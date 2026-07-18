Analisis Teknis BAT (BAT) Hari Ini Halaman Analisis BAT menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BAT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis BAT di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga BAT (BAT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.07173 -- -6.92% -14.57% -29.07%

Indikator Teknikal BAT

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari BAT di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 13 Netral 3 Beli 10 Moving Averages : Jual Jual 10 Netral 1 Beli 3 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.07165 0.07165 R2 0.07165 0.07164 R1 0.07164 0.07164 PP 0.07164 0.07164 S1 0.07163 0.07163 S2 0.07163 0.07163 S3 0.07162 0.07163

Sinyal Pasar BAT Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.05M $2.82 M $2.87 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.22 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.22 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.45 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.44 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal BAT Aliran Masuk Bersih Harga BATUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.02 M 0.07 2026-07-27 $0.08 M 0.07 2026-07-26 $0.05 M 0.08 2026-07-25 -$0.04 M 0.08 2026-07-24 $0.00 M 0.08 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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