Analisis Teknis ETHW (ETHW) Hari Ini Halaman Analisis ETHW menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ETHW. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis ETHW di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga ETHW (ETHW) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.2378 -- -4.12% +5.03% -26.06%

Indikator Teknikal ETHW

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari ETHW di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Beli Jual 5 Netral 10 Beli 11 Moving Averages : Strong Buy Jual 1 Netral 4 Beli 9 Indikator Teknis : Netral Jual 4 Netral 6 Beli 2 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.238 0.238 R2 0.238 0.2379 R1 0.2379 0.2379 PP 0.2379 0.2379 S1 0.2378 0.2378 S2 0.2378 0.2378 S3 0.2377 0.2378

Sinyal Pasar ETHW Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.11M $4.31 M $4.43 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.04 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.05 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.02M Pembelian Aktif 7 Hari $0.10 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.11 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal ETHW Aliran Masuk Bersih Harga ETHWUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.24 2026-07-27 $0.00 M 0.24 2026-07-26 $0.00 M 0.24 2026-07-25 -$0.02 M 0.24 2026-07-24 $0.00 M 0.24 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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