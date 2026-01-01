Harga 小股东 Hari Ini

Harga live 小股东 (小股东) hari ini adalah $ 0.002102, dengan perubahan 14.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 小股东 ke USD saat ini adalah $ 0.002102 per 小股东.

小股东 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- 小股东. Selama 24 jam terakhir, 小股东 diperdagangkan antara $ 0.001683 (low) dan $ 0.002504 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, 小股东 bergerak -1.60% dalam satu jam terakhir dan +110.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 55.65K.

Informasi Pasar 小股东 (小股东)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 55.65K$ 55.65K $ 55.65K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik BSC

