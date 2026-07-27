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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Curve, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Curve, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Curve (CRV) Hari Ini

Analisis Teknis Curve (CRV) Hari Ini

Halaman Analisis Curve menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CRV. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Curve di bawah ini.

Perubahan Harga Curve (CRV)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.206---5.34%+6.95%-9.85%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Curve

Indikator Teknikal Curve

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Curve di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Buy
Jual 3
Netral 3
Beli 20
Moving Averages:Strong BuyJual 1Netral 0Beli 13
Indikator Teknis:BeliJual 2Netral 3Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.2058
0.2057
R2
0.2057
0.2057
R1
0.2057
0.2057
PP
0.2056
0.2056
S1
0.2056
0.2056
S2
0.2055
0.2056
S3
0.2055
0.2055

Sinyal Pasar Curve

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.50M
$13.06 M
$13.56 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.04M
Pembelian Aktif 3 Hari
$1.18 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$1.14 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.10M
Pembelian Aktif 7 Hari
$2.84 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$2.75 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Curve

Aliran Masuk BersihHarga CRVUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-27$0.04 M0.21
2026-07-26-$0.16 M0.20
2026-07-25$0.13 M0.20
2026-07-24-$0.14 M0.20
2026-07-23-$0.11 M0.21

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Curve Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Curve (CRV) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Curve secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CRV/USDT
$0.206
$0.206$0.206
0.00%
0.00% (USDT)
CRV/USDC
$0.2059
$0.2059$0.2059
0.00%
0.00% (USDT)
CRV/ETH
$0.00010606
$0.00010606$0.00010606
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 CRV = 0.206 USD

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