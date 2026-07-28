Analisis Teknis CELO (CELO) Hari Ini Halaman Analisis CELO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CELO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis CELO di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga CELO (CELO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.06308 -- -8.98% +1.57% -28.97%

Indikator Teknikal CELO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari CELO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 21 Netral 2 Beli 3 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Jual Jual 7 Netral 2 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.06297 0.06296 R2 0.06296 0.06295 R1 0.06295 0.06295 PP 0.06294 0.06294 S1 0.06293 0.06293 S2 0.06292 0.06293 S3 0.06291 0.06292

Sinyal Pasar CELO Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.01M $2.40 M $2.41 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.06 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.18 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.17 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal CELO Aliran Masuk Bersih Harga CELOUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.06 2026-07-27 -$0.01 M 0.06 2026-07-26 -$0.01 M 0.07 2026-07-25 -$0.09 M 0.07 2026-07-24 -$0.06 M 0.07 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar CELO (CELO) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume CELO secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam CELO / USDT $0.06308 $0.06308 $0.06308 0.00% 0.00% (USDT) Trade