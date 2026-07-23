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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Acurast, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Acurast, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Acurast (ACU) Hari Ini

Analisis Teknis Acurast (ACU) Hari Ini

Halaman Analisis Acurast menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ACU. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Acurast di bawah ini.

Perubahan Harga Acurast (ACU)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0753---0.64%+1.90%-22.42%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Acurast

Indikator Teknikal Acurast

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Acurast di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Sell
Jual 18
Netral 7
Beli 1
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 2Beli 0
Indikator Teknis:Strong SellJual 6Netral 5Beli 1
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.07548
0.07547
R2
0.07547
0.07546
R1
0.07546
0.07545
PP
0.07545
0.07545
S1
0.07544
0.07544
S2
0.07543
0.07543
S3
0.07542
0.07543

Sinyal Pasar Acurast

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.07M
$1.67 M
$1.60 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.03 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.10 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.09 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Acurast

Aliran Masuk BersihHarga ACUUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-08-02$0.00 M0.08
2026-08-01$0.00 M0.08
2026-07-31$0.00 M0.08
2026-07-30$0.01 M0.08
2026-07-29$0.00 M0.07

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Acurast (ACU) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Acurast secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ACU/USDT
$0.0753
$0.0753$0.0753
-0.69%
788.96K (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ACU = 0.0753 USD

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