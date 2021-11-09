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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ENS, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ENS, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis ENS (ENS) Hari Ini

Analisis Teknis ENS (ENS) Hari Ini

Halaman Analisis ENS menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ENS. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis ENS di bawah ini.

Perubahan Harga ENS (ENS)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$4.522--+1.93%+8.44%-25.21%
Ketahui selengkapnya tentang Harga ENS

Indikator Teknikal ENS

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ENS di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 8
Netral 3
Beli 15
Moving Averages:BeliJual 4Netral 0Beli 10
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 3Beli 5
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
4.5233
4.5226
R2
4.5226
4.5219
R1
4.5213
4.5214
PP
4.5206
4.5206
S1
4.5193
4.5199
S2
4.5186
4.5194
S3
4.5173
4.5186

Sinyal Pasar ENS

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
1.28M
$12.20 M
$10.91 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.05M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.72 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.77 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.08M
Pembelian Aktif 7 Hari
$2.44 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$2.36 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal ENS

Aliran Masuk BersihHarga ENSUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.01 M4.48
2026-07-27-$0.13 M4.49
2026-07-26$0.04 M4.41
2026-07-25-$0.04 M4.35
2026-07-24$0.02 M4.35

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi ENS Selengkapnya

Perdagangkan Pasar ENS (ENS) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume ENS secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ENS/USDT
$4.521
$4.521$4.521
0.00%
0.00% (USDT)
ENS/USDC
$4.521
$4.521$4.521
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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ENS
ENS
USD
USD

1 ENS = 4.522 USD

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