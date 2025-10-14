WOW EARN dan Cdari Bersatu untuk Mendefinisikan Ulang E-Commerce Web3 untuk Jutaan Pengguna

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
WOW EARN telah mengumumkan bahwa mereka bermitra dengan Cdari untuk membawa inovasi dalam pengembangan e-commerce Web3. Kolaborasi ini akan memungkinkan belanja, bermain game, dan hadiah bagi pengguna. WOW EARN x Cdari – E-Commerce Bertemu Web3 ✨Kami senang mengumumkan kemitraan kami dengan @cdariofficial — platform E-Commerce Web3 yang dibangun di Matchain, menggabungkan belanja, hiburan, dan hadiah menjadi pengalaman blockchain yang digerakkan oleh komunitas. Cdari memungkinkan pengguna untuk berbelanja,… pic.twitter.com/vBqmtNGCre— WOW EARN (@WOWEARNENG) 13 Oktober 2025 Cdari dibangun di Matchain, rollup Layer 2 AI di BNB Chain, yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan perdagangan dan hiburan dalam ekosistem terdesentralisasi. Kombinasi WOW EARN dan Cdari akan memastikan bahwa belanja online menjadi lebih interaktif dan menguntungkan secara finansial. Penggabungan Blockchain & E-commerce Dengan WOW EARN Cdari mendefinisikan ulang belanja online dengan menggabungkan proses tersebut dengan hiburan dan insentif yang digamifikasi. Saat pengguna melakukan pembelian, mereka mendapatkan token BAC yang dapat diubah menjadi hadiah seperti penawaran khusus, konten orisinal, dan diskon. Cdari, berbeda dengan platform e-commerce tradisional, sepenuhnya on-chain, yang memastikan transparansi dan keamanan setiap transaksi. Kombinasi AI dan blockchain dapat digunakan untuk menawarkan pengalaman belanja yang dipersonalisasi dan mendorong keterlibatan pengguna, solusi yang pasti akan menjadi pendorong frontier berikutnya dari ritel online. Metode ini tidak hanya menguntungkan bagi pembeli individu tetapi juga bagi merek dan memberikan mereka cara baru untuk berinteraksi dengan komunitas mereka serta memberi mereka motivator token untuk mencapai loyalitas yang diinginkan. Memperluas Ekosistem WOW EARN WOW EARN memposisikan dirinya sebagai aplikasi Web3 multifungsi, platform tunggal yang mengintegrasikan layanan DeFi, SocialFi, dan marketplace. Menggunakan Proof of Engagement, WOW Wallet, WOW Chat, WOW Explore, dan WOW Chain memungkinkan pengguna menambang, berinteraksi, dan mendapatkan WOW Coin. Dengan lebih dari satu juta penambang dan jumlah pengguna yang terus meningkat, WOW EARN membangun platform berbasis komunitas yang memuaskan yang berfokus pada interaksi dan desentralisasi partisipasi. Ini ditambah dengan kolaborasi dengan Cdari, yang menyediakan kasus penggunaan tambahan, yaitu, memungkinkan pengguna membelanjakan, mendapatkan, dan menerima pengalaman ritel baru yang didukung blockchain. Meningkat ukurannya, WOW Pass dan WOW Bond akan menjadi gerbang, dan pengguna akan memiliki manfaat eksklusif dan kesempatan untuk terlibat dalam jaringan yang meningkat. Web3 Commerce Memasuki Era Baru Kolaborasi antara WOW EARN dan Cdari adalah langkah penting untuk meningkatkan akses ke Web3 dengan kemungkinan menghasilkan dan berkomunikasi satu sama lain melalui belanja sehari-hari. Proyek ini akan mengubah pengalaman konsumen terhadap merek, hadiah, dan teknologi terdesentralisasi, dengan infrastruktur AI yang disediakan oleh Matchain dan komunitas dinamis yang ditawarkan oleh WOW EARN. Ini menunjukkan bahwa masa depan perdagangan digital akan melibatkan tidak hanya pembelian tetapi juga menghasilkan, berkomunikasi, dan berpartisipasi.WOW EARN telah mengumumkan bahwa mereka bermitra dengan Cdari untuk membawa inovasi dalam pengembangan e-commerce Web3. Kolaborasi ini akan memungkinkan belanja, bermain game, dan hadiah bagi pengguna. WOW EARN x Cdari – E-Commerce Bertemu Web3 ✨Kami senang mengumumkan kemitraan kami dengan @cdariofficial — platform E-Commerce Web3 yang dibangun di Matchain, menggabungkan belanja, hiburan, dan hadiah menjadi pengalaman blockchain yang digerakkan oleh komunitas. Cdari memungkinkan pengguna untuk berbelanja,… pic.twitter.com/vBqmtNGCre— WOW EARN (@WOWEARNENG) 13 Oktober 2025 Cdari dibangun di Matchain, rollup Layer 2 AI di BNB Chain, yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan perdagangan dan hiburan dalam ekosistem terdesentralisasi. Kombinasi WOW EARN dan Cdari akan memastikan bahwa belanja online menjadi lebih interaktif dan menguntungkan secara finansial. Penggabungan Blockchain & E-commerce Dengan WOW EARN Cdari mendefinisikan ulang belanja online dengan menggabungkan proses tersebut dengan hiburan dan insentif yang digamifikasi. Saat pengguna melakukan pembelian, mereka mendapatkan token BAC yang dapat diubah menjadi hadiah seperti penawaran khusus, konten orisinal, dan diskon. Cdari, berbeda dengan platform e-commerce tradisional, sepenuhnya on-chain, yang memastikan transparansi dan keamanan setiap transaksi. Kombinasi AI dan blockchain dapat digunakan untuk menawarkan pengalaman belanja yang dipersonalisasi dan mendorong keterlibatan pengguna, solusi yang pasti akan menjadi pendorong frontier berikutnya dari ritel online. Metode ini tidak hanya menguntungkan bagi pembeli individu tetapi juga bagi merek dan memberikan mereka cara baru untuk berinteraksi dengan komunitas mereka serta memberi mereka motivator token untuk mencapai loyalitas yang diinginkan. Memperluas Ekosistem WOW EARN WOW EARN memposisikan dirinya sebagai aplikasi Web3 multifungsi, platform tunggal yang mengintegrasikan layanan DeFi, SocialFi, dan marketplace. Menggunakan Proof of Engagement, WOW Wallet, WOW Chat, WOW Explore, dan WOW Chain memungkinkan pengguna menambang, berinteraksi, dan mendapatkan WOW Coin. Dengan lebih dari satu juta penambang dan jumlah pengguna yang terus meningkat, WOW EARN membangun platform berbasis komunitas yang memuaskan yang berfokus pada interaksi dan desentralisasi partisipasi. Ini ditambah dengan kolaborasi dengan Cdari, yang menyediakan kasus penggunaan tambahan, yaitu, memungkinkan pengguna membelanjakan, mendapatkan, dan menerima pengalaman ritel baru yang didukung blockchain. Meningkat ukurannya, WOW Pass dan WOW Bond akan menjadi gerbang, dan pengguna akan memiliki manfaat eksklusif dan kesempatan untuk terlibat dalam jaringan yang meningkat. Web3 Commerce Memasuki Era Baru Kolaborasi antara WOW EARN dan Cdari adalah langkah penting untuk meningkatkan akses ke Web3 dengan kemungkinan menghasilkan dan berkomunikasi satu sama lain melalui belanja sehari-hari. Proyek ini akan mengubah pengalaman konsumen terhadap merek, hadiah, dan teknologi terdesentralisasi, dengan infrastruktur AI yang disediakan oleh Matchain dan komunitas dinamis yang ditawarkan oleh WOW EARN. Ini menunjukkan bahwa masa depan perdagangan digital akan melibatkan tidak hanya pembelian tetapi juga menghasilkan, berkomunikasi, dan berpartisipasi.

