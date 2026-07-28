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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Enjin, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Enjin, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Enjin (ENJ) Hari Ini

Analisis Teknis Enjin (ENJ) Hari Ini

Halaman Analisis Enjin menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ENJ. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Enjin di bawah ini.

Perubahan Harga Enjin (ENJ)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.02524---11.63%-14.45%-56.82%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Enjin

Indikator Teknikal Enjin

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Enjin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 16
Netral 4
Beli 6
Moving Averages:JualJual 10Netral 0Beli 4
Indikator Teknis:JualJual 6Netral 4Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.02523
0.02522
R2
0.02522
0.02521
R1
0.02521
0.0252
PP
0.0252
0.0252
S1
0.02519
0.02519
S2
0.02518
0.02518
S3
0.02517
0.02518

Sinyal Pasar Enjin

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.01M
$4.16 M
$4.17 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.17 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.18 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.06M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.64 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.70 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Enjin

Aliran Masuk BersihHarga ENJUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.03
2026-07-27-$0.02 M0.03
2026-07-26-$0.03 M0.03
2026-07-25$0.03 M0.03
2026-07-24$0.06 M0.03

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Enjin Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Enjin (ENJ) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Enjin secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ENJ/USDT
$0.02524
$0.02524$0.02524
0.00%
0.00% (USDT)
ENJ/USDC
$0.02522
$0.02522$0.02522
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ENJ = 0.02524 USD

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