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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BOOK OF MEME, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang BOOK OF MEME, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis BOOK OF MEME (BOME) Hari Ini

Analisis Teknis BOOK OF MEME (BOME) Hari Ini

Halaman Analisis BOOK OF MEME menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BOME. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis BOOK OF MEME di bawah ini.

Perubahan Harga BOOK OF MEME (BOME)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0005444--+32.26%+35.93%+6.24%
Ketahui selengkapnya tentang Harga BOOK OF MEME

Indikator Teknikal BOOK OF MEME

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari BOOK OF MEME di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 10
Netral 2
Beli 14
Moving Averages:BeliJual 4Netral 0Beli 10
Indikator Teknis:NetralJual 6Netral 2Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0005438
0.0005438
R2
0.0005438
0.0005437
R1
0.0005437
0.0005437
PP
0.0005437
0.0005437
S1
0.0005436
0.0005436
S2
0.0005436
0.0005436
S3
0.0005435
0.0005436

Sinyal Pasar BOOK OF MEME

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.87M
$11.61 M
$12.48 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$1.07 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$1.09 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$1.23 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$1.24 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal BOOK OF MEME

Aliran Masuk BersihHarga BOMEUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.06 M0.00
2026-07-27-$0.16 M0.00
2026-07-26$0.30 M0.00
2026-07-25$0.01 M0.00
2026-07-24-$0.04 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi BOOK OF MEME Selengkapnya

Perdagangkan Pasar BOOK OF MEME (BOME) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume BOOK OF MEME secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
BOME/USDT
$0.0005444
$0.0005444$0.0005444
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 BOME = 0.0005444 USD

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