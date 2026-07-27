Analisis Teknis Blur (BLUR) Hari Ini Halaman Analisis Blur menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BLUR. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Blur di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Blur (BLUR) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01478 -- -7.11% +0.47% -47.59%

Indikator Teknikal Blur

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Blur di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 14 Netral 8 Beli 4 Moving Averages : Strong Sell Jual 11 Netral 1 Beli 2 Indikator Teknis : Netral Jual 3 Netral 7 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01478 0.01477 R2 0.01477 0.01477 R1 0.01477 0.01477 PP 0.01476 0.01476 S1 0.01476 0.01476 S2 0.01475 0.01476 S3 0.01475 0.01475

Sinyal Pasar Blur Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.12M $10.44 M $10.32 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.06 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.22 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.24 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Blur Aliran Masuk Bersih Harga BLURUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 -$0.05 M 0.01 2026-07-26 -$0.03 M 0.01 2026-07-25 $0.01 M 0.02 2026-07-24 $0.00 M 0.02 2026-07-23 $0.06 M 0.02 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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