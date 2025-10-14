WOW EARN dan Cdari Bersatu untuk Mendefinisikan Ulang E-Commerce Web3 untuk Jutaan Pengguna

WOW EARN telah mengumumkan bahwa mereka bermitra dengan Cdari untuk membawa inovasi dalam pengembangan e-commerce Web3. Kolaborasi ini akan memungkinkan belanja, bermain game, dan hadiah bagi pengguna. WOW EARN x Cdari – E-Commerce Bertemu Web3 ✨Kami senang mengumumkan kemitraan kami dengan @cdariofficial — platform E-Commerce Web3 yang dibangun di Matchain, menggabungkan belanja, hiburan, dan hadiah menjadi pengalaman blockchain yang digerakkan oleh komunitas. Cdari memungkinkan pengguna untuk berbelanja,… pic.twitter.com/vBqmtNGCre— WOW EARN (@WOWEARNENG) 13 Oktober 2025 Cdari dibangun di Matchain, rollup Layer 2 AI di BNB Chain, yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan perdagangan dan hiburan dalam ekosistem terdesentralisasi. Kombinasi WOW EARN dan Cdari akan memastikan bahwa belanja online menjadi lebih interaktif dan menguntungkan secara finansial. Penggabungan Blockchain & E-commerce Dengan WOW EARN Cdari mendefinisikan ulang belanja online dengan menggabungkan proses tersebut dengan hiburan dan insentif yang digamifikasi. Saat pengguna melakukan pembelian, mereka mendapatkan token BAC yang dapat diubah menjadi hadiah seperti penawaran khusus, konten orisinal, dan diskon. Cdari, berbeda dengan platform e-commerce tradisional, sepenuhnya on-chain, yang memastikan transparansi dan keamanan setiap transaksi. Kombinasi AI dan blockchain dapat digunakan untuk menawarkan pengalaman belanja yang dipersonalisasi dan mendorong keterlibatan pengguna, solusi yang pasti akan menjadi pendorong frontier berikutnya dari ritel online. Metode ini tidak hanya menguntungkan bagi pembeli individu tetapi juga bagi merek dan memberikan mereka cara baru untuk berinteraksi dengan komunitas mereka serta memberi mereka motivator token untuk mencapai loyalitas yang diinginkan. Memperluas Ekosistem WOW EARN WOW EARN memposisikan dirinya sebagai aplikasi Web3 multifungsi, platform tunggal yang mengintegrasikan layanan DeFi, SocialFi, dan marketplace. Menggunakan Proof of Engagement, WOW Wallet, WOW Chat, WOW Explore, dan WOW Chain memungkinkan pengguna menambang, berinteraksi, dan mendapatkan WOW Coin. Dengan lebih dari satu juta penambang dan jumlah pengguna yang terus meningkat, WOW EARN membangun platform berbasis komunitas yang memuaskan yang berfokus pada interaksi dan desentralisasi partisipasi. Ini ditambah dengan kolaborasi dengan Cdari, yang menyediakan kasus penggunaan tambahan, yaitu, memungkinkan pengguna membelanjakan, mendapatkan, dan menerima pengalaman ritel baru yang didukung blockchain. Meningkat ukurannya, WOW Pass dan WOW Bond akan menjadi gerbang, dan pengguna akan memiliki manfaat eksklusif dan kesempatan untuk terlibat dalam jaringan yang meningkat. 