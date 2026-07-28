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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang CELO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang CELO, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis CELO (CELO) Hari Ini

Analisis Teknis CELO (CELO) Hari Ini

Halaman Analisis CELO menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CELO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis CELO di bawah ini.

Perubahan Harga CELO (CELO)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.06308---8.98%+1.57%-28.97%
Ketahui selengkapnya tentang Harga CELO

Indikator Teknikal CELO

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari CELO di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Sell
Jual 21
Netral 2
Beli 3
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:JualJual 7Netral 2Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.06297
0.06296
R2
0.06296
0.06295
R1
0.06295
0.06295
PP
0.06294
0.06294
S1
0.06293
0.06293
S2
0.06292
0.06293
S3
0.06291
0.06292

Sinyal Pasar CELO

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.01M
$2.40 M
$2.41 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.06 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.18 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.17 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal CELO

Aliran Masuk BersihHarga CELOUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.06
2026-07-27-$0.01 M0.06
2026-07-26-$0.01 M0.07
2026-07-25-$0.09 M0.07
2026-07-24-$0.06 M0.07

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar CELO (CELO) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume CELO secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CELO/USDT
$0.06308
$0.06308$0.06308
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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CELO
USD
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1 CELO = 0.06308 USD

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