yang baru.

Pembukaan token STRK menambah risiko penurunan

Starknet menghadapi potensi gelombang tekanan jual karena 120 juta token STRK, senilai sekitar $16,15 juta, akan dibuka. Peristiwa ini, menurut data Tokenomist, akan melepaskan sekitar 5,6% dari pasokan yang beredar ke pasar. Sejauh ini, hanya 22% dari total 10 miliar token STRK yang telah dibuka.

Pembukaan token dapat membebani harga, terutama ketika sentimen pasar sudah lemah. Token tersebut saat ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar $549,9 juta dan valuasi terdilusi penuh sebesar $1,26 miliar.

Kecuali ada likuiditas baru atau permintaan kuat yang masuk ke ekosistem, para trader memperkirakan tekanan jangka pendek akan berlanjut karena penerima token yang dibuka mengambil keuntungan atau menyeimbangkan kembali portofolio mereka.

Analisis teknis harga Starknet

Pada grafik, Starknet terus menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Pada 45,3, indeks kekuatan relatif menunjukkan momentum netral dan tidak ada tanda-tanda jelas pembalikan. Indikator MACD dan momentum negatif, menunjukkan kelanjutan tren bearish, sementara indeks arah rata-rata pada 33,4 menunjukkan kekuatan jual moderat.

Setup bearish diperkuat oleh mayoritas rata-rata bergerak jangka pendek dan menengah, mulai dari 10 hari hingga 200 hari, yang berada di atas harga saat ini. Support berada di $0,10, dan EMA 200 hari, yang mendekati $0,175, masih merupakan zona resistensi yang signifikan.

Penembusan berkelanjutan di bawah level ini dapat mendorong token menuju titik terendah lokal baru, sementara lonjakan di atas $0,15 akan menjadi tanda pertama bahwa pembeli berusaha untuk mendapatkan kembali kendali.