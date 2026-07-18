Analisis Teknis AVA (AVA) Hari Ini Halaman Analisis AVA menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AVA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis AVA di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga AVA (AVA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.1568 -- -0.39% -7.66% -38.66%

Indikator Teknikal AVA

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari AVA di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 4 Netral 9 Beli 13 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 4 Beli 10 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 5 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.1566 0.1565 R2 0.1565 0.1565 R1 0.1565 0.1565 PP 0.1564 0.1564 S1 0.1564 0.1564 S2 0.1563 0.1564 S3 0.1563 0.1563

Sinyal Pasar AVA Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.06M $6.41 M $6.34 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.02 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.04 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal AVA Aliran Masuk Bersih Harga AVAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.16 2026-07-27 $0.01 M 0.16 2026-07-26 -$0.01 M 0.16 2026-07-25 $0.06 M 0.17 2026-07-24 $0.01 M 0.15 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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