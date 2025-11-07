Apa yang dimaksud dengan Cratos (CRTS)

CRATOS adalah token V2E (Vote to Earn) yang digunakan dalam aplikasi CRATOS, platform voting real-time yang telah mengamankan jumlah total 350.000 unduhan dan sejauh ini lebih dari 150.000 pengguna. Pengguna bisa mendapatkan token sebagai hadiah dengan aktivitas mereka di aplikasi. Hasil pemungutan suara akan segera ditampilkan dengan data geografis dan direkam ke dalam blockchain.

Cratos tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Cratos Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa CRTS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Cratos di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Cratos dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Cratos (USD)

Berapa nilai Cratos (CRTS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Cratos (CRTS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Cratos.

Cek prediksi harga Cratos sekarang!

Tokenomi Cratos (CRTS)

Memahami tokenomi Cratos (CRTS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CRTS sekarang!

Cara membeli Cratos (CRTS)

Ingin mengetahui cara membeli Cratos? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Cratos di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CRTS ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Cratos

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Cratos, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Cratos Berapa nilai Cratos (CRTS) hari ini? Harga live CRTS dalam USD adalah 0.0001146 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga CRTS ke USD saat ini? $ 0.0001146 . Cobalah Harga CRTS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Cratos? Kapitalisasi pasar CRTS adalah $ 5.65M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar CRTS? Suplai beredar CRTS adalah 49.30B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) CRTS? CRTS mencapai harga ATH sebesar 3.005453985608275 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) CRTS? CRTS mencapai harga ATL 0.000108263138916615 USD . Berapa volume perdagangan CRTS? Volume perdagangan 24 jam live CRTS adalah $ 229.06K USD . Akankah harga CRTS naik lebih tinggi tahun ini? CRTS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CRTS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Cratos (CRTS)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

