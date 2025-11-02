BursaDEX+
Prediksi Harga XRP: Saat Harga Turun, Apakah XRP Masih Cryptocurrency Terbaik untuk Dibeli Sekarang?

Oleh: The Cryptonomist

2025/11/02 09:52

Prediksi Harga XRP: Saat Harga Turun, Apakah XRP Masih Cryptocurrency Terbaik untuk Dibeli Sekarang?

Oleh: The Cryptonomist
2025/11/02 09:52
Prediksi Harga XRP: Saat Harga Turun, Apakah XRP Masih Crypto Terbaik untuk Dibeli Sekarang?

Pasar cryptocurrency sekali lagi telah diguncang oleh kekuatan makroekonomi, dan XRP tidak luput dari dampaknya. Token yang sering dipandang sebagai jembatan antara keuangan tradisional dan teknologi blockchain ini baru-baru ini jatuh lebih dari 6% setelah berita kebijakan moneter yang tidak terduga.

Penurunan ini terjadi tepat setelah optimisme seputar pertemuan perdagangan AS-Tiongkok yang positif, di mana kedua negara menunjukkan kemajuan dan kerja sama. Namun, optimisme itu dengan cepat memudar ketika Federal Reserve mengumumkan bahwa mereka tidak akan melanjutkan pemotongan suku bunga yang diantisipasi pada Desember.

Perubahan mendadak dalam sikap moneter ini menyebabkan tekanan jual yang meluas di seluruh pasar, mengirim Bitcoin, Ethereum, Solana, dan aset utama lainnya ke zona merah. Perkembangan ini menggarisbawahi betapa eratnya crypto tetap terkait dengan kebijakan ekonomi global dan sentimen investor.

Secara historis, XRP telah menunjukkan ketahanan selama penurunan, sering kali bangkit kembali saat kepercayaan pasar yang lebih luas pulih. Dalam konteks saat ini, koreksi harga XRP dapat dipandang sebagai kemunduran sementara dalam fase akumulasi yang lebih panjang.

Artikel ini menampilkan prediksi harga XRP dan pembaruan dari analis crypto Austin Hilton, bersama dengan wawasan tentang presale crypto terbaik untuk dibeli. Analisis mendalam dapat ditemukan dalam video di bawah ini atau di saluran YouTube-nya.

Forbes Melaporkan Reinvensi Ripple Senilai $180 Miliar Saat Membangun Masa Depan Keuangan Digital

Pada awal 2024, Forbes mencantumkan Ripple dan XRP di antara proyek "blockchain zombie", mengklaim mereka kekurangan utilitas dunia nyata meskipun memiliki valuasi miliaran dolar. Publikasi tersebut sejak itu membalikkan pandangannya, kini mengakui peran Ripple dan XRP yang semakin berkembang dalam keuangan global.

Forbes baru-baru ini menyoroti reinvensi berkelanjutan Ripple senilai $180 miliar, menggambarkannya sebagai salah satu transformasi paling signifikan dalam keuangan modern. Artikel tersebut menjelaskan bahwa Ripple secara aktif membentuk kembali model bisnisnya melalui akuisisi strategis dan pengembangan teknologi untuk membangun infrastruktur keuangan berbasis blockchain baru.

Reinvensi ini memposisikan Ripple di pusat pergeseran global menuju tokenisasi aset dunia nyata, pembayaran lintas batas, dan inovasi perbankan digital. Visi Ripple melampaui crypto karena bertujuan untuk mendefinisikan ulang bagaimana uang bergerak antara bank, institusi, dan negara.

Sumber – Jack The Rippler melalui X

Menurut Forbes, Ripple kini berada di garis depan gerakan treasury aset digital yang berkembang pesat, dengan beberapa perusahaan besar baru-baru ini mengungkapkan inisiatif treasury yang berpusat pada XRP. Di antaranya, Evernorth menonjol dengan rencana untuk mengamankan pendanaan lebih dari $1 miliar.

Forbes lebih lanjut menyoroti bahwa nilai XRP telah melonjak 366% selama tahun lalu, mendorong kapitalisasi pasarnya melampaui $150 miliar, sambil menekankan bahwa momentum yang diperbarui ini didorong oleh lebih dari sekadar spekulasi pasar.

