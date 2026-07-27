Analisis Teknis Bancor (BNT) Hari Ini Halaman Analisis Bancor menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BNT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Bancor di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Bancor (BNT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.2863 -- +3.39% +9.81% -9.66%

Indikator Teknikal Bancor

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Bancor di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 5 Netral 5 Beli 16 Moving Averages : Beli Jual 3 Netral 1 Beli 10 Indikator Teknis : Beli Jual 2 Netral 4 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.2861 0.286 R2 0.286 0.2859 R1 0.2859 0.2859 PP 0.2858 0.2858 S1 0.2857 0.2857 S2 0.2856 0.2857 S3 0.2855 0.2856

Sinyal Pasar Bancor Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.96M $13.60 M $14.55 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.02 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Bancor Aliran Masuk Bersih Harga BNTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 -$0.01 M 0.28 2026-07-26 $0.01 M 0.28 2026-07-25 $0.00 M 0.27 2026-07-24 -$0.01 M 0.27 2026-07-23 $0.00 M 0.28 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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