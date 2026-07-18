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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Dymension, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Dymension, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Dymension (DYM) Hari Ini

Analisis Teknis Dymension (DYM) Hari Ini

Halaman Analisis Dymension menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari DYM. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Dymension di bawah ini.

Perubahan Harga Dymension (DYM)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.01429---4.16%-3.84%-24.12%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Dymension

Indikator Teknikal Dymension

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Dymension di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 8
Netral 7
Beli 11
Moving Averages:NetralJual 6Netral 4Beli 4
Indikator Teknis:BeliJual 2Netral 3Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.01427
0.01427
R2
0.01427
0.01426
R1
0.01426
0.01426
PP
0.01426
0.01426
S1
0.01425
0.01425
S2
0.01425
0.01425
S3
0.01424
0.01425

Sinyal Pasar Dymension

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.61M
$6.65 M
$7.26 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.02M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.07 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.05 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.16 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.15 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Dymension

Aliran Masuk BersihHarga DYMUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M0.01
2026-07-27-$0.01 M0.01
2026-07-26-$0.03 M0.01
2026-07-25$0.02 M0.01
2026-07-24-$0.04 M0.01

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
DYM/USDT
$0.01429
$0.01429$0.01429
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 DYM = 0.01429 USD

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