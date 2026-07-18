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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ETHW, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang ETHW, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis ETHW (ETHW) Hari Ini

Analisis Teknis ETHW (ETHW) Hari Ini

Halaman Analisis ETHW menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ETHW. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis ETHW di bawah ini.

Perubahan Harga ETHW (ETHW)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.2378---4.12%+5.03%-26.06%
Ketahui selengkapnya tentang Harga ETHW

Indikator Teknikal ETHW

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ETHW di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Beli
Jual 5
Netral 10
Beli 11
Moving Averages:Strong BuyJual 1Netral 4Beli 9
Indikator Teknis:NetralJual 4Netral 6Beli 2
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.238
0.238
R2
0.238
0.2379
R1
0.2379
0.2379
PP
0.2379
0.2379
S1
0.2378
0.2378
S2
0.2378
0.2378
S3
0.2377
0.2378

Sinyal Pasar ETHW

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.11M
$4.31 M
$4.43 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.04 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.05 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.02M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.10 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.11 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal ETHW

Aliran Masuk BersihHarga ETHWUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.24
2026-07-27$0.00 M0.24
2026-07-26$0.00 M0.24
2026-07-25-$0.02 M0.24
2026-07-24$0.00 M0.24

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar ETHW (ETHW) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume ETHW secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ETHW/USDT
$0.2378
$0.2378$0.2378
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ETHW = 0.2378 USD

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