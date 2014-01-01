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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang DASH, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang DASH, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis DASH (DASH) Hari Ini

Analisis Teknis DASH (DASH) Hari Ini

Halaman Analisis DASH menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari DASH. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis DASH di bawah ini.

Perubahan Harga DASH (DASH)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$31.24---8.66%-5.31%-10.36%
Ketahui selengkapnya tentang Harga DASH

Indikator Teknikal DASH

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari DASH di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 16
Netral 1
Beli 9
Moving Averages:Strong SellJual 12Netral 0Beli 2
Indikator Teknis:BeliJual 4Netral 1Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
31.23
31.21
R2
31.21
31.1985
R1
31.2
31.1914
PP
31.18
31.18
S1
31.17
31.1685
S2
31.15
31.1614
S3
31.14
31.15

Sinyal Pasar DASH

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.20M
$3.11 M
$3.31 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.19M
Pembelian Aktif 3 Hari
$1.33 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$1.52 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.06M
Pembelian Aktif 7 Hari
$5.53 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$5.59 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal DASH

Aliran Masuk BersihHarga DASHUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.07 M32.27
2026-07-27-$0.27 M32.08
2026-07-26-$0.12 M32.56
2026-07-25-$0.43 M32.30
2026-07-24-$0.28 M32.40

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi DASH Selengkapnya

Perdagangkan Pasar DASH (DASH) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume DASH secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
DASH/USDT
$31.24
$31.24$31.24
0.00%
0.00% (USDT)
DASH/USDC
$31.15
$31.15$31.15
0.00%
0.00% (USDT)
DASH/BTC
$0.0004903
$0.0004903$0.0004903
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 DASH = 31.24 USD

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