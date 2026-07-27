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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Blur, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Blur, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Blur (BLUR) Hari Ini

Analisis Teknis Blur (BLUR) Hari Ini

Halaman Analisis Blur menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BLUR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Blur di bawah ini.

Perubahan Harga Blur (BLUR)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01478---7.11%+0.47%-47.59%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Blur

Indikator Teknikal Blur

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Blur di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 14
Netral 8
Beli 4
Moving Averages:Strong SellJual 11Netral 1Beli 2
Indikator Teknis:NetralJual 3Netral 7Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01478
0.01477
R2
0.01477
0.01477
R1
0.01477
0.01477
PP
0.01476
0.01476
S1
0.01476
0.01476
S2
0.01475
0.01476
S3
0.01475
0.01475

Sinyal Pasar Blur

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.12M
$10.44 M
$10.32 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.06 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.22 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.24 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Blur

Aliran Masuk BersihHarga BLURUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27-$0.05 M0.01
2026-07-26-$0.03 M0.01
2026-07-25$0.01 M0.02
2026-07-24$0.00 M0.02
2026-07-23$0.06 M0.02

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Blur Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Blur (BLUR) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Blur secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BLUR/USDT
$0.01478
$0.01478$0.01478
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 BLUR = 0.01478 USD

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