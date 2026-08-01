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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang HeyElsa, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang HeyElsa, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis HeyElsa (ELSA) Hari Ini

Analisis Teknis HeyElsa (ELSA) Hari Ini

Halaman Analisis HeyElsa menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ELSA. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis HeyElsa di bawah ini.

Perubahan Harga HeyElsa (ELSA)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.04775---1.12%+9.04%-38.20%
Ketahui selengkapnya tentang Harga HeyElsa

Indikator Teknikal HeyElsa

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari HeyElsa di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 10
Netral 3
Beli 13
Moving Averages:NetralJual 7Netral 1Beli 6
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.04781
0.0478
R2
0.0478
0.0478
R1
0.0478
0.0478
PP
0.04779
0.04779
S1
0.04779
0.04779
S2
0.04778
0.04779
S3
0.04778
0.04778

Sinyal Pasar HeyElsa

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.12M
$1.40 M
$1.52 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.02 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.02 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.07 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.07 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal HeyElsa

Aliran Masuk BersihHarga ELSAUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-08-01$0.00 M0.05
2026-07-31$0.01 M0.05
2026-07-30$0.01 M0.05
2026-07-29$0.00 M0.05
2026-07-28-$0.02 M0.05

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar HeyElsa (ELSA) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume HeyElsa secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ELSA/USDT
$0.04775
$0.04775$0.04775
+4.28%
1.80M (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ELSA = 0.04775 USD

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