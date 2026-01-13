Harga Bears and Salmon Hari Ini

Harga live Bears and Salmon (BANDS) hari ini adalah $ 0.00018835, dengan perubahan 0.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BANDS ke USD saat ini adalah $ 0.00018835 per BANDS.

Bears and Salmon saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- BANDS. Selama 24 jam terakhir, BANDS diperdagangkan antara $ 0.00016382 (low) dan $ 0.00021384 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, BANDS bergerak +0.02% dalam satu jam terakhir dan +51.26% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 54.30K.

Informasi Pasar Bears and Salmon (BANDS)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 54.30K$ 54.30K $ 54.30K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik AVAX_CCHAIN

Kapitalisasi Pasar Bears and Salmon saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.30K. Suplai beredar BANDS adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.