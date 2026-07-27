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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BICONOMY, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BICONOMY, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis BICONOMY (BICO) Hari Ini

Analisis Teknis BICONOMY (BICO) Hari Ini

Halaman Analisis BICONOMY menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BICO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis BICONOMY di bawah ini.

Perubahan Harga BICONOMY (BICO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01326---4.47%-32.46%-50.89%
Ketahui selengkapnya tentang Harga BICONOMY

Indikator Teknikal BICONOMY

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari BICONOMY di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 11
Netral 2
Beli 13
Moving Averages:JualJual 8Netral 1Beli 5
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 1Beli 8
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01328
0.01327
R2
0.01327
0.01326
R1
0.01326
0.01326
PP
0.01325
0.01325
S1
0.01324
0.01324
S2
0.01323
0.01324
S3
0.01322
0.01323

Sinyal Pasar BICONOMY

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.11M
$1.57 M
$1.68 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.03M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.05 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.08 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.03M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.13 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.17 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal BICONOMY

Aliran Masuk BersihHarga BICOUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27-$0.11 M0.01
2026-07-26-$0.01 M0.01
2026-07-25-$0.01 M0.01
2026-07-24-$0.04 M0.01
2026-07-23-$0.06 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BICO/USDT
$0.01326
$0.01326$0.01326
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 BICO = 0.01326 USD

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