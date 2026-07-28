Analisis Teknis Enjin (ENJ) Hari Ini
Perubahan Harga Enjin (ENJ)
|Harga Saat Ini
|24 Jam
|7 Hari
|30 Hari
|90 Hari
|$0.02524
|--
|-11.63%
|-14.45%
|-56.82%
Indikator Teknikal Enjin
Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Enjin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.
|Moving Averages:
|Jual
|Jual 10
|Netral 0
|Beli 4
|Indikator Teknis:
|Jual
|Jual 6
|Netral 4
|Beli 2
Sinyal Pasar Enjin
Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.
Aliran Modal Enjin
|Riwayat
|Aliran Masuk Bersih
|Harga
|2026-07-28
|$0.00 M
|0.03
|2026-07-27
|-$0.02 M
|0.03
|2026-07-26
|-$0.03 M
|0.03
|2026-07-25
|$0.03 M
|0.03
|2026-07-24
|$0.06 M
|0.03
Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.
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Penafian
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