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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang MULTIVERSX, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang MULTIVERSX, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis MULTIVERSX (EGLD) Hari Ini

Analisis Teknis MULTIVERSX (EGLD) Hari Ini

Halaman Analisis MULTIVERSX menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari EGLD. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis MULTIVERSX di bawah ini.

Perubahan Harga MULTIVERSX (EGLD)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$2.748---12.71%+9.26%-34.75%
Ketahui selengkapnya tentang Harga MULTIVERSX

Indikator Teknikal MULTIVERSX

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari MULTIVERSX di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Sell
Jual 21
Netral 1
Beli 4
Moving Averages:Strong SellJual 13Netral 0Beli 1
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 1Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
2.7533
2.7526
R2
2.7526
2.7519
R1
2.7513
2.7514
PP
2.7506
2.7506
S1
2.7493
2.7499
S2
2.7486
2.7494
S3
2.7473
2.7486

Sinyal Pasar MULTIVERSX

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.14M
$7.67 M
$7.81 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.09M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.28 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.37 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.06M
Pembelian Aktif 7 Hari
$1.06 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$1.12 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal MULTIVERSX

Aliran Masuk BersihHarga EGLDUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M2.82
2026-07-27$0.00 M2.79
2026-07-26-$0.02 M2.85
2026-07-25-$0.05 M2.83
2026-07-24$0.07 M2.90

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi MULTIVERSX Selengkapnya

Perdagangkan Pasar MULTIVERSX (EGLD) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume MULTIVERSX secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
EGLD/USDT
$2.748
$2.748$2.748
0.00%
0.00% (USDT)
EGLD/USDC
$2.748
$2.748$2.748
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 EGLD = 2.748 USD

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