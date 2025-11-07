Apa yang dimaksud dengan ARC (ARC)

The $ARC utility token, deployed on Ethereum and expanding to Layer-2, enables access to governance, staking and participation in ARC’s AI ecosystem. With ARC, users can engage in an AI ecosystem built around high performance, privacy, and sustainable solutions. The $ARC utility token, deployed on Ethereum and expanding to Layer-2, enables access to governance, staking and participation in ARC’s AI ecosystem. With ARC, users can engage in an AI ecosystem built around high performance, privacy, and sustainable solutions.

ARC tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan untuk membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa ARC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang ARC di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ARC dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ARC (USD)

Berapa nilai ARC (ARC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ARC (ARC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ARC.

Cek prediksi harga ARC sekarang!

Tokenomi ARC (ARC)

Memahami tokenomi ARC (ARC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ARC sekarang!

Cara membeli ARC (ARC)

Anda dapat dengan mudah membeli ARC di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli.

ARC ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya ARC

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ARC, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ARC Berapa nilai ARC (ARC) hari ini? Harga live ARC dalam USD adalah 0.001483 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ARC ke USD saat ini? $ 0.001483 . Cobalah Harga ARC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar ARC? Kapitalisasi pasar ARC adalah $ 1.53M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ARC? Suplai beredar ARC adalah 1.03B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ARC? ARC mencapai harga ATH sebesar 0.308013194785778 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ARC? ARC mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan ARC? Volume perdagangan 24 jam live ARC adalah $ 5.99K USD . Akankah harga ARC naik lebih tinggi tahun ini? ARC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ARC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting ARC (ARC)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

