Analisis Teknis Ether.Fi Foundation (ETHFI) Hari Ini Halaman Analisis Ether.Fi Foundation menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ETHFI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Ether.Fi Foundation di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Ether.Fi Foundation (ETHFI) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.4091 -- -9.40% +16.68% -4.15%

Indikator Teknikal Ether.Fi Foundation

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Ether.Fi Foundation di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 12 Netral 3 Beli 11 Moving Averages : Jual Jual 9 Netral 1 Beli 4 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.4087 0.4086 R2 0.4086 0.4085 R1 0.4085 0.4085 PP 0.4084 0.4084 S1 0.4083 0.4083 S2 0.4082 0.4083 S3 0.4081 0.4082

Sinyal Pasar Ether.Fi Foundation Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.10M $6.37 M $6.47 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.08M Pembelian Aktif 3 Hari $2.64 M Penjualan Aktif 3 Hari $2.72 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.20M Pembelian Aktif 7 Hari $11.60 M Penjualan Aktif 7 Hari $11.40 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Ether.Fi Foundation Aliran Masuk Bersih Harga ETHFIUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.02 M 0.41 2026-07-27 -$0.03 M 0.41 2026-07-26 $0.10 M 0.42 2026-07-25 -$0.31 M 0.41 2026-07-24 $0.05 M 0.45 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Ether.Fi Foundation (ETHFI) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Ether.Fi Foundation secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam ETHFI / USDT $0.4091 $0.4091 $0.4091 0.00% 0.00% (USDT) Trade ETHFI / USDC $0.409 $0.409 $0.409 0.00% 0.00% (USDT) Trade ETHFI / USD1 $0.4092 $0.4092 $0.4092 0.00% 0.00% (USDT) Trade