Analisis Teknis Dusk Network (DUSK) Hari Ini Halaman Analisis Dusk Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari DUSK. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Dusk Network di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Dusk Network (DUSK) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.06185 -- -5.56% -19.75% -49.88%

Indikator Teknikal Dusk Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Dusk Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 6 Netral 2 Beli 18 Moving Averages : Strong Buy Jual 0 Netral 0 Beli 14 Indikator Teknis : Netral Jual 6 Netral 2 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.06134 0.06133 R2 0.06133 0.06133 R1 0.06133 0.06133 PP 0.06132 0.06132 S1 0.06132 0.06132 S2 0.06131 0.06132 S3 0.06131 0.06131

Sinyal Pasar Dusk Network Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.72M $8.58 M $9.30 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.05 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.13 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.13 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Dusk Network Aliran Masuk Bersih Harga DUSKUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.01 M 0.06 2026-07-27 -$0.03 M 0.06 2026-07-26 -$0.03 M 0.06 2026-07-25 -$0.01 M 0.06 2026-07-24 -$0.03 M 0.06 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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