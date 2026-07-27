Analisis Teknis Curve (CRV) Hari Ini Halaman Analisis Curve menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CRV. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Curve di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Curve (CRV) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.206 -- -5.34% +6.95% -9.85%

Indikator Teknikal Curve

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Curve di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Buy Jual 3 Netral 3 Beli 20 Moving Averages : Strong Buy Jual 1 Netral 0 Beli 13 Indikator Teknis : Beli Jual 2 Netral 3 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.2058 0.2057 R2 0.2057 0.2057 R1 0.2057 0.2057 PP 0.2056 0.2056 S1 0.2056 0.2056 S2 0.2055 0.2056 S3 0.2055 0.2055

Sinyal Pasar Curve Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.50M $13.06 M $13.56 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.04M Pembelian Aktif 3 Hari $1.18 M Penjualan Aktif 3 Hari $1.14 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.10M Pembelian Aktif 7 Hari $2.84 M Penjualan Aktif 7 Hari $2.75 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Curve Aliran Masuk Bersih Harga CRVUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-27 $0.04 M 0.21 2026-07-26 -$0.16 M 0.20 2026-07-25 $0.13 M 0.20 2026-07-24 -$0.14 M 0.20 2026-07-23 -$0.11 M 0.21 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Curve (CRV) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Curve secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam CRV / USDT $0.206 $0.206 $0.206 0.00% 0.00% (USDT) Trade CRV / USDC $0.2059 $0.2059 $0.2059 0.00% 0.00% (USDT) Trade CRV / ETH $0.00010606 $0.00010606 $0.00010606 0.00% 0.00% (USDT) Trade