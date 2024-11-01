Analisis Teknis Beldex (BDX) Hari Ini Halaman Analisis Beldex menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BDX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Beldex di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Beldex (BDX) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.08277 -- -1.25% -1.26% +3.42%

Indikator Teknikal Beldex

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Beldex di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 3 Netral 9 Beli 14 Moving Averages : Beli Jual 2 Netral 5 Beli 7 Indikator Teknis : Strong Buy Jual 1 Netral 4 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.083 0.0829 R2 0.0829 0.0827 R1 0.0826 0.0826 PP 0.0825 0.0825 S1 0.0822 0.0823 S2 0.0821 0.0822 S3 0.0818 0.0821

Sinyal Pasar Beldex Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.05M $0.22 M $0.27 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.00 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.00 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.01 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Beldex Aliran Masuk Bersih Harga BDXUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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