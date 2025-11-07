BursaDEX+
Harga live Dolomite hari ini adalah 0.06157 USD. Lacak informasi harga aktual DOLO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DOLO dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Dolomite

Harga Dolomite(DOLO)

Harga Live 1 DOLO ke USD:

$0.06157
-2.91%1D
USD
Grafik Harga Live Dolomite (DOLO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:23:28 (UTC+8)

Informasi Harga Dolomite (DOLO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.06148
Low 24 Jam
$ 0.06931
High 24 Jam

$ 0.06148
$ 0.06931
$ 0.36803596089428636
$ 0.029056452455781562
-1.92%

-2.91%

-17.32%

-17.32%

Harga aktual Dolomite (DOLO) adalah $ 0.06157. Selama 24 jam terakhir, DOLO diperdagangkan antara low $ 0.06148 dan high $ 0.06931, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDOLO adalah $ 0.36803596089428636, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.029056452455781562.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DOLO telah berubah sebesar -1.92% selama 1 jam terakhir, -2.91% selama 24 jam, dan -17.32% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Dolomite (DOLO)

No.664

$ 27.19M
$ 118.76K
$ 61.57M
441.62M
1,000,000,000
998,851,995.6451048
44.16%

ETH

Kapitalisasi Pasar Dolomite saat ini adalah $ 27.19M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 118.76K. Suplai beredar DOLO adalah 441.62M, dan total suplainya sebesar 998851995.6451048. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 61.57M.

Riwayat Harga Dolomite (DOLO) USD

Pantau perubahan harga Dolomite untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0018454-2.91%
30 Days$ -0.04422-41.80%
60 Hari$ -0.13324-68.40%
90 Hari$ -0.13185-68.17%
Perubahan Harga Dolomite Hari Ini

Hari ini, DOLO tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0018454 (-2.91%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Dolomite 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.04422 (-41.80%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Dolomite 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, DOLO terlihat mengalami perubahan $ -0.13324 (-68.40%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Dolomite 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.13185 (-68.17%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Dolomite (DOLO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Dolomite sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Dolomite (DOLO)

Dolomite is a next-generation decentralized money market protocol and DEX that offers broad token support and capital efficiency with its virtual liquidity system. Dolomite combines the strengths of a DEX and a lending protocol into the most capital efficient and modular protocol DeFi has seen yet! Dolomite is capable of offering over-collateralized loans, margin trading, spot trading and other financial instruments.

Dolomite tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Dolomite Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa DOLO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Dolomite di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Dolomite dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Dolomite (USD)

Berapa nilai Dolomite (DOLO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Dolomite (DOLO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dolomite.

Cek prediksi harga Dolomite sekarang!

Tokenomi Dolomite (DOLO)

Memahami tokenomi Dolomite (DOLO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DOLO sekarang!

Cara membeli Dolomite (DOLO)

Ingin mengetahui cara membeli Dolomite? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Dolomite di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

