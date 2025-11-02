Prediksi Harga XRP: Saat Harga Turun, Apakah XRP Masih Cryptocurrency Terbaik untuk Dibeli Sekarang?

Pasar cryptocurrency sekali lagi telah diguncang oleh kekuatan makroekonomi, dan XRP tidak luput dari dampaknya. Token yang sering dipandang sebagai jembatan antara keuangan tradisional dan teknologi blockchain ini baru-baru ini jatuh lebih dari 6% setelah berita kebijakan moneter yang tidak terduga.

Penurunan ini terjadi tepat setelah optimisme seputar pertemuan perdagangan AS-Tiongkok yang positif, di mana kedua negara menunjukkan kemajuan dan kerja sama. Namun, optimisme itu dengan cepat memudar ketika Federal Reserve mengumumkan bahwa mereka tidak akan melanjutkan pemotongan suku bunga yang diantisipasi pada Desember.

Perubahan mendadak dalam sikap moneter ini menyebabkan tekanan jual yang meluas di seluruh pasar, mengirim Bitcoin, Ethereum, Solana, dan aset utama lainnya ke zona merah. Perkembangan ini menggarisbawahi betapa eratnya crypto tetap terkait dengan kebijakan ekonomi global dan sentimen investor.

Secara historis, XRP telah menunjukkan ketahanan selama penurunan, sering kali bangkit kembali saat kepercayaan pasar yang lebih luas pulih. Dalam konteks saat ini, koreksi harga XRP dapat dipandang sebagai kemunduran sementara dalam fase akumulasi yang lebih panjang.

Artikel ini menampilkan prediksi harga XRP dan pembaruan dari analis crypto Austin Hilton, bersama dengan wawasan tentang presale crypto terbaik untuk dibeli. Analisis mendalam dapat ditemukan dalam video di bawah ini atau di saluran YouTube-nya.

Forbes Melaporkan Reinvensi Ripple Senilai $180 Miliar Saat Membangun Masa Depan Keuangan Digital

Pada awal 2024, Forbes mencantumkan Ripple dan XRP di antara proyek "blockchain zombie", mengklaim mereka kekurangan utilitas dunia nyata meskipun memiliki valuasi miliaran dolar. Publikasi tersebut sejak itu membalikkan pandangannya, kini mengakui peran Ripple dan XRP yang semakin berkembang dalam keuangan global.

Forbes baru-baru ini menyoroti reinvensi berkelanjutan Ripple senilai $180 miliar, menggambarkannya sebagai salah satu transformasi paling signifikan dalam keuangan modern. Artikel tersebut menjelaskan bahwa Ripple secara aktif membentuk kembali model bisnisnya melalui akuisisi strategis dan pengembangan teknologi untuk membangun infrastruktur keuangan berbasis blockchain baru.

Reinvensi ini memposisikan Ripple di pusat pergeseran global menuju tokenisasi aset dunia nyata, pembayaran lintas batas, dan inovasi perbankan digital. Visi Ripple melampaui crypto karena bertujuan untuk mendefinisikan ulang bagaimana uang bergerak antara bank, institusi, dan negara.