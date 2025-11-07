Apa yang dimaksud dengan Clashub (CLASHUB)

Clashub is an NFT card game that can offer a Play2Earn system in its token economy for all launched or upcoming NFT collections. The Clashub algorithm transforms NFTs owned by players into playing cards that can be used within the Clashub if NFTs belong to an approved collection. Players using these cards, fight their opponents and can earn CLASH Tokens.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Clashub Berapa nilai Clashub (CLASHUB) hari ini? Harga live CLASHUB dalam USD adalah 0.00082 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CLASHUB ke USD saat ini? $ 0.00082 . Cobalah Harga CLASHUB ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Clashub? Kapitalisasi pasar CLASHUB adalah $ 433.68K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CLASHUB? Suplai beredar CLASHUB adalah 528.88M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CLASHUB? CLASHUB mencapai harga ATH sebesar 0.026975612460007094 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CLASHUB? CLASHUB mencapai harga ATL 0.000536016054711468 USD . Berapa volume perdagangan CLASHUB? Volume perdagangan 24 jam live CLASHUB adalah $ 7.01K USD . Akankah harga CLASHUB naik lebih tinggi tahun ini? CLASHUB mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CLASHUB untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