WOW EARN dan Cdari Bersatu untuk Mendefinisikan Ulang E-Commerce Web3 untuk Jutaan Pengguna

Oleh: Coinstats
2025/10/14 09:00
Unite
UNITE$0.000309-0.92%
COM
COM$0.006212+14.12%
Sleepless AI
AI$0.06363-0.17%
Solayer
LAYER$0.2526+10.59%
Binance Coin
BNB$989.82-0.53%
blockchain-integration-web3

WOW EARN telah mengumumkan bahwa mereka bermitra dengan Cdari untuk membawa inovasi dalam pengembangan e-commerce Web3. Kolaborasi ini akan memungkinkan belanja, bermain game, dan hadiah bagi pengguna.

Cdari dibangun di atas Matchain, sebuah rollup Layer 2 AI pada BNB Chain, yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan perdagangan dan hiburan dalam ekosistem terdesentralisasi. Kombinasi WOW EARN dan Cdari akan memastikan bahwa belanja online menjadi lebih interaktif dan menguntungkan secara finansial.

Penggabungan Blockchain & E-commerce Dengan WOW EARN

Cdari mendefinisikan ulang belanja online dengan menggabungkan proses tersebut dengan hiburan dan insentif yang digamifikasi.

Saat pengguna melakukan pembelian, mereka mendapatkan token BAC yang dapat diubah menjadi hadiah seperti penawaran khusus, konten orisinal, dan diskon.

