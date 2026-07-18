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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang API3, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang API3, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis API3 (API3) Hari Ini

Analisis Teknis API3 (API3) Hari Ini

Halaman Analisis API3 menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari API3. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis API3 di bawah ini.

Perubahan Harga API3 (API3)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.226--+3.52%+0.17%-36.50%
Ketahui selengkapnya tentang Harga API3

Indikator Teknikal API3

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari API3 di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 16
Netral 4
Beli 6
Moving Averages:Strong SellJual 13Netral 1Beli 0
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 3Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.2257
0.2256
R2
0.2256
0.2256
R1
0.2256
0.2256
PP
0.2255
0.2255
S1
0.2255
0.2255
S2
0.2254
0.2255
S3
0.2254
0.2254

Sinyal Pasar API3

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-1.19M
$19.53 M
$20.72 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.21 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.20 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.03M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.47 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.44 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal API3

Aliran Masuk BersihHarga API3USDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.23
2026-07-27$0.00 M0.22
2026-07-26-$0.06 M0.22
2026-07-25-$0.03 M0.22
2026-07-24-$0.04 M0.22

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar API3 (API3) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume API3 secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
API3/USDT
$0.226
$0.226$0.226
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 API3 = 0.226 USD

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