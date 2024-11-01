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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Beldex, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Beldex, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Beldex (BDX) Hari Ini

Analisis Teknis Beldex (BDX) Hari Ini

Halaman Analisis Beldex menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BDX. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Beldex di bawah ini.

Perubahan Harga Beldex (BDX)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.08277---1.25%-1.26%+3.42%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Beldex

Indikator Teknikal Beldex

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Beldex di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 3
Netral 9
Beli 14
Moving Averages:BeliJual 2Netral 5Beli 7
Indikator Teknis:Strong BuyJual 1Netral 4Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.083
0.0829
R2
0.0829
0.0827
R1
0.0826
0.0826
PP
0.0825
0.0825
S1
0.0822
0.0823
S2
0.0821
0.0822
S3
0.0818
0.0821

Sinyal Pasar Beldex

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.05M
$0.22 M
$0.27 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.00 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.00 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.01 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Beldex

Aliran Masuk BersihHarga BDXUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Beldex (BDX) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Beldex secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BDX/USDT
$0.08277
$0.08277$0.08277
0.00%
0.00% (USDT)
BDX/BTC
$0.0000012719
$0.0000012719$0.0000012719
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 BDX = 0.08277 USD

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