Cdari, berbeda dengan platform e-commerce tradisional, sepenuhnya on-chain, yang memastikan transparansi dan keamanan setiap transaksi.

Kombinasi AI dan blockchain dapat digunakan untuk menawarkan pengalaman belanja yang dipersonalisasi dan mendorong keterlibatan pengguna, solusi yang pasti akan menjadi pendorong frontier berikutnya dari retail online.

Metode ini tidak hanya menguntungkan bagi pembeli individu tetapi juga bagi merek dan memberikan mereka cara baru untuk berinteraksi dengan komunitas mereka serta memberi mereka motivator token untuk mencapai loyalitas yang diinginkan.

Memperluas Ekosistem WOW EARN

WOW EARN memposisikan dirinya sebagai aplikasi Web3 multifungsi, platform tunggal yang mengintegrasikan layanan DeFi, SocialFi, dan marketplace.

Menggunakan Proof of Engagement, WOW Wallet, WOW Chat, WOW Explore, dan WOW Chain memungkinkan pengguna untuk menambang, berinteraksi, dan mendapatkan WOW Coin.

Dengan lebih dari satu juta penambang dan jumlah pengguna yang terus meningkat, WOW EARN sedang membangun platform berbasis komunitas yang memuaskan yang berfokus pada interaksi dan desentralisasi partisipasi.

Ini ditambah dengan kolaborasi dengan Cdari, yang menyediakan kasus penggunaan tambahan, yaitu, memungkinkan pengguna untuk membelanjakan, mendapatkan, dan menerima pengalaman ritel baru yang didukung blockchain.

Dengan peningkatan ukuran, WOW Pass dan WOW Bond akan menjadi gerbang, dan pengguna akan memiliki manfaat eksklusif dan kesempatan untuk terlibat dalam jaringan yang meningkat.

Perdagangan Web3 Memasuki Era Baru

Kolaborasi antara WOW EARN dan Cdari adalah langkah penting untuk meningkatkan akses ke Web3 dengan kemungkinan mendapatkan penghasilan dan berkomunikasi satu sama lain melalui belanja sehari-hari.

Proyek ini akan mengubah pengalaman konsumen terhadap merek, hadiah, dan teknologi terdesentralisasi, dengan infrastruktur AI yang disediakan oleh Matchain dan komunitas dinamis yang ditawarkan oleh WOW EARN.

Ini menunjukkan bahwa masa depan perdagangan digital akan melibatkan tidak hanya pembelian tetapi juga mendapatkan penghasilan, berkomunikasi, dan berpartisipasi.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga Shiba Inu Mungkin Akan Bangkit dari Titik Terendahnya dalam 1 Bulan...Inilah Alasannya

Harga Shiba Inu Mungkin Akan Bangkit dari Titik Terendahnya dalam 1 Bulan...Inilah Alasannya

Shiba Inu (SHIB) turun 17% selama sebulan terakhir, melayang di sekitar $0,0000099. Namun beberapa tanda teknis menunjukkan kemungkinan pemulihan jika Bitcoin tetap di atas $100K.
BitShiba
SHIBA$0.000000000521-1.32%
1
1$0.0236+13.13%
SphereX
HERE$0.000119--%
Bagikan
Crypto Ticker2025/11/09 21:06
Spanyol menangkap tersangka dalang skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta

Spanyol menangkap tersangka dalang skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta

PANews melaporkan pada 9 November, mengutip Coindesk, bahwa Penjaga Sipil Spanyol menangkap seorang pria yang diduga memimpin skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta. Dia dituduh mengoperasikan penipuan investasi internasional bernama "Madeira Invest Club." Skema Ponzi ini menarik lebih dari 3.000 korban dengan menawarkan pengembalian yang dijamin terkait dengan seni digital, kendaraan mewah, wiski, real estate, dan cryptocurrency. Penyelidikan, yang melibatkan Europol dan badan penegak hukum internasional, mengungkap jaringan kompleks perusahaan cangkang dan rekening bank yang mencakup setidaknya 10 negara.
Matrix AI Network
MAN$0.0045-10.89%
Solana Retardz
SCAM$0.0000194-16.37%
Pixel Canvas
CLUB$0.00351--%
Bagikan
PANews2025/11/09 21:26
Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Harga Shiba Inu Mungkin Akan Bangkit dari Titik Terendahnya dalam 1 Bulan...Inilah Alasannya

Spanyol menangkap tersangka dalang skema Ponzi terkait cryptocurrency senilai €260 juta

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,163.68
$103,163.68$103,163.68

+1.42%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,517.22
$3,517.22$3,517.22

+4.15%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.36
$160.36$160.36

+2.35%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2953
$2.2953$2.2953

+1.72%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$633.51
$633.51$633.51

+23.95%