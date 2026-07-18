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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Compound, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Compound, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Compound (COMP) Hari Ini

Analisis Teknis Compound (COMP) Hari Ini

Halaman Analisis Compound menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari COMP. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Compound di bawah ini.

Perubahan Harga Compound (COMP)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$16.87---0.54%+6.63%-29.06%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Compound

Indikator Teknikal Compound

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Compound di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 2
Netral 1
Beli 23
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:Strong BuyJual 2Netral 1Beli 9
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
16.8666
16.8633
R2
16.8633
16.8595
R1
16.8566
16.8571
PP
16.8533
16.8533
S1
16.8466
16.8495
S2
16.8433
16.8471
S3
16.8366
16.8433

Sinyal Pasar Compound

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
1.34M
$4.89 M
$3.55 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.05M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.18 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.14 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.06M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.42 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.36 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Compound

Aliran Masuk BersihHarga COMPUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.03 M16.88
2026-07-27-$0.10 M16.67
2026-07-26$0.04 M17.47
2026-07-25$0.00 M17.37
2026-07-24-$0.02 M17.09

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Compound (COMP) di MEXC

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
COMP/USDT
$16.87
$16.87$16.87
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 COMP = 16.87 USD

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