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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Chiliz, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Chiliz, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Chiliz (CHZ) Hari Ini

Analisis Teknis Chiliz (CHZ) Hari Ini

Halaman Analisis Chiliz menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CHZ. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Chiliz di bawah ini.

Perubahan Harga Chiliz (CHZ)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01346---12.09%-24.64%-70.36%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Chiliz

Indikator Teknikal Chiliz

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Chiliz di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 2
Netral 4
Beli 20
Moving Averages:Strong BuyJual 1Netral 0Beli 13
Indikator Teknis:Strong BuyJual 1Netral 4Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01344
0.01344
R2
0.01344
0.01343
R1
0.01343
0.01343
PP
0.01343
0.01343
S1
0.01342
0.01342
S2
0.01342
0.01342
S3
0.01341
0.01342

Sinyal Pasar Chiliz

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.33M
$6.91 M
$6.58 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$1.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$1.00 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.08M
Pembelian Aktif 7 Hari
$2.71 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$2.63 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Chiliz

Aliran Masuk BersihHarga CHZUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27-$0.08 M0.01
2026-07-26-$0.04 M0.01
2026-07-25-$0.12 M0.01
2026-07-24-$0.27 M0.01
2026-07-23-$0.06 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Chiliz Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Chiliz (CHZ) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Chiliz secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CHZ/USDT
$0.01346
$0.01346$0.01346
0.00%
0.00% (USDT)
CHZ/USDC
$0.01347
$0.01347$0.01347
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 CHZ = 0.01346 USD

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