Prediksi Harga XRP: Pesaing PayFi Remittix Mengalahkan XRP Di Grafik Trending Kripto Untuk Pertama Kalinya Tahun Ini

Oleh: Cryptopolitan
2025/10/14 13:02
XRP
XRP$2.2959+0.82%
Everclear
CLEAR$0.01236+6.55%
WilderWorld
WILD$0.07829+14.71%
NEAR
NEAR$2.885+1.69%
CrypTalk
TALK$0.0275+11.33%

Para trader menginginkan prediksi harga XRP yang jelas setelah minggu yang bergejolak. XRP diperdagangkan sekitar $2,58, pulih saat miliaran kembali berotasi ke aset berkapitalisasi besar. Kepercayaan meningkat setelah likuidasi besar dan pembicaraan tentang Spot XRP ETF terus menjaga minat tetap tinggi. Pada saat yang sama, Remittix (RTX) naik ke puncak daftar tren kripto, menarik perhatian pemegang XRP yang menginginkan utilitas pembayaran nyata bersamaan dengan momentum.

Prediksi Harga XRP: Bisakah Momentum Bertahan?

Prediksi harga XRP yang realistis dimulai dengan struktur yang solid. Harga telah pulih ke wilayah $2,50. Namun, zona berat berada di $2,60 hingga $2,66, di mana garis tren berpotongan dengan rata-rata 100 jam. Menembus dan di atas $2,66 akan membuka jalan ke $2,70 – $2,80 dan kegagalan akan diuji kembali pada support $2,45 – $2,40. MACD condong positif dan level RSI tetap di atas 50, yang merupakan indikasi kenaikan konsisten, asalkan volume tetap kuat.

Peristiwa likuidasi telah menghapus leverage berlebihan, menciptakan papan yang lebih bersih untuk langkah berikutnya. Konteks tersebut membantu prediksi harga XRP jangka menengah, karena reli cenderung bergerak lebih jauh ketika tangan lemah keluar. Jika peluang ETF membaik dan arus masuk bursa menurun, level rendah yang lebih tinggi di atas $2,50 akan memperkuat kasus bullish menuju $3,10 hingga $3,20 pada akhir Q4.

Untuk dorongan yang tahan lama, perhatikan dua hal terlebih dahulu: apakah permintaan spot bertahan pada setiap penurunan ke $2,50. Kedua, jika data on-chain menunjukkan lebih sedikit deposit besar dari whale dan ketika deposit ini selaras, kecenderungan prediksi harga XRP tetap naik. Jika garis tren menolak harga lagi, reset menuju $2,32 hingga $2,25 mungkin terjadi sebelum percobaan lain. Kesabaran membantu di sini; biarkan volume mengkonfirmasi.

Remittix: Proyek PayFi yang Mengungguli XRP di Grafik Tren

Saat XRP mendapatkan kembali pijakannya setelah penjualan tajam, Remittix telah mencuri perhatian di grafik tren. Kali ini, sebagai token PayFi, ia menunjukkan adopsi yang terukur daripada hype spekulatif. Remittix telah mengumpulkan $27,4 juta, menjual lebih dari 678 juta token dan dihargai $0,1130. Ini juga memegang peringkat #1 di CertiK, sinyal signifikan kepercayaan dan keamanan bagi investor. Beta dompetnya kini aktif dan penguji komunitas telah berhasil memproses transaksi langsung di berbagai koridor.

Sorotan Remittix

  • Koneksi Perbankan Nyata: Platform ini memungkinkan transfer crypto-ke-fiat langsung ke rekening bank standar di lebih dari 30 negara.
  • Ekosistem yang Berkembang: Pedagang dan pekerja lepas beralih ke Remittix karena pembayaran internasionalnya yang lebih murah dan cepat.
  • Insentif Referral: Ada hadiah 15% USDT yang dapat diperoleh setiap hari di platform, yang mendorong pertumbuhan komunitas organik.
  • Momentum Viral: Metrik sosial dan pencarian menunjukkan Remittix kini tren di depan banyak token berkapitalisasi besar, termasuk XRP.

Kesimpulan

Prediksi harga XRP tetap di atas $2,50. Ada kemungkinan tembus di atas $2,66, membuka jalan ke $2,70 hingga $2,80. Nantinya, bisa naik hingga $3,10 hingga $3,20 jika arus tetap mendukung. Untuk menyeimbangkan momentum dengan penggunaan nyata, banyak yang memasangkan XRP dengan Remittix, proyek PayFi yang dihargai $0,1130, dengan lebih dari 678 juta token terjual, $27,4 juta terkumpul, #1 di CertiK dan beta dompet langsung yang memberikan pembayaran siap bank hari ini.

Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: 

Website: https://remittix.io/ 

Sosial: https://linktr.ee/remittix  

Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

