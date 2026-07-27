Analisis Teknis Amp (AMP) Hari Ini Halaman Analisis Amp menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AMP. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Amp di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Amp (AMP) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0004177 -- -2.75% -12.07% -54.36%

Indikator Teknikal Amp

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Amp di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 1 Netral 5 Beli 20 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Strong Buy Jual 1 Netral 5 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.00042 0.000419 R2 0.000419 0.000419 R1 0.000418 0.000418 PP 0.000417 0.000417 S1 0.000416 0.000417 S2 0.000416 0.000416 S3 0.000414 0.000416

Sinyal Pasar Amp Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.03M $0.35 M $0.38 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.08 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.08 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Amp Aliran Masuk Bersih Harga AMPUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 $0.04 M 0.00 2026-07-26 -$0.01 M 0.00 2026-07-25 $0.05 M 0.00 2026-07-24 $0.04 M 0.00 2026-07-23 -$0.01 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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