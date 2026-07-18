Analisis Teknis 1INCH (1INCH) Hari Ini Halaman Analisis 1INCH menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari 1INCH. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis 1INCH di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga 1INCH (1INCH) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.08427 -- +13.60% +22.55% -10.97%

Indikator Teknikal 1INCH

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari 1INCH di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 13 Netral 5 Beli 8 Moving Averages : Netral Jual 8 Netral 0 Beli 6 Indikator Teknis : Jual Jual 5 Netral 5 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.08421 0.08418 R2 0.08418 0.08416 R1 0.08416 0.08415 PP 0.08413 0.08413 S1 0.08411 0.08411 S2 0.08408 0.0841 S3 0.08406 0.08408

Sinyal Pasar 1INCH Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.01M $1.97 M $1.97 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.24 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.24 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.03M Pembelian Aktif 7 Hari $0.89 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.92 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal 1INCH Aliran Masuk Bersih Harga 1INCHUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.08 M 0.08 2026-07-27 -$0.01 M 0.09 2026-07-26 -$0.05 M 0.08 2026-07-25 -$0.14 M 0.08 2026-07-24 -$0.07 M 0.09 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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