Analisis Teknis CertiK (CTK) Hari Ini Halaman Analisis CertiK menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CTK. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis CertiK di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga CertiK (CTK) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0983 -- -3.82% -7.62% -45.64%

Indikator Teknikal CertiK

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari CertiK di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 8 Netral 11 Beli 7 Moving Averages : Beli Jual 2 Netral 6 Beli 6 Indikator Teknis : Strong Sell Jual 6 Netral 5 Beli 1 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.0981 0.0981 R2 0.0981 0.098 R1 0.098 0.098 PP 0.098 0.098 S1 0.0979 0.0979 S2 0.0979 0.0979 S3 0.0978 0.0979

Sinyal Pasar CertiK Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.34M $6.16 M $6.50 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.04 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal CertiK Aliran Masuk Bersih Harga CTKUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.10 2026-07-27 -$0.01 M 0.10 2026-07-26 $0.00 M 0.10 2026-07-25 $0.01 M 0.10 2026-07-24 -$0.01 M 0.10 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar CertiK (CTK) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume CertiK secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam CTK / USDT $0.0983 $0.0983 $0.0983 0.00% 0.00% (USDT) Trade