Analisis Teknis Fusionist (ACE) Hari Ini Halaman Analisis Fusionist menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ACE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Fusionist di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Fusionist (ACE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.08006 -- -33.07% +8.92% -36.36%

Indikator Teknikal Fusionist

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Fusionist di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 1 Beli 7 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.07983 0.07982 R2 0.07982 0.07981 R1 0.07981 0.07981 PP 0.0798 0.0798 S1 0.07979 0.07979 S2 0.07978 0.07979 S3 0.07977 0.07978

Sinyal Pasar Fusionist Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.18M $1.94 M $2.12 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.04M Pembelian Aktif 3 Hari $1.71 M Penjualan Aktif 3 Hari $1.68 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.12M Pembelian Aktif 7 Hari $11.68 M Penjualan Aktif 7 Hari $11.56 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Fusionist Aliran Masuk Bersih Harga ACEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.08 2026-07-27 -$0.08 M 0.08 2026-07-26 $0.08 M 0.08 2026-07-25 -$0.45 M 0.09 2026-07-24 $0.05 M 0.09 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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