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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang CertiK, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang CertiK, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis CertiK (CTK) Hari Ini

Analisis Teknis CertiK (CTK) Hari Ini

Halaman Analisis CertiK menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari CTK. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis CertiK di bawah ini.

Perubahan Harga CertiK (CTK)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0983---3.82%-7.62%-45.64%
Ketahui selengkapnya tentang Harga CertiK

Indikator Teknikal CertiK

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari CertiK di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 8
Netral 11
Beli 7
Moving Averages:BeliJual 2Netral 6Beli 6
Indikator Teknis:Strong SellJual 6Netral 5Beli 1
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0981
0.0981
R2
0.0981
0.098
R1
0.098
0.098
PP
0.098
0.098
S1
0.0979
0.0979
S2
0.0979
0.0979
S3
0.0978
0.0979

Sinyal Pasar CertiK

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.34M
$6.16 M
$6.50 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.04 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal CertiK

Aliran Masuk BersihHarga CTKUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.10
2026-07-27-$0.01 M0.10
2026-07-26$0.00 M0.10
2026-07-25$0.01 M0.10
2026-07-24-$0.01 M0.10

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
CTK/USDT
$0.0983
$0.0983$0.0983
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 CTK = 0.0983 USD

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