DOLO ke Mata Uang Lokal

1 Dolomite(DOLO) ke VND
1,620.21455
1 Dolomite(DOLO) ke AUD
A$0.0948178
1 Dolomite(DOLO) ke GBP
0.0467932
1 Dolomite(DOLO) ke EUR
0.0529502
1 Dolomite(DOLO) ke USD
$0.06157
1 Dolomite(DOLO) ke MYR
RM0.2573626
1 Dolomite(DOLO) ke TRY
2.5976383
1 Dolomite(DOLO) ke JPY
¥9.35864
1 Dolomite(DOLO) ke ARS
ARS$89.3608509
1 Dolomite(DOLO) ke RUB
5.0019468
1 Dolomite(DOLO) ke INR
5.4594119
1 Dolomite(DOLO) ke IDR
Rp1,026.1662562
1 Dolomite(DOLO) ke PHP
3.6338614
1 Dolomite(DOLO) ke EGP
￡E.2.912261
1 Dolomite(DOLO) ke BRL
R$0.3293995
1 Dolomite(DOLO) ke CAD
C$0.0868137
1 Dolomite(DOLO) ke BDT
7.5121557
1 Dolomite(DOLO) ke NGN
88.5893788
1 Dolomite(DOLO) ke COP
$235.8999137
1 Dolomite(DOLO) ke ZAR
R.1.0700866
1 Dolomite(DOLO) ke UAH
2.5896342
1 Dolomite(DOLO) ke TZS
T.Sh.151.27749
1 Dolomite(DOLO) ke VES
Bs13.97639
1 Dolomite(DOLO) ke CLP
$58.06051
1 Dolomite(DOLO) ke PKR
Rs17.4021448
1 Dolomite(DOLO) ke KZT
32.3876671
1 Dolomite(DOLO) ke THB
฿1.9942523
1 Dolomite(DOLO) ke TWD
NT$1.9080543
1 Dolomite(DOLO) ke AED
د.إ0.2259619
1 Dolomite(DOLO) ke CHF
Fr0.049256
1 Dolomite(DOLO) ke HKD
HK$0.4783989
1 Dolomite(DOLO) ke AMD
֏23.544368
1 Dolomite(DOLO) ke MAD
.د.م0.572601
1 Dolomite(DOLO) ke MXN
$1.1439706
1 Dolomite(DOLO) ke SAR
ريال0.2308875
1 Dolomite(DOLO) ke ETB
Br9.4750073
1 Dolomite(DOLO) ke KES
KSh7.9523812
1 Dolomite(DOLO) ke JOD
د.أ0.04365313
1 Dolomite(DOLO) ke PLN
0.2265776
1 Dolomite(DOLO) ke RON
лв0.270908
1 Dolomite(DOLO) ke SEK
kr0.5886092
1 Dolomite(DOLO) ke BGN
лв0.1040533
1 Dolomite(DOLO) ke HUF
Ft20.5846981
1 Dolomite(DOLO) ke CZK
1.2972799
1 Dolomite(DOLO) ke KWD
د.ك0.01884042
1 Dolomite(DOLO) ke ILS
0.2013339
1 Dolomite(DOLO) ke BOB
Bs0.424833
1 Dolomite(DOLO) ke AZN
0.104669
1 Dolomite(DOLO) ke TJS
SM0.5676754
1 Dolomite(DOLO) ke GEL
0.1668547
1 Dolomite(DOLO) ke AOA
Kz56.4344463
1 Dolomite(DOLO) ke BHD
.د.ب0.02321189
1 Dolomite(DOLO) ke BMD
$0.06157
1 Dolomite(DOLO) ke DKK
kr0.3977422
1 Dolomite(DOLO) ke HNL
L1.6217538
1 Dolomite(DOLO) ke MUR
2.83222
1 Dolomite(DOLO) ke NAD
$1.0694709
1 Dolomite(DOLO) ke NOK
kr0.6273983
1 Dolomite(DOLO) ke NZD
$0.1089789
1 Dolomite(DOLO) ke PAB
B/.0.06157
1 Dolomite(DOLO) ke PGK
K0.258594
1 Dolomite(DOLO) ke QAR
ر.ق0.2241148
1 Dolomite(DOLO) ke RSD
дин.6.249355
1 Dolomite(DOLO) ke UZS
soʻm741.8070583
1 Dolomite(DOLO) ke ALL
L5.1626445
1 Dolomite(DOLO) ke ANG
ƒ0.1102103
1 Dolomite(DOLO) ke AWG
ƒ0.110826
1 Dolomite(DOLO) ke BBD
$0.12314
1 Dolomite(DOLO) ke BAM
KM0.1040533
1 Dolomite(DOLO) ke BIF
Fr181.56993
1 Dolomite(DOLO) ke BND
$0.080041
1 Dolomite(DOLO) ke BSD
$0.06157
1 Dolomite(DOLO) ke JMD
$9.8727495
1 Dolomite(DOLO) ke KHR
247.2688142
1 Dolomite(DOLO) ke KMF
Fr25.8594
1 Dolomite(DOLO) ke LAK
1,338.4782341
1 Dolomite(DOLO) ke LKR
රු18.7708459
1 Dolomite(DOLO) ke MDL
L1.04669
1 Dolomite(DOLO) ke MGA
Ar277.342065
1 Dolomite(DOLO) ke MOP
P0.49256
1 Dolomite(DOLO) ke MVR
0.948178
1 Dolomite(DOLO) ke MWK
MK106.8922927
1 Dolomite(DOLO) ke MZN
MT3.9374015
1 Dolomite(DOLO) ke NPR
रु8.724469
1 Dolomite(DOLO) ke PYG
436.65444
1 Dolomite(DOLO) ke RWF
Fr89.33807
1 Dolomite(DOLO) ke SBD
$0.5067211
1 Dolomite(DOLO) ke SCR
0.9266285
1 Dolomite(DOLO) ke SRD
$2.370445
1 Dolomite(DOLO) ke SVC
$0.5381218
1 Dolomite(DOLO) ke SZL
L1.0688552
1 Dolomite(DOLO) ke TMT
m0.215495
1 Dolomite(DOLO) ke TND
د.ت0.18218563
1 Dolomite(DOLO) ke TTD
$0.4168289
1 Dolomite(DOLO) ke UGX
Sh215.24872
1 Dolomite(DOLO) ke XAF
Fr34.91019
1 Dolomite(DOLO) ke XCD
$0.166239
1 Dolomite(DOLO) ke XOF
Fr34.91019
1 Dolomite(DOLO) ke XPF
Fr6.34171
1 Dolomite(DOLO) ke BWP
P0.8281165
1 Dolomite(DOLO) ke BZD
$0.1237557
1 Dolomite(DOLO) ke CVE
$5.9008688
1 Dolomite(DOLO) ke DJF
Fr10.89789
1 Dolomite(DOLO) ke DOP
$3.9595667
1 Dolomite(DOLO) ke DZD
د.ج8.0336536
1 Dolomite(DOLO) ke FJD
$0.1403796
1 Dolomite(DOLO) ke GNF
Fr535.35115
1 Dolomite(DOLO) ke GTQ
Q0.4716262
1 Dolomite(DOLO) ke GYD
$12.8779812
1 Dolomite(DOLO) ke ISK
kr7.75782

Sumber Daya Dolomite

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Dolomite, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Dolomite
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Dolomite

Berapa nilai Dolomite (DOLO) hari ini?
Harga live DOLO dalam USD adalah 0.06157 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DOLO ke USD saat ini?
Harga DOLO ke USD saat ini adalah $ 0.06157. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Dolomite?
Kapitalisasi pasar DOLO adalah $ 27.19M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DOLO?
Suplai beredar DOLO adalah 441.62M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DOLO?
DOLO mencapai harga ATH sebesar 0.36803596089428636 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DOLO?
DOLO mencapai harga ATL 0.029056452455781562 USD.
Berapa volume perdagangan DOLO?
Volume perdagangan 24 jam live DOLO adalah $ 118.76K USD.
Akankah harga DOLO naik lebih tinggi tahun ini?
DOLO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DOLO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:23:28 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

