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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang 1INCH, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang 1INCH, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis 1INCH (1INCH) Hari Ini

Analisis Teknis 1INCH (1INCH) Hari Ini

Halaman Analisis 1INCH menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari 1INCH. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis 1INCH di bawah ini.

Perubahan Harga 1INCH (1INCH)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.08427--+13.60%+22.55%-10.97%
Ketahui selengkapnya tentang Harga 1INCH

Indikator Teknikal 1INCH

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari 1INCH di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 13
Netral 5
Beli 8
Moving Averages:NetralJual 8Netral 0Beli 6
Indikator Teknis:JualJual 5Netral 5Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.08421
0.08418
R2
0.08418
0.08416
R1
0.08416
0.08415
PP
0.08413
0.08413
S1
0.08411
0.08411
S2
0.08408
0.0841
S3
0.08406
0.08408

Sinyal Pasar 1INCH

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.01M
$1.97 M
$1.97 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.24 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.24 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.03M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.89 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.92 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal 1INCH

Aliran Masuk BersihHarga 1INCHUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.08 M0.08
2026-07-27-$0.01 M0.09
2026-07-26-$0.05 M0.08
2026-07-25-$0.14 M0.08
2026-07-24-$0.07 M0.09

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar 1INCH (1INCH) di MEXC

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
1INCH/USDT
$0.08427
$0.08427$0.08427
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 1INCH = 0.08427 USD

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