Analisis Teknis Acurast (ACU) Hari Ini Halaman Analisis Acurast menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ACU. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Acurast di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Acurast (ACU) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0753 -- -0.64% +1.90% -22.42%

Indikator Teknikal Acurast

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Acurast di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 18 Netral 7 Beli 1 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 2 Beli 0 Indikator Teknis : Strong Sell Jual 6 Netral 5 Beli 1 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.07548 0.07547 R2 0.07547 0.07546 R1 0.07546 0.07545 PP 0.07545 0.07545 S1 0.07544 0.07544 S2 0.07543 0.07543 S3 0.07542 0.07543

Sinyal Pasar Acurast Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.07M $1.67 M $1.60 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.03 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.10 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.09 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Acurast Aliran Masuk Bersih Harga ACUUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-08-02 $0.00 M 0.08 2026-08-01 $0.00 M 0.08 2026-07-31 $0.00 M 0.08 2026-07-30 $0.01 M 0.08 2026-07-29 $0.00 M 0.07 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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