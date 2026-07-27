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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Amp, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Amp, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Amp (AMP) Hari Ini

Analisis Teknis Amp (AMP) Hari Ini

Halaman Analisis Amp menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AMP. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Amp di bawah ini.

Perubahan Harga Amp (AMP)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0004177---2.75%-12.07%-54.36%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Amp

Indikator Teknikal Amp

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Amp di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 1
Netral 5
Beli 20
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:Strong BuyJual 1Netral 5Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.00042
0.000419
R2
0.000419
0.000419
R1
0.000418
0.000418
PP
0.000417
0.000417
S1
0.000416
0.000417
S2
0.000416
0.000416
S3
0.000414
0.000416

Sinyal Pasar Amp

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.03M
$0.35 M
$0.38 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.08 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.08 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Amp

Aliran Masuk BersihHarga AMPUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27$0.04 M0.00
2026-07-26-$0.01 M0.00
2026-07-25$0.05 M0.00
2026-07-24$0.04 M0.00
2026-07-23-$0.01 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Amp (AMP) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Amp secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
AMP/USDT
$0.0004178
$0.0004178$0.0004178
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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USD
USD

1 AMP = 0.0004177 USD

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