BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Harga live 小股东 hari ini adalah 0.002102 USD. Kapitalisasi pasar 小股东 adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual 小股东 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live 小股东 hari ini adalah 0.002102 USD. Kapitalisasi pasar 小股东 adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual 小股东 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang 小股东

Info Harga 小股东

Penjelasan 小股东

Tokenomi 小股东

Prakiraan Harga 小股东

Riwayat 小股东

Panduan Membeli 小股东

Konverter 小股东 ke Mata Uang Fiat

Spot 小股东

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo 小股东

Harga 小股东(小股东)

Harga Live 1 小股东 ke USD:

$0.002102
$0.002102$0.002102
+14.48%1D
USD
Grafik Harga Live 小股东 (小股东)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 04:39:16 (UTC+8)

Harga 小股东 Hari Ini

Harga live 小股东 (小股东) hari ini adalah $ 0.002102, dengan perubahan 14.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 小股东 ke USD saat ini adalah $ 0.002102 per 小股东.

小股东 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- 小股东. Selama 24 jam terakhir, 小股东 diperdagangkan antara $ 0.001683 (low) dan $ 0.002504 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, 小股东 bergerak -1.60% dalam satu jam terakhir dan +110.20% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 55.65K.

Informasi Pasar 小股东 (小股东)

--
----

$ 55.65K
$ 55.65K$ 55.65K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Kapitalisasi Pasar 小股东 saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.65K. Suplai beredar 小股东 adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga 小股东 USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001683
$ 0.001683$ 0.001683
Low 24 Jam
$ 0.002504
$ 0.002504$ 0.002504
High 24 Jam

$ 0.001683
$ 0.001683$ 0.001683

$ 0.002504
$ 0.002504$ 0.002504

--
----

--
----

-1.60%

+14.48%

+110.20%

+110.20%

Riwayat Harga 小股东 (小股东) USD

Pantau perubahan harga 小股东 untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00026587+14.48%
30 Days$ +0.001102+110.20%
60 Hari$ +0.001102+110.20%
90 Hari$ +0.001102+110.20%
Perubahan Harga 小股东 Hari Ini

Hari ini, 小股东 tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00026587 (+14.48%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga 小股东 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.001102 (+110.20%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga 小股东 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, 小股东 terlihat mengalami perubahan $ +0.001102 (+110.20%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga 小股东 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.001102 (+110.20%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari 小股东 (小股东)?

Lihat halaman Riwayat Harga 小股东 sekarang.

Analisis AI untuk 小股东

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk 小股东, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga 小股东?

Beberapa faktor utama memengaruhi harga mata uang kripto:

1. Dinamika penawaran dan permintaan – Penawaran terbatas dengan permintaan yang meningkat mendorong harga naik
2. Sentimen pasar dan psikologi investor – Ketakutan, keserakahan, dan FOMO berdampak signifikan pada perdagangan
3. Berita regulasi dan kebijakan pemerintah – Kepastian hukum atau pembatasan memengaruhi kepercayaan pasar
4. Adopsi institusional – Investasi perusahaan besar atau dana investasi meningkatkan kredibilitas
5. Perkembangan dan pembaruan teknologi – Peningkatan protokol dapat meningkatkan nilai
6. Liputan media dan tren media sosial – Perhatian publik mendorong minat ritel
7. Faktor makroekonomi – Inflasi, suku bunga, dan ketidakpastian ekonomi
8. Volume perdagangan dan likuiditas – Aktivitas yang lebih tinggi memungkinkan penemuan harga
9. Gerakan para pemegang besar – Pembelian/penjualan oleh pemegang besar menciptakan volatilitas
10. Manipulasi pasar dan spekulasi

Faktor-faktor yang saling terkait ini menciptakan sifat volatil yang khas dari pasar kripto.

Mengapa orang ingin tahu harga 小股东 hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga kripto hari ini karena pasar kripto sangat volatil dengan perubahan harga yang cepat. Harga real-time membantu para pedagang membuat keputusan beli/jual yang tepat, melacak kinerja portofolio, mengenali tren pasar, dan memanfaatkan peluang perdagangan sebelum harga berubah lagi.

Prediksi Harga untuk 小股东

Prediksi Harga 小股东 (小股东) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target 小股东 pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga 小股东 (小股东) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga 小股东 berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga 小股东 yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga 小股东 pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga 小股东.

Cara membeli & berinvestasi 小股东 di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan 小股东? Pembelian 小股东 dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli 小股东. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian 小股东 (小股东) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan 小股东 akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli 小股东 (小股东)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan 小股东

Dengan memiliki 小股东, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli 小股东 (小股东) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Sumber Daya 小股东

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 小股东, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang 小股东

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 04:39:16 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting 小股东 (小股东)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain
01-15 10:43:43Kabar Industri Terkini
Pasar Kembali ke Zona "Keserakahan", Indeks Ketakutan Kripto Melonjak ke 61

小股东 Berita Populer

Grant Cardone Bertaruh pada Real Estat Bitcoin saat Trump Merencanakan Perombakan Perumahan — Apa yang Diharapkan

Grant Cardone Bertaruh pada Real Estat Bitcoin saat Trump Merencanakan Perombakan Perumahan — Apa yang Diharapkan

January 17, 2026
Harga Ethereum Mencapai Zona Kunci vs. Bitcoin—Apakah Rotasi Altcoin Akhirnya Dimulai?

Harga Ethereum Mencapai Zona Kunci vs. Bitcoin—Apakah Rotasi Altcoin Akhirnya Dimulai?

January 17, 2026
CEO Galaxy Novogratz Mendesak Kemajuan Saat Coinbase Menolak RUU Kripto

CEO Galaxy Novogratz Mendesak Kemajuan Saat Coinbase Menolak RUU Kripto

January 17, 2026
Lihat Selengkapnya

Jelajahi 小股东 Selengkapnya

小股东 USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada 小股东 dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures 小股东 USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar 小股东 (小股东) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume 小股东 secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
小股东/USDT
$0.002102
$0.002102$0.002102
+13.86%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Monero

Monero

XMR
River

River

RIVER
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Coca-Cola Company

Coca-Cola Company

KOON

$71.14
$71.14$71.14

+18.56%

MARA Holdings

MARA Holdings

MARAON

$11.27
$11.27$11.27

+87.83%

Super Micro Computer

Super Micro Computer

SMCION

$32.85
$32.85$32.85

+64.25%

Chipotle

Chipotle

CMGON

$40.15
$40.15$40.15

+33.83%

US Aggregate Bond

US Aggregate Bond

AGGON

$101.77
$101.77$101.77

+13.07%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

IIICC

IIICC

IIICC

$0.0000021253
$0.0000021253$0.0000021253

+564.15%

BLEXA

BLEXA

BLE

$0.0000000005840
$0.0000000005840$0.0000000005840

+377.51%

IdleTradeX

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.00000007621
$0.00000007621$0.00000007621

+149.54%

MARA Holdings

MARA Holdings

MARAON

$11.27
$11.27$11.27

+87.83%

Super Micro Computer

Super Micro Computer

SMCION

$32.85
$32.85$32.85

+64.25%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator 小股东 ke USD

Jumlah

小股东
小股东
USD
USD

1 小股东 = 0.002102 USD