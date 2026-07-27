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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Bancor, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Bancor, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Bancor (BNT) Hari Ini

Analisis Teknis Bancor (BNT) Hari Ini

Halaman Analisis Bancor menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BNT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Bancor di bawah ini.

Perubahan Harga Bancor (BNT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.2863--+3.39%+9.81%-9.66%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Bancor

Indikator Teknikal Bancor

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Bancor di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 5
Netral 5
Beli 16
Moving Averages:BeliJual 3Netral 1Beli 10
Indikator Teknis:BeliJual 2Netral 4Beli 6
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.2861
0.286
R2
0.286
0.2859
R1
0.2859
0.2859
PP
0.2858
0.2858
S1
0.2857
0.2857
S2
0.2856
0.2857
S3
0.2855
0.2856

Sinyal Pasar Bancor

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.96M
$13.60 M
$14.55 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.02 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Bancor

Aliran Masuk BersihHarga BNTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27-$0.01 M0.28
2026-07-26$0.01 M0.28
2026-07-25$0.00 M0.27
2026-07-24-$0.01 M0.27
2026-07-23$0.00 M0.28

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Bancor (BNT) di MEXC

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BNT/USDT
$0.2862
$0.2862$0.2862
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 BNT = 0.2863 USD

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