Analisis Teknis BOOK OF MEME (BOME) Hari Ini Halaman Analisis BOOK OF MEME menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari BOME. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis BOOK OF MEME di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga BOOK OF MEME (BOME) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0005444 -- +32.26% +35.93% +6.24%

Indikator Teknikal BOOK OF MEME

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari BOOK OF MEME di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 10 Netral 2 Beli 14 Moving Averages : Beli Jual 4 Netral 0 Beli 10 Indikator Teknis : Netral Jual 6 Netral 2 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.0005438 0.0005438 R2 0.0005438 0.0005437 R1 0.0005437 0.0005437 PP 0.0005437 0.0005437 S1 0.0005436 0.0005436 S2 0.0005436 0.0005436 S3 0.0005435 0.0005436

Sinyal Pasar BOOK OF MEME Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.87M $11.61 M $12.48 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $1.07 M Penjualan Aktif 3 Hari $1.09 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $1.23 M Penjualan Aktif 7 Hari $1.24 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal BOOK OF MEME Aliran Masuk Bersih Harga BOMEUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.06 M 0.00 2026-07-27 -$0.16 M 0.00 2026-07-26 $0.30 M 0.00 2026-07-25 $0.01 M 0.00 2026-07-24 -$0.04 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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