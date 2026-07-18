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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Ether.Fi Foundation, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Ether.Fi Foundation, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Ether.Fi Foundation (ETHFI) Hari Ini

Analisis Teknis Ether.Fi Foundation (ETHFI) Hari Ini

Halaman Analisis Ether.Fi Foundation menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ETHFI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Ether.Fi Foundation di bawah ini.

Perubahan Harga Ether.Fi Foundation (ETHFI)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.4091---9.40%+16.68%-4.15%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Ether.Fi Foundation

Indikator Teknikal Ether.Fi Foundation

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Ether.Fi Foundation di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 12
Netral 3
Beli 11
Moving Averages:JualJual 9Netral 1Beli 4
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.4087
0.4086
R2
0.4086
0.4085
R1
0.4085
0.4085
PP
0.4084
0.4084
S1
0.4083
0.4083
S2
0.4082
0.4083
S3
0.4081
0.4082

Sinyal Pasar Ether.Fi Foundation

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.10M
$6.37 M
$6.47 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.08M
Pembelian Aktif 3 Hari
$2.64 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$2.72 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.20M
Pembelian Aktif 7 Hari
$11.60 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$11.40 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Ether.Fi Foundation

Aliran Masuk BersihHarga ETHFIUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.02 M0.41
2026-07-27-$0.03 M0.41
2026-07-26$0.10 M0.42
2026-07-25-$0.31 M0.41
2026-07-24$0.05 M0.45

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Ether.Fi Foundation Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Ether.Fi Foundation (ETHFI) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Ether.Fi Foundation secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ETHFI/USDT
$0.4091
$0.4091$0.4091
0.00%
0.00% (USDT)
ETHFI/USDC
$0.409
$0.409$0.409
0.00%
0.00% (USDT)
ETHFI/USD1
$0.4092
$0.4092$0.4092
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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ETHFI
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USD

1 ETHFI = 0.4091 USD

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