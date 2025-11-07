BursaDEX+
Harga live CASPER hari ini adalah 0.006863 USD. Lacak informasi harga aktual CSPR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga CSPR dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga CASPER(CSPR)

Harga Live 1 CSPR ke USD:

$0.006863
-0.47%1D
USD
Grafik Harga Live CASPER (CSPR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:21:26 (UTC+8)

Informasi Harga CASPER (CSPR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.006634
Low 24 Jam
$ 0.00779
High 24 Jam

$ 0.006634
$ 0.00779
$ 1.36330943
$ 0.006247679314270495
+0.05%

-0.47%

-10.58%

-10.58%

Harga aktual CASPER (CSPR) adalah $ 0.006863. Selama 24 jam terakhir, CSPR diperdagangkan antara low $ 0.006634 dan high $ 0.00779, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highCSPR adalah $ 1.36330943, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.006247679314270495.

Dalam hal kinerja jangka pendek, CSPR telah berubah sebesar +0.05% selama 1 jam terakhir, -0.47% selama 24 jam, dan -10.58% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar CASPER (CSPR)

No.307

$ 93.08M
$ 135.40K
$ 96.37M
13.56B
14,042,119,561
2021-05-11 00:00:00

CSPR

Kapitalisasi Pasar CASPER saat ini adalah $ 93.08M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 135.40K. Suplai beredar CSPR adalah 13.56B, dan total suplainya sebesar 14042119561. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 96.37M.

Riwayat Harga CASPER (CSPR) USD

Pantau perubahan harga CASPER untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00003241-0.47%
30 Days$ -0.002183-24.14%
60 Hari$ -0.002848-29.33%
90 Hari$ -0.004703-40.67%
Perubahan Harga CASPER Hari Ini

Hari ini, CSPR tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00003241 (-0.47%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga CASPER 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.002183 (-24.14%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga CASPER 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, CSPR terlihat mengalami perubahan $ -0.002848 (-29.33%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga CASPER 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.004703 (-40.67%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari CASPER (CSPR)?

Lihat halaman Riwayat Harga CASPER sekarang.

Apa yang dimaksud dengan CASPER (CSPR)

Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.

CASPER tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi CASPER Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa CSPR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang CASPER di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli CASPER dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga CASPER (USD)

Berapa nilai CASPER (CSPR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CASPER (CSPR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CASPER.

Cek prediksi harga CASPER sekarang!

Tokenomi CASPER (CSPR)

Memahami tokenomi CASPER (CSPR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token CSPR sekarang!

Cara membeli CASPER (CSPR)

Ingin mengetahui cara membeli CASPER? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli CASPER di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

