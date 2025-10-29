Visa Memperluas Kemampuan Stablecoin di Bidang Penyelesaian, Penerbitan, Pembayaran Lintas Batas

Visa secara signifikan memperluas infrastruktur stablecoin-nya, menambahkan dukungan untuk empat stablecoin di empat blockchain unik saat jaringan pembayaran memposisikan dolar digital sebagai pusat strategi lintas batas dan pasar berkembangnya.

CEO Ryan McInerney mengumumkan selama panggilan pendapatan kuartal keempat fiskal 2025 perusahaan bahwa platform penyelesaian stablecoin Visa sekarang menerima dan mengkonversi dua mata uang ke lebih dari 25 mata uang fiat tradisional, sementara pengeluaran kartu Visa yang terkait stablecoin meningkat empat kali lipat secara tahunan dalam kuartal tersebut.

"Sejak 2020, kami telah memfasilitasi lebih dari $140 miliar dalam arus kripto dan stablecoin, termasuk pengguna Visa yang membeli lebih dari $100 miliar aset kripto dan stablecoin menggunakan kredensial Visa mereka dan membelanjakan lebih dari $35 miliar dalam aset kripto dan stablecoin menggunakan kredensial Visa," kata McInerney.

Perusahaan mengatakan mengoperasikan lebih dari 130 program penerbitan kartu terkait stablecoin di lebih dari 40 negara, dengan volume penyelesaian bulanan melampaui tingkat tahunan $2,5 miliar. Visa telah mulai memungkinkan bank untuk mencetak dan membakar stablecoin mereka sendiri melalui Platform Aset Tokenisasi Visa.

Pada September 2025, Visa mengumumkan pilot pra-pendanaan stablecoin untuk Visa Direct yang menargetkan bank, pengirim uang, dan lembaga keuangan yang mencari manajemen likuiditas yang lebih cepat dan fleksibel. Inisiatif ini mewakili dorongan Visa untuk mengintegrasikan kemampuan stablecoin ke dalam infrastruktur pergerakan uang lintas batas.

"Area di mana ada kesesuaian produk-pasar untuk stablecoin di dunia adalah area di mana ada TAM yang signifikan dan sebagian besar di mana kami kurang penetrasi. Itu adalah pasar berkembang, dan itu adalah pergerakan uang lintas batas," McInerney menyatakan. "Kami memiliki pipeline produk yang mendalam yang berfokus pada memasarkan produk terhadap kedua area peluang tersebut."

CEO tersebut menekankan peluang di bidang pengiriman uang, pembayaran B2B, dan pembayaran ekonomi gig, mencatat bahwa sebagian besar peta jalan produk Visa menargetkan penangkapan pergerakan uang lintas batas melalui integrasi stablecoin.

Visa juga memanfaatkan stablecoin untuk memodernisasi jaringan penyelesaiannya dan bekerja dengan klien melalui bisnis konsultasinya pada implementasi stablecoin. Inisiatif ini mencakup kemampuan penerbitan, penyelesaian, dan pergerakan uang yang terintegrasi ke dalam platform Visa yang lebih luas.

"Saya tidak pernah ingat merasa begitu bersemangat tentang peluang di depan perusahaan ini," kata McInerney, menyoroti stablecoin bersama dengan perdagangan agentik dan inisiatif lain sebagai pendorong pertumbuhan utama.

CFO Chris Suh menekankan investasi berkelanjutan dalam peluang stablecoin selama panggilan tersebut. "Di seluruh industri kami, karena hal-hal terus bergerak secepat sekarang, Anda telah mendengar banyak percakapan bahkan hari ini seputar perdagangan agentik dan stablecoin. Kami pikir penting bagi kami untuk terus berinvestasi dalam peluang-peluang ini dari posisi kami," Suh menyatakan.

Ekspansi stablecoin membentuk bagian dari tumpukan "Visa-as-a-Service" Visa, yang McInerney gambarkan sebagai terdiri dari lapisan fondasi, layanan, dan solusi. Jaringan dari jaringan perusahaan sekarang mencakup sekitar 12 miliar titik akhir yang mencakup masing-masing 4 miliar kartu, rekening bank, dan dompet digital.

Visa melaporkan pertumbuhan pendapatan bersih kuartal keempat fiskal 2025 sebesar 12% tahun-ke-tahun dan pertumbuhan laba per saham sebesar 10%, mengakhiri kinerja setahun penuh dengan pertumbuhan pendapatan 11% dan pertumbuhan EPS 14%. Manajemen memperkirakan pertumbuhan pendapatan dan EPS dua digit rendah pada tahun fiskal 2026, didukung oleh investasi di stablecoin, AI, dan perdagangan agentik.

Perusahaan berharap untuk meningkatkan penawaran lintas batas, memperluas produk yang baru diluncurkan, dan memperluas kemampuan stablecoin pada tahun fiskal 2026, memfokuskan investasi pada peluang vertikal komersial tertentu dan membangun kemampuan produk Visa Direct baru untuk pergerakan uang lintas batas.

