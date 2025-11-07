BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Baanx hari ini adalah 0.025686 USD. Lacak informasi harga aktual BXX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BXX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Baanx hari ini adalah 0.025686 USD. Lacak informasi harga aktual BXX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BXX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BXX

Info Harga BXX

Penjelasan BXX

Whitepaper BXX

Situs Web Resmi BXX

Tokenomi BXX

Prakiraan Harga BXX

Riwayat BXX

Panduan Membeli BXX

Konverter BXX ke Mata Uang Fiat

Spot BXX

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Baanx

Harga Baanx(BXX)

Harga Live 1 BXX ke USD:

$0.025686
$0.025686$0.025686
-1.92%1D
USD
Grafik Harga Live Baanx (BXX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:18:54 (UTC+8)

Informasi Harga Baanx (BXX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02544
$ 0.02544$ 0.02544
Low 24 Jam
$ 0.028263
$ 0.028263$ 0.028263
High 24 Jam

$ 0.02544
$ 0.02544$ 0.02544

$ 0.028263
$ 0.028263$ 0.028263

$ 0.3138997132673967
$ 0.3138997132673967$ 0.3138997132673967

$ 0.006184521157889584
$ 0.006184521157889584$ 0.006184521157889584

-0.01%

-1.92%

-14.38%

-14.38%

Harga aktual Baanx (BXX) adalah $ 0.025686. Selama 24 jam terakhir, BXX diperdagangkan antara low $ 0.02544 dan high $ 0.028263, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBXX adalah $ 0.3138997132673967, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.006184521157889584.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BXX telah berubah sebesar -0.01% selama 1 jam terakhir, -1.92% selama 24 jam, dan -14.38% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Baanx (BXX)

No.1288

$ 6.14M
$ 6.14M$ 6.14M

$ 25.78K
$ 25.78K$ 25.78K

$ 6.42M
$ 6.42M$ 6.42M

238.95M
238.95M 238.95M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

250,000,000
250,000,000 250,000,000

95.57%

ETH

Kapitalisasi Pasar Baanx saat ini adalah $ 6.14M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 25.78K. Suplai beredar BXX adalah 238.95M, dan total suplainya sebesar 250000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.42M.

Riwayat Harga Baanx (BXX) USD

Pantau perubahan harga Baanx untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00050283-1.92%
30 Days$ -0.00854-24.96%
60 Hari$ -0.015362-37.43%
90 Hari$ -0.03037-54.18%
Perubahan Harga Baanx Hari Ini

Hari ini, BXX tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00050283 (-1.92%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Baanx 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00854 (-24.96%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Baanx 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, BXX terlihat mengalami perubahan $ -0.015362 (-37.43%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Baanx 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03037 (-54.18%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Baanx (BXX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Baanx sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Baanx (BXX)

BXX isn’t just a token – it’s the driving force behind the Baanx ecosystem. With a clear mission to provide a unique utility that allows individuals, communities and businesses to get more out of their crypto. " DON’T JUST STAKE. STAKE WITH BXX UTILITY Staking BXX on the CL Card platform not only lets you earn a passive income, but you can also unlock increased limits of interest-free spending and higher LTV package“

Baanx tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Baanx Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa BXX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Baanx di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Baanx dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Baanx (USD)

Berapa nilai Baanx (BXX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Baanx (BXX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Baanx.

Cek prediksi harga Baanx sekarang!

Tokenomi Baanx (BXX)

Memahami tokenomi Baanx (BXX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BXX sekarang!

Cara membeli Baanx (BXX)

Ingin mengetahui cara membeli Baanx? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Baanx di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

