Analisis Teknis Algorand (ALGO) Hari Ini Halaman Analisis Algorand menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ALGO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Algorand di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Algorand (ALGO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.08177 -- -1.81% -4.24% -27.26%

Indikator Teknikal Algorand

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Algorand di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 17 Netral 1 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 1 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.08172 0.08171 R2 0.08171 0.08171 R1 0.08171 0.08171 PP 0.0817 0.0817 S1 0.0817 0.0817 S2 0.08169 0.0817 S3 0.08169 0.08169

Sinyal Pasar Algorand Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.22M $2.49 M $2.71 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.18M Pembelian Aktif 3 Hari $1.81 M Penjualan Aktif 3 Hari $1.63 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.31M Pembelian Aktif 7 Hari $4.45 M Penjualan Aktif 7 Hari $4.15 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Algorand Aliran Masuk Bersih Harga ALGOUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 -$0.16 M 0.08 2026-07-26 $0.08 M 0.08 2026-07-25 -$0.60 M 0.08 2026-07-24 $0.22 M 0.08 2026-07-23 -$0.33 M 0.08 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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