CSPR ke Mata Uang Lokal

1 CASPER(CSPR) ke VND
180.599845
1 CASPER(CSPR) ke AUD
A$0.01056902
1 CASPER(CSPR) ke GBP
0.00521588
1 CASPER(CSPR) ke EUR
0.00590218
1 CASPER(CSPR) ke USD
$0.006863
1 CASPER(CSPR) ke MYR
RM0.02868734
1 CASPER(CSPR) ke TRY
0.28954997
1 CASPER(CSPR) ke JPY
¥1.043176
1 CASPER(CSPR) ke ARS
ARS$9.96075231
1 CASPER(CSPR) ke RUB
0.55755012
1 CASPER(CSPR) ke INR
0.60854221
1 CASPER(CSPR) ke IDR
Rp114.38328758
1 CASPER(CSPR) ke PHP
0.40505426
1 CASPER(CSPR) ke EGP
￡E.0.3246199
1 CASPER(CSPR) ke BRL
R$0.03671705
1 CASPER(CSPR) ke CAD
C$0.00967683
1 CASPER(CSPR) ke BDT
0.83735463
1 CASPER(CSPR) ke NGN
9.87475892
1 CASPER(CSPR) ke COP
$26.29496683
1 CASPER(CSPR) ke ZAR
R.0.11927894
1 CASPER(CSPR) ke UAH
0.28865778
1 CASPER(CSPR) ke TZS
T.Sh.16.862391
1 CASPER(CSPR) ke VES
Bs1.557901
1 CASPER(CSPR) ke CLP
$6.471809
1 CASPER(CSPR) ke PKR
Rs1.93975832
1 CASPER(CSPR) ke KZT
3.61014389
1 CASPER(CSPR) ke THB
฿0.22229257
1 CASPER(CSPR) ke TWD
NT$0.21268437
1 CASPER(CSPR) ke AED
د.إ0.02518721
1 CASPER(CSPR) ke CHF
Fr0.0054904
1 CASPER(CSPR) ke HKD
HK$0.05332551
1 CASPER(CSPR) ke AMD
֏2.6244112
1 CASPER(CSPR) ke MAD
.د.م0.0638259
1 CASPER(CSPR) ke MXN
$0.12751454
1 CASPER(CSPR) ke SAR
ريال0.02573625
1 CASPER(CSPR) ke ETB
Br1.05614707
1 CASPER(CSPR) ke KES
KSh0.88642508
1 CASPER(CSPR) ke JOD
د.أ0.004865867
1 CASPER(CSPR) ke PLN
0.02525584
1 CASPER(CSPR) ke RON
лв0.0301972
1 CASPER(CSPR) ke SEK
kr0.06561028
1 CASPER(CSPR) ke BGN
лв0.01159847
1 CASPER(CSPR) ke HUF
Ft2.29450679
1 CASPER(CSPR) ke CZK
0.14460341
1 CASPER(CSPR) ke KWD
د.ك0.002100078
1 CASPER(CSPR) ke ILS
0.02244201
1 CASPER(CSPR) ke BOB
Bs0.0473547
1 CASPER(CSPR) ke AZN
0.0116671
1 CASPER(CSPR) ke TJS
SM0.06327686
1 CASPER(CSPR) ke GEL
0.01859873
1 CASPER(CSPR) ke AOA
Kz6.29055717
1 CASPER(CSPR) ke BHD
.د.ب0.002587351
1 CASPER(CSPR) ke BMD
$0.006863
1 CASPER(CSPR) ke DKK
kr0.04433498
1 CASPER(CSPR) ke HNL
L0.18077142
1 CASPER(CSPR) ke MUR
0.315698
1 CASPER(CSPR) ke NAD
$0.11921031
1 CASPER(CSPR) ke NOK
kr0.06993397
1 CASPER(CSPR) ke NZD
$0.01214751
1 CASPER(CSPR) ke PAB
B/.0.006863
1 CASPER(CSPR) ke PGK
K0.0288246
1 CASPER(CSPR) ke QAR
ر.ق0.02498132
1 CASPER(CSPR) ke RSD
дин.0.6965945
1 CASPER(CSPR) ke UZS
soʻm82.68672797
1 CASPER(CSPR) ke ALL
L0.57546255
1 CASPER(CSPR) ke ANG
ƒ0.01228477
1 CASPER(CSPR) ke AWG
ƒ0.0123534
1 CASPER(CSPR) ke BBD
$0.013726
1 CASPER(CSPR) ke BAM
KM0.01159847
1 CASPER(CSPR) ke BIF
Fr20.238987
1 CASPER(CSPR) ke BND
$0.0089219
1 CASPER(CSPR) ke BSD
$0.006863
1 CASPER(CSPR) ke JMD
$1.10048205
1 CASPER(CSPR) ke KHR
27.56221978
1 CASPER(CSPR) ke KMF
Fr2.88246
1 CASPER(CSPR) ke LAK
149.19564919
1 CASPER(CSPR) ke LKR
රු2.09232281
1 CASPER(CSPR) ke MDL
L0.116671
1 CASPER(CSPR) ke MGA
Ar30.9143835
1 CASPER(CSPR) ke MOP
P0.054904
1 CASPER(CSPR) ke MVR
0.1056902
1 CASPER(CSPR) ke MWK
MK11.91492293
1 CASPER(CSPR) ke MZN
MT0.43888885
1 CASPER(CSPR) ke NPR
रु0.9724871
1 CASPER(CSPR) ke PYG
48.672396
1 CASPER(CSPR) ke RWF
Fr9.958213
1 CASPER(CSPR) ke SBD
$0.05648249
1 CASPER(CSPR) ke SCR
0.10328815
1 CASPER(CSPR) ke SRD
$0.2642255
1 CASPER(CSPR) ke SVC
$0.05998262
1 CASPER(CSPR) ke SZL
L0.11914168
1 CASPER(CSPR) ke TMT
m0.0240205
1 CASPER(CSPR) ke TND
د.ت0.020307617
1 CASPER(CSPR) ke TTD
$0.04646251
1 CASPER(CSPR) ke UGX
Sh23.993048
1 CASPER(CSPR) ke XAF
Fr3.891321
1 CASPER(CSPR) ke XCD
$0.0185301
1 CASPER(CSPR) ke XOF
Fr3.891321
1 CASPER(CSPR) ke XPF
Fr0.706889
1 CASPER(CSPR) ke BWP
P0.09230735
1 CASPER(CSPR) ke BZD
$0.01379463
1 CASPER(CSPR) ke CVE
$0.65774992
1 CASPER(CSPR) ke DJF
Fr1.214751
1 CASPER(CSPR) ke DOP
$0.44135953
1 CASPER(CSPR) ke DZD
د.ج0.89548424
1 CASPER(CSPR) ke FJD
$0.01564764
1 CASPER(CSPR) ke GNF
Fr59.673785
1 CASPER(CSPR) ke GTQ
Q0.05257058
1 CASPER(CSPR) ke GYD
$1.43546508
1 CASPER(CSPR) ke ISK
kr0.864738

Sumber Daya CASPER

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai CASPER, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi CASPER
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang CASPER

Berapa nilai CASPER (CSPR) hari ini?
Harga live CSPR dalam USD adalah 0.006863 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga CSPR ke USD saat ini?
Harga CSPR ke USD saat ini adalah $ 0.006863. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar CASPER?
Kapitalisasi pasar CSPR adalah $ 93.08M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar CSPR?
Suplai beredar CSPR adalah 13.56B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) CSPR?
CSPR mencapai harga ATH sebesar 1.36330943 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) CSPR?
CSPR mencapai harga ATL 0.006247679314270495 USD.
Berapa volume perdagangan CSPR?
Volume perdagangan 24 jam live CSPR adalah $ 135.40K USD.
Akankah harga CSPR naik lebih tinggi tahun ini?
CSPR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga CSPR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting CASPER (CSPR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

