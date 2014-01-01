Analisis Teknis DASH (DASH) Hari Ini Halaman Analisis DASH menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari DASH. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis DASH di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga DASH (DASH) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $31.24 -- -8.66% -5.31% -10.36%

Indikator Teknikal DASH

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari DASH di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 16 Netral 1 Beli 9 Moving Averages : Strong Sell Jual 12 Netral 0 Beli 2 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 1 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 31.23 31.21 R2 31.21 31.1985 R1 31.2 31.1914 PP 31.18 31.18 S1 31.17 31.1685 S2 31.15 31.1614 S3 31.14 31.15

Sinyal Pasar DASH Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.20M $3.11 M $3.31 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.19M Pembelian Aktif 3 Hari $1.33 M Penjualan Aktif 3 Hari $1.52 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.06M Pembelian Aktif 7 Hari $5.53 M Penjualan Aktif 7 Hari $5.59 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal DASH Aliran Masuk Bersih Harga DASHUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.07 M 32.27 2026-07-27 -$0.27 M 32.08 2026-07-26 -$0.12 M 32.56 2026-07-25 -$0.43 M 32.30 2026-07-24 -$0.28 M 32.40 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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