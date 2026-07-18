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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BAT, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BAT, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis BAT (BAT) Hari Ini

Analisis Teknis BAT (BAT) Hari Ini

Halaman Analisis BAT menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BAT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis BAT di bawah ini.

Perubahan Harga BAT (BAT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.07173---6.92%-14.57%-29.07%
Ketahui selengkapnya tentang Harga BAT

Indikator Teknikal BAT

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari BAT di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 13
Netral 3
Beli 10
Moving Averages:JualJual 10Netral 1Beli 3
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.07165
0.07165
R2
0.07165
0.07164
R1
0.07164
0.07164
PP
0.07164
0.07164
S1
0.07163
0.07163
S2
0.07163
0.07163
S3
0.07162
0.07163

Sinyal Pasar BAT

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.05M
$2.82 M
$2.87 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.22 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.22 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.45 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.44 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal BAT

Aliran Masuk BersihHarga BATUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.02 M0.07
2026-07-27$0.08 M0.07
2026-07-26$0.05 M0.08
2026-07-25-$0.04 M0.08
2026-07-24$0.00 M0.08

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar BAT (BAT) di MEXC

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BAT/USDT
$0.07177
$0.07177$0.07177
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 BAT = 0.07173 USD

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