Analisis Teknis HeyElsa (ELSA) Hari Ini Halaman Analisis HeyElsa menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ELSA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis HeyElsa di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga HeyElsa (ELSA) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.04775 -- -1.12% +9.04% -38.20%

Indikator Teknikal HeyElsa

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari HeyElsa di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 10 Netral 3 Beli 13 Moving Averages : Netral Jual 7 Netral 1 Beli 6 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.04781 0.0478 R2 0.0478 0.0478 R1 0.0478 0.0478 PP 0.04779 0.04779 S1 0.04779 0.04779 S2 0.04778 0.04779 S3 0.04778 0.04778

Sinyal Pasar HeyElsa Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.12M $1.40 M $1.52 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.02 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.02 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.07 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.07 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal HeyElsa Aliran Masuk Bersih Harga ELSAUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-08-01 $0.00 M 0.05 2026-07-31 $0.01 M 0.05 2026-07-30 $0.01 M 0.05 2026-07-29 $0.00 M 0.05 2026-07-28 -$0.02 M 0.05 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar HeyElsa (ELSA) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume HeyElsa secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam ELSA / USDT $0.04775 $0.04775 $0.04775 +4.28% 1.80M (USDT) Trade