Analisis Teknis MULTIVERSX (EGLD) Hari Ini Halaman Analisis MULTIVERSX menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari EGLD. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis MULTIVERSX di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga MULTIVERSX (EGLD) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $2.748 -- -12.71% +9.26% -34.75%

Indikator Teknikal MULTIVERSX

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari MULTIVERSX di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 21 Netral 1 Beli 4 Moving Averages : Strong Sell Jual 13 Netral 0 Beli 1 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 1 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 2.7533 2.7526 R2 2.7526 2.7519 R1 2.7513 2.7514 PP 2.7506 2.7506 S1 2.7493 2.7499 S2 2.7486 2.7494 S3 2.7473 2.7486

Sinyal Pasar MULTIVERSX Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.14M $7.67 M $7.81 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.09M Pembelian Aktif 3 Hari $0.28 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.37 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.06M Pembelian Aktif 7 Hari $1.06 M Penjualan Aktif 7 Hari $1.12 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal MULTIVERSX Aliran Masuk Bersih Harga EGLDUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 2.82 2026-07-27 $0.00 M 2.79 2026-07-26 -$0.02 M 2.85 2026-07-25 -$0.05 M 2.83 2026-07-24 $0.07 M 2.90 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar MULTIVERSX (EGLD) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume MULTIVERSX secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam EGLD / USDT $2.748 $2.748 $2.748 0.00% 0.00% (USDT) Trade EGLD / USDC $2.748 $2.748 $2.748 0.00% 0.00% (USDT) Trade