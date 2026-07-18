Analisis Teknis Dymension (DYM) Hari Ini Halaman Analisis Dymension menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari DYM. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Dymension di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Dymension (DYM) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.01429 -- -4.16% -3.84% -24.12%

Indikator Teknikal Dymension

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Dymension di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 8 Netral 7 Beli 11 Moving Averages : Netral Jual 6 Netral 4 Beli 4 Indikator Teknis : Beli Jual 2 Netral 3 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.01427 0.01427 R2 0.01427 0.01426 R1 0.01426 0.01426 PP 0.01426 0.01426 S1 0.01425 0.01425 S2 0.01425 0.01425 S3 0.01424 0.01425

Sinyal Pasar Dymension Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.61M $6.65 M $7.26 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.02M Pembelian Aktif 3 Hari $0.07 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.05 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.16 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.15 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Dymension Aliran Masuk Bersih Harga DYMUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 0.01 2026-07-27 -$0.01 M 0.01 2026-07-26 -$0.03 M 0.01 2026-07-25 $0.02 M 0.01 2026-07-24 -$0.04 M 0.01 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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