Publikasi tersebut mengaitkan transformasi Ripple dan XRP dengan kejelasan regulasi yang lebih besar, adopsi institusional yang meningkat, dan penyelesaian SEC senilai $125 juta, menggambarkan Ripple sebagai kekuatan layanan keuangan terpadu daripada penerbit token pembayaran yang berjuang.

Strategi jangka panjang Ripple menggarisbawahi kepercayaan pada adopsi blockchain dan revolusi aset digital, menunjukkan bahwa $XRP dapat menjadi komponen kunci dari sistem perbankan dan pembayaran generasi berikutnya.

Prediksi Harga XRP

Pada saat penulisan, XRP diperdagangkan pada $2,50 dengan kapitalisasi pasar sekitar $150 miliar, mencerminkan penurunan 4% selama seminggu terakhir dan penurunan 17% selama sebulan terakhir.

Menurut Chad, $XRP telah menguji ulang dukungan Fibonacci yang lebih rendah, meninggalkan sumbu besar dan sekarang melayang di bawah level Fibonacci logaritmik 1,272 yang penting yang diperlukan untuk memicu harga yang lebih tinggi.

Sumber – Chad melalui X

Dia mencatat bahwa harga saat ini berada pada Tenkan bulanan, level dukungan yang secara historis kuat yang terus dia pantau dengan cermat. Sementara itu, analis crypto populer Ali Martinez mengidentifikasi resistensi untuk $XRP pada $2,80 dan $3, dengan dukungan tetap kuat sekitar $2,15.

Sementara tren jangka pendek tetap hati-hati, pemulihan potensial di atas level resistensi kunci dapat menempatkan $XRP pada jalur menuju target masa depan sekitar kisaran $5-$10 dalam beberapa tahun mendatang, dengan asumsi kondisi pasar stabil dan likuiditas kembali.

Proyeksi seperti itu sangat bergantung pada lingkungan makroekonomi yang lebih luas, termasuk keputusan bank sentral dan sentimen risiko di pasar keuangan.

Penurunan Harga XRP Menghadirkan Peluang saat Presale Best Wallet Mendekati $17 Juta

Bagi investor yang mencari peluang selama penurunan ini, XRP tetap menjadi salah satu crypto terbaik untuk dibeli sekarang untuk potensi pertumbuhan jangka panjang. Di sampingnya, presale crypto baru juga terus menarik perhatian saat pasar melakukan rekalibrasi.

Salah satu proyek tersebut adalah Best Wallet, dengan presale yang sangat sukses yang telah mengumpulkan hampir $17 juta. Dompet ini menawarkan berbagai fitur inovatif, termasuk dukungan multi-chain bersama dengan pertukaran lintas rantai yang mulus langsung dalam aplikasi.

Pengguna dapat membeli, menyimpan, melakukan staking, dan bahkan membelanjakan crypto mereka melalui Best Card yang akan datang, yang menjanjikan cashback hingga 8% pada pembelian. Proyek ini juga mencakup launchpad yang memberikan akses awal ke presale token baru dan sistem tata kelola yang memungkinkan pemegang token untuk memberikan suara pada keputusan kunci.

Dengan roadmap terperinci yang memperkenalkan agregator staking, manajemen portofolio, dan feed berita dalam aplikasi, Best Wallet memposisikan dirinya sebagai pesaing serius untuk MetaMask dan solusi generasi berikutnya untuk manajemen crypto.

XRP, dikombinasikan dengan proyek baru yang menjanjikan dalam keuangan terdesentralisasi dan aset dunia nyata yang ditokenisasi, dapat menawarkan titik masuk strategis bagi mereka yang ingin mengakumulasi cryptocurrency berkualitas dengan harga diskon.

Kunjungi Best Wallet

Artikel ini telah disediakan oleh salah satu mitra komersial kami dan tidak mencerminkan pendapat Cryptonomist. Harap diketahui bahwa mitra komersial kami mungkin menggunakan program afiliasi untuk menghasilkan pendapatan melalui tautan pada artikel ini.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

