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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Dusk Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Dusk Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Dusk Network (DUSK) Hari Ini

Analisis Teknis Dusk Network (DUSK) Hari Ini

Halaman Analisis Dusk Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari DUSK. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Dusk Network di bawah ini.

Perubahan Harga Dusk Network (DUSK)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.06185---5.56%-19.75%-49.88%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Dusk Network

Indikator Teknikal Dusk Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Dusk Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 6
Netral 2
Beli 18
Moving Averages:Strong BuyJual 0Netral 0Beli 14
Indikator Teknis:NetralJual 6Netral 2Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.06134
0.06133
R2
0.06133
0.06133
R1
0.06133
0.06133
PP
0.06132
0.06132
S1
0.06132
0.06132
S2
0.06131
0.06132
S3
0.06131
0.06131

Sinyal Pasar Dusk Network

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.72M
$8.58 M
$9.30 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.05 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.13 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.13 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Dusk Network

Aliran Masuk BersihHarga DUSKUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.06
2026-07-27-$0.03 M0.06
2026-07-26-$0.03 M0.06
2026-07-25-$0.01 M0.06
2026-07-24-$0.03 M0.06

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Dusk Network (DUSK) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Dusk Network secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
DUSK/USDT
$0.06185
$0.06185$0.06185
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 DUSK = 0.06185 USD

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