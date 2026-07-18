Analisis Teknis API3 (API3) Hari Ini Halaman Analisis API3 menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari API3. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis API3 di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga API3 (API3) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.226 -- +3.52% +0.17% -36.50%

Indikator Teknikal API3

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari API3 di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 16 Netral 4 Beli 6 Moving Averages : Strong Sell Jual 13 Netral 1 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 3 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.2257 0.2256 R2 0.2256 0.2256 R1 0.2256 0.2256 PP 0.2255 0.2255 S1 0.2255 0.2255 S2 0.2254 0.2255 S3 0.2254 0.2254

Sinyal Pasar API3 Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -1.19M $19.53 M $20.72 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.21 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.20 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.03M Pembelian Aktif 7 Hari $0.47 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.44 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal API3 Aliran Masuk Bersih Harga API3USDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.23 2026-07-27 $0.00 M 0.22 2026-07-26 -$0.06 M 0.22 2026-07-25 -$0.03 M 0.22 2026-07-24 -$0.04 M 0.22 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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