Tabel Konversi Cheqd ke Dinar Kuwait
Tabel Konversi CHEQ ke KWD
Tabel Konversi KWD ke CHEQ
- 1 CHEQ0.00058433 KWD
- 5 CHEQ0.00292167 KWD
- 10 CHEQ0.00584335 KWD
- 50 CHEQ0.029217 KWD
- 100 CHEQ0.058433 KWD
- 1,000 CHEQ0.584335 KWD
- 5,000 CHEQ2.92 KWD
- 10,000 CHEQ5.84 KWD
- 1 KWD1,711 CHEQ
- 5 KWD8,556 CHEQ
- 10 KWD17,113 CHEQ
- 50 KWD85,567 CHEQ
- 100 KWD171,134 CHEQ
- 1,000 KWD1,711,347 CHEQ
- 5,000 KWD8,556,736 CHEQ
- 10,000 KWD17,113,472 CHEQ
Cheqd (CHEQ) saat ini diperdagangkan seharga د.ك 0.00058433 KWD , yang mencerminkan perubahan -0.15% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai د.ك11.50K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar د.ك376.42K KWD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Cheqd Harga khusus dari kami.
197.91M KWD
Suplai Peredaran
11.50K
Volume Trading 24 Jam
376.42K KWD
Kapitalisasi Pasar
-0.15%
Perubahan Harga (1 Hari)
د.ك 0.001976
High 24 Jam
د.ك 0.00186
Low 24 Jam
Grafik tren CHEQ ke KWD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Cheqd terhadap KWD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Cheqd saat ini.
Ringkasan Konversi CHEQ ke KWD
Per | 1 CHEQ = 0.00058433 KWD | 1 KWD = 1,711 CHEQ
Kurs untuk 1 CHEQ ke KWD hari ini adalah 0.00058433 KWD.
Pembelian 5 CHEQ akan dikenai biaya 0.00292167 KWD, sedangkan 10 CHEQ memiliki nilai 0.00584335 KWD.
1 KWD dapat di-trade dengan 1,711 CHEQ.
50 KWD dapat dikonversi ke 85,567 CHEQ, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 CHEQ ke KWD telah berubah sebesar +0.58% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.15%, sehingga mencapai high senilai 0.00060867 KWD dan low senilai 0.00057294 KWD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 CHEQ adalah 0.00091978 KWD yang menunjukkan perubahan -36.41% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, CHEQ telah berubah sebesar -0.00029355 KWD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -33.39% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga CHEQ ke KWD
Dalam 24 jam terakhir, Cheqd (CHEQ) telah berfluktuasi antara 0.00057294 KWD dan 0.00060867 KWD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.0005483 KWD dan high 0.00062037 KWD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas CHEQ ke KWD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|د.ك 0
|د.ك 0
|د.ك 0
|د.ك 0
|Low
|د.ك 0
|د.ك 0
|د.ك 0
|د.ك 0
|Rata-rata
|د.ك 0
|د.ك 0
|د.ك 0
|د.ك 0
|Volatilitas
|+6.09%
|+12.43%
|+43.40%
|+94.91%
|Perubahan
|+0.11%
|+1.28%
|-36.27%
|-33.05%
Prakiraan Harga Cheqd dalam KWD untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Cheqd dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan CHEQ ke KWD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga CHEQ untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Cheqd dapat mencapai sekitar د.ك0.00061355 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga CHEQ untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, CHEQ mungkin naik menjadi sekitar د.ك0.00071026 KWD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Cheqd kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan Cheqd
Ringkasan Dinar Kuwait
Statistik Pasar CHEQ ke KWD
1,269,692,454
CHEQ
Kurs CHEQ ke KWD Saat Ini
Harga live Cheqd (CHEQ) hari ini adalah د.ك 0.000585875090079269667, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CHEQ ke KWD saat ini adalah د.ك 0.000585875090079269667 per CHEQ.
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Dinar Kuwait (KWD), mata uang resmi Kuwait, bukan sekadar alat tukar; melainkan juga merupakan bukti kekuatan dan stabilitas ekonomi negara tersebut. Diperkenalkan pada tahun 1961, Dinar—yang biasa disingkat KWD dan dilambangkan dengan simbol د.ك—merupakan cerminan dari kekayaan minyak yang melimpah serta peran sentral Kuwait dalam pasar energi global. Nilai mata uang ini menjadi bukti kekuatan ekonomi Kuwait sekaligus posisinya sebagai pemain kunci dalam arena perdagangan internasional.
Dalam kehidupan sehari-hari warga Kuwait, Dinar digunakan dalam segala aspek transaksi ekonomi, mulai dari upah hingga harga barang dan jasa. Nilai Dinar yang tinggi juga memainkan peran penting dalam industri pariwisata, karena berpengaruh terhadap biaya perjalanan dan pengeluaran wisatawan yang berkunjung ke Kuwait. Selain itu, Dinar turut berkontribusi signifikan dalam sistem keuangan global melalui kiriman uang yang dikirim oleh populasi besar warga asing di Kuwait ke negara asal mereka. Arus keluar mata uang ini turut mendukung peredaran Dinar dalam ekosistem keuangan internasional.
