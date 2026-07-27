Analisis Teknis AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Hari Ini Halaman Analisis AlpineF1TeamFanToken menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ALPINE. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis AlpineF1TeamFanToken di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.3066 -- -0.04% -2.17% -31.99%

Indikator Teknikal AlpineF1TeamFanToken

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari AlpineF1TeamFanToken di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 13 Netral 9 Beli 4 Moving Averages : Jual Jual 6 Netral 6 Beli 2 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 3 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.3068 0.3067 R2 0.3067 0.3066 R1 0.3066 0.3066 PP 0.3065 0.3065 S1 0.3064 0.3064 S2 0.3063 0.3064 S3 0.3062 0.3063

Sinyal Pasar AlpineF1TeamFanToken Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.26M $5.45 M $5.71 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.04 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.07 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.07 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal AlpineF1TeamFanToken Aliran Masuk Bersih Harga ALPINEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 -$0.02 M 0.31 2026-07-26 -$0.02 M 0.32 2026-07-25 $0.02 M 0.32 2026-07-24 -$0.02 M 0.31 2026-07-23 -$0.02 M 0.31 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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