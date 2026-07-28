Analisis Teknis Enjin (ENJ) Hari Ini Halaman Analisis Enjin menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ENJ. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Enjin di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Enjin (ENJ) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.02524 -- -11.63% -14.45% -56.82%

Indikator Teknikal Enjin

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Enjin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 16 Netral 4 Beli 6 Moving Averages : Jual Jual 10 Netral 0 Beli 4 Indikator Teknis : Jual Jual 6 Netral 4 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.02523 0.02522 R2 0.02522 0.02521 R1 0.02521 0.0252 PP 0.0252 0.0252 S1 0.02519 0.02519 S2 0.02518 0.02518 S3 0.02517 0.02518

Sinyal Pasar Enjin Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.01M $4.16 M $4.17 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.17 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.18 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.06M Pembelian Aktif 7 Hari $0.64 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.70 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Enjin Aliran Masuk Bersih Harga ENJUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.03 2026-07-27 -$0.02 M 0.03 2026-07-26 -$0.03 M 0.03 2026-07-25 $0.03 M 0.03 2026-07-24 $0.06 M 0.03 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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