BXX ke Mata Uang Lokal

1 Baanx(BXX) ke VND
675.92709
1 Baanx(BXX) ke AUD
A$0.03955644
1 Baanx(BXX) ke GBP
0.01952136
1 Baanx(BXX) ke EUR
0.02208996
1 Baanx(BXX) ke USD
$0.025686
1 Baanx(BXX) ke MYR
RM0.10736748
1 Baanx(BXX) ke TRY
1.0813806
1 Baanx(BXX) ke JPY
¥3.929958
1 Baanx(BXX) ke ARS
ARS$37.27988982
1 Baanx(BXX) ke RUB
2.08673064
1 Baanx(BXX) ke INR
2.27732076
1 Baanx(BXX) ke IDR
Rp428.09982876
1 Baanx(BXX) ke PHP
1.51521714
1 Baanx(BXX) ke EGP
￡E.1.2149478
1 Baanx(BXX) ke BRL
R$0.1374201
1 Baanx(BXX) ke CAD
C$0.03621726
1 Baanx(BXX) ke BDT
3.13394886
1 Baanx(BXX) ke NGN
36.95804424
1 Baanx(BXX) ke COP
$98.41359726
1 Baanx(BXX) ke ZAR
R.0.44616582
1 Baanx(BXX) ke UAH
1.08035316
1 Baanx(BXX) ke TZS
T.Sh.63.110502
1 Baanx(BXX) ke VES
Bs5.727978
1 Baanx(BXX) ke CLP
$24.196212
1 Baanx(BXX) ke PKR
Rs7.25989104
1 Baanx(BXX) ke KZT
13.51160658
1 Baanx(BXX) ke THB
฿0.8322264
1 Baanx(BXX) ke TWD
NT$0.79575228
1 Baanx(BXX) ke AED
د.إ0.09426762
1 Baanx(BXX) ke CHF
Fr0.0205488
1 Baanx(BXX) ke HKD
HK$0.19958022
1 Baanx(BXX) ke AMD
֏9.8223264
1 Baanx(BXX) ke MAD
.د.م0.23913666
1 Baanx(BXX) ke MXN
$0.47698902
1 Baanx(BXX) ke SAR
ريال0.0963225
1 Baanx(BXX) ke ETB
Br3.94254414
1 Baanx(BXX) ke KES
KSh3.31709004
1 Baanx(BXX) ke JOD
د.أ0.018211374
1 Baanx(BXX) ke PLN
0.09452448
1 Baanx(BXX) ke RON
лв0.1130184
1 Baanx(BXX) ke SEK
kr0.24555816
1 Baanx(BXX) ke BGN
лв0.04340934
1 Baanx(BXX) ke HUF
Ft8.58760038
1 Baanx(BXX) ke CZK
0.54120402
1 Baanx(BXX) ke KWD
د.ك0.007859916
1 Baanx(BXX) ke ILS
0.08399322
1 Baanx(BXX) ke BOB
Bs0.1772334
1 Baanx(BXX) ke AZN
0.0436662
1 Baanx(BXX) ke TJS
SM0.23682492
1 Baanx(BXX) ke GEL
0.06960906
1 Baanx(BXX) ke AOA
Kz23.4359064
1 Baanx(BXX) ke BHD
.د.ب0.009657936
1 Baanx(BXX) ke BMD
$0.025686
1 Baanx(BXX) ke DKK
kr0.16593156
1 Baanx(BXX) ke HNL
L0.67502808
1 Baanx(BXX) ke MUR
1.181556
1 Baanx(BXX) ke NAD
$0.44616582
1 Baanx(BXX) ke NOK
kr0.2619972
1 Baanx(BXX) ke NZD
$0.04546422
1 Baanx(BXX) ke PAB
B/.0.025686
1 Baanx(BXX) ke PGK
K0.10967922
1 Baanx(BXX) ke QAR
ر.ق0.09349704
1 Baanx(BXX) ke RSD
дин.2.607129
1 Baanx(BXX) ke UZS
soʻm305.78566536
1 Baanx(BXX) ke ALL
L2.15428482
1 Baanx(BXX) ke ANG
ƒ0.04597794
1 Baanx(BXX) ke AWG
ƒ0.0462348
1 Baanx(BXX) ke BBD
$0.051372
1 Baanx(BXX) ke BAM
KM0.04340934
1 Baanx(BXX) ke BIF
Fr75.748014
1 Baanx(BXX) ke BND
$0.0333918
1 Baanx(BXX) ke BSD
$0.025686
1 Baanx(BXX) ke JMD
$4.1187501
1 Baanx(BXX) ke KHR
103.15651716
1 Baanx(BXX) ke KMF
Fr10.967922
1 Baanx(BXX) ke LAK
558.39129318
1 Baanx(BXX) ke LKR
රු7.83089082
1 Baanx(BXX) ke MDL
L0.43948746
1 Baanx(BXX) ke MGA
Ar115.702587
1 Baanx(BXX) ke MOP
P0.205488
1 Baanx(BXX) ke MVR
0.3955644
1 Baanx(BXX) ke MWK
MK44.5164066
1 Baanx(BXX) ke MZN
MT1.6426197
1 Baanx(BXX) ke NPR
रु3.6397062
1 Baanx(BXX) ke PYG
182.165112
1 Baanx(BXX) ke RWF
Fr37.321758
1 Baanx(BXX) ke SBD
$0.21113892
1 Baanx(BXX) ke SCR
0.35780598
1 Baanx(BXX) ke SRD
$0.988911
1 Baanx(BXX) ke SVC
$0.22449564
1 Baanx(BXX) ke SZL
L0.4456521
1 Baanx(BXX) ke TMT
m0.089901
1 Baanx(BXX) ke TND
د.ت0.076004874
1 Baanx(BXX) ke TTD
$0.17389422
1 Baanx(BXX) ke UGX
Sh89.798256
1 Baanx(BXX) ke XAF
Fr14.589648
1 Baanx(BXX) ke XCD
$0.0693522
1 Baanx(BXX) ke XOF
Fr14.589648
1 Baanx(BXX) ke XPF
Fr2.645658
1 Baanx(BXX) ke BWP
P0.3454767
1 Baanx(BXX) ke BZD
$0.05162886
1 Baanx(BXX) ke CVE
$2.46174624
1 Baanx(BXX) ke DJF
Fr4.572108
1 Baanx(BXX) ke DOP
$1.6516098
1 Baanx(BXX) ke DZD
د.ج3.35099556
1 Baanx(BXX) ke FJD
$0.05856408
1 Baanx(BXX) ke GNF
Fr223.33977
1 Baanx(BXX) ke GTQ
Q0.19675476
1 Baanx(BXX) ke GYD
$5.37248376
1 Baanx(BXX) ke ISK
kr3.236436

