Analisis Teknis BICONOMY (BICO) Hari Ini Halaman Analisis BICONOMY menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BICO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis BICONOMY di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga BICONOMY (BICO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01326 -- -4.47% -32.46% -50.89%

Indikator Teknikal BICONOMY

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari BICONOMY di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 11 Netral 2 Beli 13 Moving Averages : Jual Jual 8 Netral 1 Beli 5 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 1 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01328 0.01327 R2 0.01327 0.01326 R1 0.01326 0.01326 PP 0.01325 0.01325 S1 0.01324 0.01324 S2 0.01323 0.01324 S3 0.01322 0.01323

Sinyal Pasar BICONOMY Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.11M $1.57 M $1.68 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.03M Pembelian Aktif 3 Hari $0.05 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.08 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.03M Pembelian Aktif 7 Hari $0.13 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.17 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal BICONOMY Aliran Masuk Bersih Harga BICOUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 -$0.11 M 0.01 2026-07-26 -$0.01 M 0.01 2026-07-25 -$0.01 M 0.01 2026-07-24 -$0.04 M 0.01 2026-07-23 -$0.06 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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