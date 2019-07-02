Analisis Teknis Chiliz (CHZ) Hari Ini Halaman Analisis Chiliz menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CHZ. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Chiliz di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Chiliz (CHZ) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01346 -- -12.09% -24.64% -70.36%

Indikator Teknikal Chiliz

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Chiliz di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 2 Netral 4 Beli 20 Moving Averages : Strong Buy Jual 1 Netral 0 Beli 13 Indikator Teknis : Strong Buy Jual 1 Netral 4 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01344 0.01344 R2 0.01344 0.01343 R1 0.01343 0.01343 PP 0.01343 0.01343 S1 0.01342 0.01342 S2 0.01342 0.01342 S3 0.01341 0.01342

Sinyal Pasar Chiliz Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.33M $6.91 M $6.58 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $1.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $1.00 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.08M Pembelian Aktif 7 Hari $2.71 M Penjualan Aktif 7 Hari $2.63 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Chiliz Aliran Masuk Bersih Harga CHZUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 -$0.08 M 0.01 2026-07-26 -$0.04 M 0.01 2026-07-25 -$0.12 M 0.01 2026-07-24 -$0.27 M 0.01 2026-07-23 -$0.06 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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