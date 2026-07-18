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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang AVA, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang AVA, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis AVA (AVA) Hari Ini

Analisis Teknis AVA (AVA) Hari Ini

Halaman Analisis AVA menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari AVA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis AVA di bawah ini.

Perubahan Harga AVA (AVA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.1568---0.39%-7.66%-38.66%
Ketahui selengkapnya tentang Harga AVA

Indikator Teknikal AVA

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari AVA di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 4
Netral 9
Beli 13
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 4Beli 10
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 5Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.1566
0.1565
R2
0.1565
0.1565
R1
0.1565
0.1565
PP
0.1564
0.1564
S1
0.1564
0.1564
S2
0.1563
0.1564
S3
0.1563
0.1563

Sinyal Pasar AVA

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.06M
$6.41 M
$6.34 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.02 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.04 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal AVA

Aliran Masuk BersihHarga AVAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.16
2026-07-27$0.01 M0.16
2026-07-26-$0.01 M0.16
2026-07-25$0.06 M0.17
2026-07-24$0.01 M0.15

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar AVA (AVA) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume AVA secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
AVA/USDT
$0.1568
$0.1568$0.1568
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 AVA = 0.1568 USD

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