Sumber Daya Baanx

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Baanx, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Baanx
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Baanx

Berapa nilai Baanx (BXX) hari ini?
Harga live BXX dalam USD adalah 0.025686 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BXX ke USD saat ini?
Harga BXX ke USD saat ini adalah $ 0.025686. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Baanx?
Kapitalisasi pasar BXX adalah $ 6.14M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BXX?
Suplai beredar BXX adalah 238.95M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BXX?
BXX mencapai harga ATH sebesar 0.3138997132673967 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BXX?
BXX mencapai harga ATL 0.006184521157889584 USD.
Berapa volume perdagangan BXX?
Volume perdagangan 24 jam live BXX adalah $ 25.78K USD.
Akankah harga BXX naik lebih tinggi tahun ini?
BXX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BXX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:18:54 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Baanx (BXX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator BXX ke USD

Jumlah

BXX
BXX
USD
USD

1 BXX = 0.025686 USD

Perdagangkan BXX

BXX/USDT
$0.025686
$0.025686$0.025686
-1.92%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,652.45
$100,652.45$100,652.45

-1.32%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.34
$3,303.34$3,303.34

+0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.20
$155.20$155.20

-0.46%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0080
$1.0080$1.0080

+17.48%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,652.45
$100,652.45$100,652.45

-1.32%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,303.34
$3,303.34$3,303.34

+0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.20
$155.20$155.20

-0.46%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2028
$2.2028$2.2028

-1.41%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0022
$1.0022$1.0022

-1.36%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.00
$31.00$31.00

+106.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1179
$0.1179$0.1179

+135.80%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004059
$0.0004059$0.0004059

+170.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017080
$0.017080$0.017080

+1,608.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.642
$4.642$4.642

+364.20%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1179
$0.1179$0.1179

+135.80%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.004254
$0.004254$0.004254

+99.34%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002244
$0.0000002244$0.0000002244

+49.60%