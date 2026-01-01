Harga BSC不需要脑子 Hari Ini

Harga live BSC不需要脑子 (傻福) hari ini adalah $ 0.0002776, dengan perubahan 2.77% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 傻福 ke USD saat ini adalah $ 0.0002776 per 傻福.

BSC不需要脑子 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- 傻福. Selama 24 jam terakhir, 傻福 diperdagangkan antara $ 0.000231 (low) dan $ 0.000606 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, 傻福 bergerak +1.16% dalam satu jam terakhir dan -44.48% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 57.28K.

Informasi Pasar BSC不需要脑子 (傻福)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 57.28K$ 57.28K $ 57.28K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik BSC