Bank Sentral Kuwait mengelola Dinar Kuwait dengan menerapkan kebijakan moneter yang bertujuan menjaga nilai tinggi dan stabilitasnya. Kekuatan Dinar merupakan faktor krusial bagi ketahanan ekonomi Kuwait serta kemampuannya menarik investasi asing. Kebijakan moneter pruden Bank Sentral, yang didukung oleh cadangan devisa melimpah negara tersebut yang sebagian besar berasal dari pendapatan minyak, memberikan lindung nilai terhadap fluktuasi ekonomi dan semakin memperkokoh kekuatan mata uang ini.
Peran Dinar Kuwait dalam perekonomian negara ini tidak diragukan lagi. Dinar merupakan pilar utama ekonomi yang sangat bergantung pada ekspor minyak. Kekuatan Dinar mendukung stabilitas ekonomi domestik sekaligus memfasilitasi perdagangan internasional. Pada saat bersamaan, nilai Dinar yang kuat dapat memengaruhi daya saing ekspor non-minyak. Oleh karena itu, menyeimbangkan nilai Dinar menjadi kunci untuk menjaga neraca perdagangan yang sehat serta memastikan kesehatan ekonomi Kuwait secara keseluruhan.
Desain Dinar Kuwait juga patut diperhatikan. Mata uang ini menggabungkan unsur-unsur dari sejarah kaya, warisan budaya, dan pencapaian modern Kuwait. Uang kertas mencerminkan gambar landmark penting, kapal layar tradisional dhow, serta mahakarya arsitektur kontemporer, yang menjadi bukti perjalanan Kuwait dari sebuah pos dagang kecil menuju bangsa modern yang makmur.
Dalam ranah mata uang digital, kekuatan Dinar Kuwait juga terlihat jelas. Data pertukaran kripto ke fiat dari MEXC menunjukkan bahwa salah satu pasangan mata uang TRON yang paling populer adalah TRX ke KWD, dengan kode mata uang TRON adalah TRX. Hubungan antara mata uang kripto yang sering digunakan dengan Dinar ini menegaskan pentingnya Dinar dalam lanskap keuangan digital yang berkembang pesat. Dengan nilai tinggi dan stabilitasnya, Dinar Kuwait terus menjadi simbol kekuatan ekonomi negara tersebut, mencerminkan peran signifikan Kuwait baik dalam pasar keuangan global tradisional maupun digital.
Pasangan Perdagangan CHEQ yang Tersedia di MEXC
Spot
CHEQ/USDT
|0.00
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot CHEQ, yang mencakup pasar tempat Cheqd dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual CHEQ pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
Jelajahi pasangan perdagangan Futures CHEQ dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Cheqd untuk perdagangan strategis.
Beli Cheqd dengan KWD dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.
Deposit KWD
Danai akun Anda dengan KWD menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
Beli Cheqd
Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari Cheqd, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan KWD yang telah didepositkan.
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CHEQ dan KWD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Cheqd (CHEQ) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Cheqd
- Harga Saat Ini (USD): $0.001897
- Perubahan 7 Hari: +0.58%
- Tren 30 Hari: -36.41%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk CHEQ, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke KWD, harga USD CHEQ tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga CHEQ] [CHEQ ke USD]
Dinar Kuwait (KWD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (KWD/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- KWD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah CHEQ yang sama.
- KWD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs CHEQ ke KWD?
Kurs antara Cheqd (CHEQ) dan Dinar Kuwait (KWD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam CHEQ, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs CHEQ ke KWD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit KWD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal KWD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan KWD. Ketika KWD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti CHEQ, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Cheqd, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap CHEQ dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke KWD.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs CHEQ ke KWD di Indonesia?
Kurs CHEQ ke KWD di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari CHEQ (sering kali dalam KWD) yang dikonversi ke KWD menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs CHEQ ke KWD sering berubah di Indonesia?
Kurs CHEQ ke KWD sering berubah karena CHEQ dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs CHEQ ke KWD di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs CHEQ ke KWD dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs CHEQ ke KWD mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi CHEQ ke KWD atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi CHEQ ke KWD dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren CHEQ terhadap KWD seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs CHEQ ke KWD di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan KWD, sehingga memengaruhi kurs meskipun CHEQ tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs CHEQ ke KWD?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs CHEQ ke KWD.
Dapatkah saya membandingkan kurs CHEQ ke KWD dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs CHEQ keKWD wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs CHEQ ke KWD sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga CHEQ, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi CHEQ ke KWD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga CHEQ ke KWD target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi CHEQ dan KWD di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk CHEQ dan KWD.
Apa perbedaan antara mengonversi CHEQ ke KWD dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara CHEQ dan KWD. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah CHEQ ke KWD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga CHEQ dalam KWD atau stablecoin. CHEQ ke KWD berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs CHEQ ke KWD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. KWD dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs CHEQ ke KWD yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.