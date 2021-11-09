Analisis Teknis ENS (ENS) Hari Ini Halaman Analisis ENS menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ENS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis ENS di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga ENS (ENS) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $4.522 -- +1.93% +8.44% -25.21%

Indikator Teknikal ENS

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ENS di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 8 Netral 3 Beli 15 Moving Averages : Beli Jual 4 Netral 0 Beli 10 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 3 Beli 5 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 4.5233 4.5226 R2 4.5226 4.5219 R1 4.5213 4.5214 PP 4.5206 4.5206 S1 4.5193 4.5199 S2 4.5186 4.5194 S3 4.5173 4.5186

Sinyal Pasar ENS Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 1.28M $12.20 M $10.91 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.05M Pembelian Aktif 3 Hari $0.72 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.77 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.08M Pembelian Aktif 7 Hari $2.44 M Penjualan Aktif 7 Hari $2.36 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal ENS Aliran Masuk Bersih Harga ENSUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.01 M 4.48 2026-07-27 -$0.13 M 4.49 2026-07-26 $0.04 M 4.41 2026-07-25 -$0.04 M 4.35 2026-07-24 $0.02 M 4.35 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar ENS (ENS) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume ENS secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam ENS / USDT $4.521 $4.521 $4.521 0.00% 0.00% (USDT) Trade ENS / USDC $4.521 $4.521 $4.521 0.00% 0.00% (USDT) Trade