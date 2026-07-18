Analisis Teknis Compound (COMP) Hari Ini Halaman Analisis Compound menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari COMP. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Compound di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Compound (COMP) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $16.87 -- -0.54% +6.63% -29.06%

Indikator Teknikal Compound

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Compound di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 2 Netral 1 Beli 23 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Strong Buy Jual 2 Netral 1 Beli 9 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 16.8666 16.8633 R2 16.8633 16.8595 R1 16.8566 16.8571 PP 16.8533 16.8533 S1 16.8466 16.8495 S2 16.8433 16.8471 S3 16.8366 16.8433

Sinyal Pasar Compound Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 1.34M $4.89 M $3.55 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.05M Pembelian Aktif 3 Hari $0.18 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.14 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.06M Pembelian Aktif 7 Hari $0.42 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.36 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Compound Aliran Masuk Bersih Harga COMPUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.03 M 16.88 2026-07-27 -$0.10 M 16.67 2026-07-26 $0.04 M 17.47 2026-07-25 $0.00 M 17.37 2026-07-24 -$0.02 M 17.09 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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